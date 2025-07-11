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Pinbar Detector MT4 - MetaTrader 5脚本

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Pinbar Detector 一个 MetaTrader 指标，用于检测 Pinbars（也称为 "Pin-bar "或 "Pin bar"），并在看涨的 Pinbars 下方和看跌的 Pinbars 上方放置一个 "笑脸 "符号来标记它们。这是一个纯粹的价格行为指标，其代码中不使用任何标准技术指标。Pinbar 检测的配置可通过指标的输入参数完成。Pinbar Detector 可在检测时发出平台警报和电子邮件警报。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。

输入参数

  • CountBars 默认 = 0）- 检测销条的最大条数。0 = 全部。
  • DisplayDistance显示距离）（默认 = 5）- 从蜡烛图到柱状图 "笑脸 "符号的距离。
  • UseAlerts 默认值=true）- 通知指标在检测到销形柱时发出带声音的平台警报。
  • UseEmailAlerts ( default = false) - 通知指标在检测到平烛时发出电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
  • UseNotificationAlerts ( default = false) - 通知指标在检测到Pinbar时发出推送通知警报。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->"通知 "对通知 进行正确配置。
  • UseCustomSettings 默认 = false）- 通知指标使用下面描述的自定义平柱检测参数。
  • CustomMaxNoseBodySize ( default = 0.33) - 允许的最大鼻形条体/长度比。

  • CustomNoseBodyPosition自定义鼻形主体位置）（默认 = 0.4）- 鼻形主体应位于鼻形柱的顶部（看跌形态为底部）。

  • CustomLeftEyeOppositeDirection自定义左眼方向）（默认 = true）- 告知指标，左眼柱形图在看涨的 Pinbar 中为看跌柱形图，在看跌的 Pinbar 中为看涨柱形图。

  • CustomNoseSameDirection自定义鼻形同方向）（默认值=true）--告诉指标鼻形柱应与形态本身同方向。

  • CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody 默认值= false）--告诉指标鼻形柱应位于左眼形柱内。

CustomLeftEyeMinBodySize自定义左眼最小主体尺寸）（默认 = 0.1）- 相对于条形图长度，左眼主体的最小尺寸。

自定义鼻梁突出 默认 = 0.5）- 相对于条形图长度，鼻梁条的最小突出量。

CustomNoseBodyToLeftEyeBody 默认 = 1）- 相对于左眼主体，鼻主体的最大尺寸。

CustomNoseLengthToLeftEyeLength 自定义鼻长至左眼长度）（默认 = 0）- 相对于左眼长度的最小鼻长。

自定义左眼深度 默认值 = 0.2）- 相对于左眼长度的最小深度。深度是指鼻子后面的横杠部分的长度。

  • CustomMinimumNoseLength自定义最小 鼻子长度）（默认 = 1）- 以点为单位的最小烛台鼻子长度。





由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55460

Point and Figure Indicator for MetaTrader 5 Point and Figure Indicator for MetaTrader 5

Point-and-Figure MetaTrader 5 指标是一个可以在 MT5 图表主窗口中直接绘制点图的指标。您可以根据自己的偏好设置所有点图法参数，如方框大小和反转距离。此外，您还可以控制 PnF 图表的所有显示参数。该点位和图形指标支持各种警报。它基于真实刻度线数据，因此仅适用于 MT5。

Price Alert MT5 Price Alert MT5

价格警报 MetaTrader 指标 - 可以在价格达到交易者设定的特定水平时发出任何类型的警报。价格水平有三种类型：第一种是当价格上涨超过一定水平时使用（在图表上用绿线显示），第二种是当价格下跌低于一定水平时使用（在图表上用红线显示），第三种是当价格正好达到一定水平时使用（用黄线显示）。三种警报类型包括：本地（弹出式）、电子邮件和推送通知。要使用电子邮件和推送通知提醒功能，您需要在 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件或 MetaQuotes ID 设置。该指标适用于 MT4 和 MT5。

Tuyul GAP Tuyul GAP

间隙周末交易，有利可图吗？

周期转换器 周期转换器

与 MT4 中的周期转换器类似