最近高/低警报 MetaTrader 指标- 显示最近 N 根蜡烛 的两个最高和最低水平带。默认情况下，最高价带用蓝线显示；最低价带用黄线显示。此外，当当前价格（买价）突破近期最高或最低水平时，它还可以调用弹出式警报、发送电子邮件警报或发出通知警报。所有警报都可以关闭。如果使用电子邮件提醒功能，请不要忘记在 MetaTrader 平台的选项窗口中设置电子邮件。推送通知也是如此。该指标适用于 MT4 和 MT5。

输入参数

N （ 默认 = 20）- 近期最高/最低水平的周期值。

默认 = 20）- 近期最高/最低水平的周期值。 EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts ）（默认值 = false）- 如果 为 "true "，当价格突破或跌破高/低价带时，将使用本地 MetaTrader 弹出式警报。

）（默认值 = false）- 如果 "，当价格突破或跌破高/低价带时，将使用本地 MetaTrader 弹出式警报。 EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，当价格突破或跌破高/低价区时，将发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。

默认 = false）- 如果 "，当价格突破或跌破高/低价区时，将发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 " 电子邮件 "正确配置电子邮件。 EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，当价格突破或跌破高/低价区时将发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。

默认 = false）- 如果 "，当价格突破或跌破高/低价区时将发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 " 正确配置通知。 TriggerCandle （ 默认 = 上一根）- 发出警报的蜡烛：上一根- 最近收盘的蜡烛或当前- 尚未收盘的蜡烛。

该指标有多种用途。最近的高位或低位可以作为一种追踪止损，用于退出头寸。此类水平也可用于进入新仓位。虽然作为主要信号可能并不强烈，但突破近期极端水平可能是对其他信号的确认。可配置的通知选项让您更容易对这些事件做出反应。



