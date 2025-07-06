加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Range Expansion Index (REI) MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 699
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
区间扩展指数（MetaTrader 指标）--是一种相对震荡指标，用于衡量价格变化的速度，并在价格表现出弱势或强势时发出超买/超卖信号。该指标由 Tom DeMark 开发，并在其著作《技术分析新科学》（The New Science of Technical Analysis）中进行了解释。该指标的数值在 -100 到 +100 之间变化。REI 是一个增强型震荡指标，因为它能在区间交易中保持冷静，只有在发现重要的峰值或底部时才会发出信号。您可以在 MT4 和 MT5 上下载该指标。
输入参数
- REI_Period （ 默认 = 8）--指标周期。增加该值可获得更少但更精确的信号。如果信号较多但不准确，则减小该值。不建议更改该参数。
- EnableNativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当指标从上方越过 60 或从下方越过 -60 时，将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当指标从上方越过60级或从下方越过-60级时，将发送MetaTrader的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当指标从上方越过60级或从下方越过-60级时，MetaTrader的推送通知警报将发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- TriggerCandle （ 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55502
最近高/低警报 MetaTrader 指标 - 显示最近 N 根蜡烛的两个最高和最低水平带。默认情况下，最高价带用蓝线显示；最低价带用黄线显示。此外，当当前价格（买价）突破近期最高或最低水平时，它还可以调用弹出式警报、发送电子邮件警报或发出通知警报。所有警报都可以关闭。如果使用电子邮件提醒功能，请不要忘记在 MetaTrader 平台的选项窗口中设置电子邮件。推送通知也是如此。该指标适用于 MT4 和 MT5。Round Levels MT5
圆形水平 MetaTrader 指标 - MT4/MT5 指标，可根据您的配置显示圆形水平及其附近区域。它可用于在自然的心理支撑区和阻力区进行交易。当价格处于支撑或阻力区域时，它还可以发出警报。
显示多级 ATR 通道的指标。Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MT5
彩虹多重移动平均线 (RMMA) MetaTrader 指标 - 这是一个基于标准移动平均线的非常简单但视觉信息丰富的指标。它在图表的主窗口中直接绘制 66 条彩虹色移动平均线，这些线的类型和价格由您选择。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。