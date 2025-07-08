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QQE Quantitative Qualitative Estimation MT5 - MetaTrader 5脚本
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QQE MetaTrader 指标- 或称 "定量定性估计"（Quantitative Qualitative Estimation），基于相当复杂的平滑 RSI 指标计算。因此，您会在单独的指标窗口中看到两条线--快速线和慢速线。还有一个重要的指标水平（50），用于信号。您可以为该指标启用文本、声音和电子邮件警报。该 QQE 实现支持 多时间框架 分析 和 上层时间框架显示。该指标适用于 MT4、MT5。
所提供的QQE 指标 版本 是 免费开源的。您可以轻松下载并安装到您的交易平台上。
输入参数
- SF （ 默认值 = 5）- 平滑系数。
- AlertOnCrossover （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当两条 QQE 线交叉时将发出警报。
- AlertOnLevel （ 默认值 = false）- 如果为 " true"，当 QQE RSI 线穿过给定水平时将发出警报。
- AlertLevel （ 默认 = 50）- 用于警报的指标水平。不建议更改。
- ArrowsOnCrossover （ 默认 = true）- 如果为 " true"，当 QQE 线相互交叉时，指标将在图表上绘制箭头。
- CrossoverUpArrow （ 默认 = clrGreen）- 看涨交叉时的箭头颜色。
- CrossoverDnArrow （ 默认 = clrRed）--看跌交叉时的箭头颜色。
- ArrowsOnLevel （ 默认 = true）--如果为 " true"，当 QQE RSI 线穿过给定水平时，指标将在图表上绘制箭头。
- LevelUpArrow （ 默认 = clrGreen）- 向上交叉时的箭头颜色。
- LevelDnArrow （ 默认 = clrRed）--直线向下交叉时的箭头颜色。
- NativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 true，将显示消息警报。
- EmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将根据 MetaTrader 电子邮件设置发送电子邮件警报。
- NotificationAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将根据 MetaTrader 通知设置发送推送通知警报。
- UpperTimeframe （ 默认 = PERIOD_CURRENT）- 如果设置为高于当前时间框架的时间框架，则指标将根据该时间框架的数据进行计算。
- ObjectPrefix （ 默认 = "QQE-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。
策略和示例
QQE 指标 是 一个震荡指标，可用于直接信号或 背离 分析。它有两种信号：两条线相互交叉和蓝线交叉水平线。当蓝线从上方穿过黄线时，是卖出信号。当蓝线从下方穿过黄线时，是买入信号。当蓝线从上方穿过给定水平线时，是卖出信号。当蓝线从下方穿过给定水平时，是买入信号。
下面的示例显示的是欧元/美元小时图，使用 4 小时图数据绘制 QQE 实例线。两个红色箭头显示两个看跌信号--第一个信号产生于两条线的交叉，第二个信号产生于蓝线穿过 50 水平线。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55498
TelegramToMT5 是一款 MetaTrader 5 智能交易系统，可在交易图表上直接显示来自 Telegram 频道、群组和私聊的消息，从而在 Telegram 和 MT5 之间架起一座桥梁。只需创建一个 Telegram 机器人，将其添加到所需的频道/群组，然后让 EA 在图表上以注释的形式实时显示所有消息。Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MT5
彩虹多重移动平均线 (RMMA) MetaTrader 指标 - 这是一个基于标准移动平均线的非常简单但视觉信息丰富的指标。它在图表的主窗口中直接绘制 66 条彩虹色移动平均线，这些线的类型和价格由您选择。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。
部分关闭有效卖出订单Partial Close Buy Orders
部分关闭有效买入指令的脚本