Индикатор Point-and-Figure MetaTrader 5 - это индикатор, который может построить график "точка-фигура" прямо в главном окне вашего обычного графика MT5. Вы можете настроить все параметры метода Point-and-Figure, такие как размер коробки и расстояние разворота, в соответствии с вашими предпочтениями. Кроме того, вы можете управлять всеми параметрами отображения графика PnF. Этот индикатор поддерживает всевозможные оповещения. Он основан на реальных тиковых данных и поэтому доступен только для MT5.

Индикатор Price Alert MetaTrader - может выдавать любой тип оповещения при достижении ценой определенных уровней, установленных трейдером. Существует три типа ценовых уровней: первый используется, когда цена поднимается выше определенного уровня (отображается зеленой линией на графике), второй - когда цена опускается ниже определенного уровня (отображается красной линией на графике), а третий - когда цена точно достигает определенного уровня (отображается желтой линией). Три типа оповещений: нативное (всплывающее), по электронной почте и push-уведомление. Чтобы оповещения по электронной почте и push-нотификации работали, необходимо настроить параметры электронной почты или MetaQuotes ID в окне опций платформы MetaTrader. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.