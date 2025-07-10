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Price Alert MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Price Alert MetaTrader - может выдавать любой тип оповещения при достижении ценой определенных уровней, установленных трейдером. Существует три типа ценовых уровней: первый используется, когда цена поднимается выше определенного уровня (отображается зеленой линией на графике), второй - когда цена падает ниже определенного уровня (отображается красной линией на графике), а третий - когда цена точно достигает определенного уровня (отображается желтой линией). Три типа оповещений: нативное (всплывающее), по электронной почте и push-уведомление. Чтобы оповещения по электронной почте и push-нотификации работали, необходимо настроить параметры электронной почты или MetaQuotes ID в окне опций платформы MetaTrader. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Индикатор оснащен панелью управления, которая позволяет быстро настроить цену, уровни и типы оповещений.
Входные параметры
Основной
- PriceGoesAbove ( по умолчанию = 0.0) - если цена превысит это значение, будет подан сигнал.
- PriceGoesBelow ( по умолчанию = 0,0) - если цена опустится ниже этого значения, будет подан сигнал тревоги.
- PriceIsExactly ( по умолчанию = 0.0) - если цена находится точно на этом значении, срабатывает оповещение.
- NativeAlert ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор выдаст нативное оповещение платформы (всплывающее окно со звуком).
- SendEmail ( по умолчанию = false) - еслизначение true и в окне опций MetaTrader заданы правильные настройки электронной почты, индикатор выдаст оповещение по электронной почте.
- SendPush ( по умолчанию = false) - при значенииtrue и правильных настройках MetaQuotes ID в окне опций MetaTrader индикатор будет выдавать push-уведомление на ваше мобильное устройство.
- AlertOnPrice ( по умолчанию = Normal Ask/Bid) - определяет тип цены для оповещений: обычный Ask/Bid, только Ask, только Bid или Close предыдущей свечи.
- PanelOnTopOfChart ( по умолчанию = true) - если значениеравно true, панель будет рисоваться на переднем плане, а график - на заднем. Если установить значениеfalse, то график будет скрыт за панелью.
Линии
- Цвет верхней линии ( по умолчанию = clrGreen) - цвет верхней линии.
- Цвет линии ниже ( по умолчанию = clrRed) - цвет линии ниже.
- Exactly Line Color ( по умолчанию = clrYellow) - цвет точной линии.
- Стиль линии выше ( по умолчанию = STYLE_SOLID) - стиль линии выше.
- Стиль нижней линии ( по умолчанию = STYLE_SOLID) - стиль нижней линии.
- Exactly Line Style ( по умолчанию = STYLE_SOLID) - стиль точной линии.
- Above Line Width ( по умолчанию = 1) - ширина линии выше.
- Below Line Width ( по умолчанию = 1) - ширина линии ниже.
- Exactly Line Width ( по умолчанию = 1) - точная ширина линии.
Положение
- PanelPositionX ( по умолчанию = 0) - расстояние по горизонтали от угла выбранной позиции панели.
- PanelPositionY ( по умолчанию = 15) - расстояние по умолчанию по вертикали от выбранного угла положения панели.
- PanelPositionCorner ( по умолчанию = CORNER_LEFT_UPPER) - угол положения панели по умолчанию
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55465
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Скрипт для частичного закрытия активных ордеров на покупку
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