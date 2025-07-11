Point-and-Figure MetaTrader 5 指标是一个可以在 MT5 图表主窗口中直接绘制点图的指标。您可以根据自己的偏好设置所有点图法参数，如方框大小和反转距离。此外，您还可以控制 PnF 图表的所有显示参数。该点位和图形指标支持各种警报。它基于真实刻度线数据，因此仅适用于 MT5。

价格警报 MetaTrader 指标 - 可以在价格达到交易者设定的特定水平时发出任何类型的警报。价格水平有三种类型：第一种是当价格上涨超过一定水平时使用（在图表上用绿线显示），第二种是当价格下跌低于一定水平时使用（在图表上用红线显示），第三种是当价格正好达到一定水平时使用（用黄线显示）。三种警报类型包括：本地（弹出式）、电子邮件和推送通知。要使用电子邮件和推送通知提醒功能，您需要在 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件或 MetaQuotes ID 设置。该指标适用于 MT4 和 MT5。