QQE MetaTrader 指标- 或称 "定量定性估计"（Quantitative Qualitative Estimation），基于相当复杂的平滑 RSI 指标计算。因此，您会在单独的指标窗口中看到两条线--快速线和慢速线。还有一个重要的指标水平（50），用于信号。您可以为该指标启用文本、声音和电子邮件警报。该 QQE 实现支持 多时间框架 分析 和 上层时间框架显示。该指标适用于 MT4、MT5。

所提供的QQE 指标 版本 是 免费开源的。您可以轻松下载并安装到您的交易平台上。

输入参数

SF （ 默认值 = 5）- 平滑系数。

默认值 = 5）- 平滑系数。 AlertOnCrossover （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当两条 QQE 线交叉时将发出警报。

默认 = false）- 如果为 "true"，当两条 QQE 线交叉时将发出警报。 AlertOnLevel （ 默认值 = false）- 如果为 " true"，当 QQE RSI 线穿过给定水平时将发出警报。

默认值 = false）- 如果为 " true"，当 QQE RSI 线穿过给定水平时将发出警报。 AlertLevel （ 默认 = 50）- 用于警报的指标水平。不建议更改。

默认 = 50）- 用于警报的指标水平。不建议更改。 ArrowsOnCrossover （ 默认 = true）- 如果为 " true"，当 QQE 线相互交叉时，指标将在图表上绘制箭头。

默认 = true）- 如果为 " true"，当 QQE 线相互交叉时，指标将在图表上绘制箭头。 CrossoverUpArrow （ 默认 = clrGreen）- 看涨交叉时的箭头颜色。

默认 = clrGreen）- 看涨交叉时的箭头颜色。 CrossoverDnArrow （ 默认 = clrRed）--看跌交叉时的箭头颜色。

默认 = clrRed）--看跌交叉时的箭头颜色。 ArrowsOnLevel （ 默认 = true）--如果为 " true"，当 QQE RSI 线穿过给定水平时，指标将在图表上绘制箭头。

默认 = true）--如果为 " true"，当 QQE RSI 线穿过给定水平时，指标将在图表上绘制箭头。 LevelUpArrow （ 默认 = clrGreen）- 向上交叉时的箭头颜色。

默认 = clrGreen）- 向上交叉时的箭头颜色。 LevelDnArrow （ 默认 = clrRed）--直线向下交叉时的箭头颜色。

默认 = clrRed）--直线向下交叉时的箭头颜色。 NativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 true，将显示消息警报。

默认 = false）- 如果为 true，将显示消息警报。 EmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将根据 MetaTrader 电子邮件设置发送电子邮件警报。

默认 = false）- 如果为 "true"，将根据 MetaTrader 电子邮件设置发送电子邮件警报。 NotificationAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将根据 MetaTrader 通知设置发送推送通知警报。

默认 = false）- 如果为 "true"，将根据 MetaTrader 通知设置发送推送通知警报。 UpperTimeframe （ 默认 = PERIOD_CURRENT）- 如果设置为高于当前时间框架的时间框架，则指标将根据该时间框架的数据进行计算。

默认 = PERIOD_CURRENT）- 如果设置为高于当前时间框架的时间框架，则指标将根据该时间框架的数据进行计算。 ObjectPrefix （ 默认 = "QQE-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。

策略和示例

QQE 指标 是 一个震荡指标，可用于直接信号或 背离 分析。它有两种信号：两条线相互交叉和蓝线交叉水平线。当蓝线从上方穿过黄线时，是卖出信号。当蓝线从下方穿过黄线时，是买入信号。当蓝线从上方穿过给定水平线时，是卖出信号。当蓝线从下方穿过给定水平时，是买入信号。

下面的示例显示的是欧元/美元小时图，使用 4 小时图数据绘制 QQE 实例线。两个红色箭头显示两个看跌信号--第一个信号产生于两条线的交叉，第二个信号产生于蓝线穿过 50 水平线。



