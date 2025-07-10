Индикатор Point-and-Figure MetaTrader 5 - это индикатор, который может построить график "точка-фигура" прямо в главном окне вашего обычного графика MT5. Вы можете настроить все параметры метода Point-and-Figure, такие как размер коробки и расстояние разворота, в соответствии с вашими предпочтениями. Кроме того, вы можете управлять всеми параметрами отображения графика PnF. Этот индикатор поддерживает всевозможные оповещения. Он основан на реальных тиковых данных и поэтому доступен только для MT5.

Pinbar Detector - это индикатор MetaTrader, который пытается обнаружить пинбары (также известные как "пин-бар" или "пин-бар") и отмечает их, помещая символ "улыбающееся лицо" под бычьими пинбарами и над медвежьими пинбарами. Это чистый индикатор ценового действия, который не использует в своем коде никаких стандартных технических индикаторов. Настройка обнаружения пинбаров осуществляется через входные параметры индикатора. Pinbar Detector может выдавать оповещения для платформы и оповещения по электронной почте при обнаружении. Индикатор доступен как для версий торговой платформы MT4, так и для MT5.