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Pinbar Detector 是 一个 MetaTrader 指标，用于检测 Pinbars（也称为 "Pin-bar "或 "Pin bar"），并在看涨的 Pinbars 下方和看跌的 Pinbars 上方放置一个 "笑脸 "符号来标记它们。这是一个纯粹的价格行为指标，其代码中不使用任何标准技术指标。Pinbar 检测的配置可通过指标的输入参数完成。Pinbar Detector 可在检测时发出平台警报和电子邮件警报。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。
输入参数
- CountBars （ 默认 = 0）- 检测销条的最大条数。0 = 全部。
- DisplayDistance （ 显示距离）（默认 = 5）- 从蜡烛图到柱状图 "笑脸 "符号的距离。
- UseAlerts （ 默认值=true）- 通知指标在检测到销形柱时发出带声音的平台警报。
- UseEmailAlerts ( default = false) - 通知指标在检测到平烛时发出电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- UseNotificationAlerts ( default = false) - 通知指标在检测到Pinbar时发出推送通知警报。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->"通知 "对通知 进行正确配置。
- UseCustomSettings （ 默认 = false）- 通知指标使用下面描述的自定义平柱检测参数。
- CustomMaxNoseBodySize ( default = 0.33) - 允许的最大鼻形条体/长度比。
- CustomNoseBodyPosition （ 自定义鼻形主体位置）（默认 = 0.4）- 鼻形主体应位于鼻形柱的顶部（看跌形态为底部）。
- CustomLeftEyeOppositeDirection （ 自定义左眼方向）（默认 = true）- 告知指标，左眼柱形图在看涨的 Pinbar 中为看跌柱形图，在看跌的 Pinbar 中为看涨柱形图。
- CustomNoseSameDirection （ 自定义鼻形同方向）（默认值=true）--告诉指标鼻形柱应与形态本身同方向。
- CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody （ 默认值= false）--告诉指标鼻形柱应位于左眼形柱内。
CustomLeftEyeMinBodySize （ 自定义左眼最小主体尺寸）（默认 = 0.1）- 相对于条形图长度，左眼主体的最小尺寸。
自定义鼻梁突出 （ 默认 = 0.5）- 相对于条形图长度，鼻梁条的最小突出量。
CustomNoseBodyToLeftEyeBody （ 默认 = 1）- 相对于左眼主体，鼻主体的最大尺寸。
CustomNoseLengthToLeftEyeLength （ 自定义鼻长至左眼长度）（默认 = 0）- 相对于左眼长度的最小鼻长。
自定义左眼深度 （ 默认值 = 0.2）- 相对于左眼长度的最小深度。深度是指鼻子后面的横杠部分的长度。
- CustomMinimumNoseLength （ 自定义最小 鼻子长度）（默认 = 1）- 以点为单位的最小烛台鼻子长度。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55460
Point-and-Figure MetaTrader 5 指标是一个可以在 MT5 图表主窗口中直接绘制点图的指标。您可以根据自己的偏好设置所有点图法参数，如方框大小和反转距离。此外，您还可以控制 PnF 图表的所有显示参数。该点位和图形指标支持各种警报。它基于真实刻度线数据，因此仅适用于 MT5。Price Alert MT5
价格警报 MetaTrader 指标 - 可以在价格达到交易者设定的特定水平时发出任何类型的警报。价格水平有三种类型：第一种是当价格上涨超过一定水平时使用（在图表上用绿线显示），第二种是当价格下跌低于一定水平时使用（在图表上用红线显示），第三种是当价格正好达到一定水平时使用（用黄线显示）。三种警报类型包括：本地（弹出式）、电子邮件和推送通知。要使用电子邮件和推送通知提醒功能，您需要在 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件或 MetaQuotes ID 设置。该指标适用于 MT4 和 MT5。