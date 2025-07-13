Pinbar Detector - это индикатор MetaTrader, который пытается обнаружить пинбары (также известные как "пин-бар" или "пин-бар") и отмечает их, помещая символ "улыбающееся лицо" под бычьими пинбарами и над медвежьими пинбарами. Это чистый индикатор ценового действия, который не использует в своем коде никаких стандартных технических индикаторов. Настройка обнаружения пинбаров осуществляется через входные параметры индикатора. Pinbar Detector может выдавать оповещения для платформы и оповещения по электронной почте при обнаружении. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версии торговой платформы.

Входные параметры

CountBars ( по умолчанию = 0) - максимальное количество баров, на которых необходимо обнаружить пинбары. 0 = все.

по умолчанию = 0) - максимальное количество баров, на которых необходимо обнаружить пинбары. 0 = все. DisplayDistance ( по умолчанию = 5) - расстояние от свечей до символов пинбара "улыбающееся лицо".

по умолчанию = 5) - расстояние от свечей до символов пинбара "улыбающееся лицо". UseAlerts ( по умолчанию = true) - указывает индикатору выдавать платформенное оповещение со звуком при обнаружении пинбара.

по умолчанию = true) - указывает индикатору выдавать платформенное оповещение со звуком при обнаружении пинбара. UseEmailAlerts ( по умолчанию = false) - указывает индикатору, что при обнаружении пинбара нужно отправлять оповещение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через Tools->Options->Email .

по умолчанию = false) - указывает индикатору, что при обнаружении пинбара нужно отправлять оповещение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader Tools->Options->Email . UseNotificationAlerts ( по умолчанию = false) - указывает индикатору выдавать push-уведомление при обнаружении пинбара. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через Tools->Options->Notifications .

по умолчанию = false) - указывает индикатору выдавать push-уведомление при обнаружении пинбара. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader Tools->Options->Notifications . UseCustomSettings ( по умолчанию = false) - указывает индикатору использовать пользовательские параметры обнаружения пинбара, описанные ниже.

по умолчанию = false) - указывает индикатору использовать пользовательские параметры обнаружения пинбара, описанные ниже. CustomMaxNoseBodySize ( по умолчанию = 0.33) - максимально допустимое соотношение тела и длины для пинбара.





CustomNoseBodyPosition ( по умолчанию = 0,4) - тело носа должно быть расположено в верхней (нижней для медвежьего паттерна) части носового бара.







CustomLeftEyeOppositeDirection ( по умолчанию = true) - указывает индикатору, что бар "Левый глаз" должен быть медвежьим для бычьего пинбара, и бычьим для медвежьего пинбара.







CustomNoseSameDirection ( по умолчанию = true) - указывает индикатору, что бар "Нос" должен быть того же направления, что и сам паттерн.







CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody ( по умолчанию = false) - указывает индикатору, что тело носа должно находиться внутри тела левого глаза.



CustomLeftEyeMinBodySize ( по умолчанию = 0,1) - минимальный размер тела левого глаза по отношению к длине полосы.

CustomNoseProtruding ( по умолчанию = 0,5) - минимальное выпирание носа по отношению к длине полоски. CustomNoseBodyToLeftEyeBody ( по умолчанию = 1) - максимальный размер тела носа по отношению к телу левого глаза.

CustomNoseLengthToLeftEyeLength ( по умолчанию = 0) - минимальная длина носа относительно длины левого глаза. CustomLeftEyeDepth ( по умолчанию = 0,2) - минимальная глубина левого глаза относительно его длины. Глубина - это длина части полоски за носом. CustomMinimumNoseLength ( по умолчанию = 1) - минимальная длина носовой свечи в пунктах.







