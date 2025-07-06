区间扩展指数（MetaTrader 指标）--是一种相对震荡指标，用于衡量价格变化的速度，并在价格表现出弱势或强势时发出超买/超卖信号。该指标由 Tom DeMark 开发，并在其著作《技术分析新科学》（The New Science of Technical Analysis）中进行了解释。该指标的数值在 -100 到 +100 之间变化。REI 是一个增强型震荡指标，因为它能在区间交易中保持冷静，只有在发现重要的峰值或底部时才会发出信号。您可以在 MT4 和 MT5 上下载该指标。

输入参数

REI_Period （ 默认 = 8）--指标周期。增加该值可获得更少但更精确的信号。如果信号较多但不准确，则减小该值。不建议更改该参数。

默认 = 8）--指标周期。增加该值可获得更少但更精确的信号。如果信号较多但不准确，则减小该值。不建议更改该参数。 EnableNativeAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，当指标从上方越过 60 或从下方越过 -60 时，将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。

默认 = false）- 如果 "，当指标从上方越过 60 或从下方越过 -60 时，将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。 EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，当指标从上方越过60级或从下方越过-60级时，将发送MetaTrader的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。

默认 = false）- 如果 "，当指标从上方越过60级或从下方越过-60级时，将发送MetaTrader的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 " 电子邮件 "正确配置电子邮件。 EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，当指标从上方越过60级或从下方越过-60级时，MetaTrader的推送通知警报将发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。

默认 = false）- 如果 "，当指标从上方越过60级或从下方越过-60级时，MetaTrader的推送通知警报将发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 " 正确配置通知。 TriggerCandle （ 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。

Tom DeMark 建议使用默认的 8 个周期。 当价格高于 60 水平且跌破 60 水平时，发出看跌信号。当价格跌破 -60 水平，然后又上升到该水平之上时，则发出看涨信号。我发现这个指标相当不准确（就像所有的震荡指标一样），但在较低的时间框架上，它可能相当有用。



