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Pinbar Detector MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Pinbar Detector - это индикатор MetaTrader, который пытается обнаружить пинбары (также известные как "пин-бар" или "пин-бар") и отмечает их, помещая символ "улыбающееся лицо" под бычьими пинбарами и над медвежьими пинбарами. Это чистый индикатор ценового действия, который не использует в своем коде никаких стандартных технических индикаторов. Настройка обнаружения пинбаров осуществляется через входные параметры индикатора. Pinbar Detector может выдавать оповещения для платформы и оповещения по электронной почте при обнаружении. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версии торговой платформы.
Входные параметры
- CountBars ( по умолчанию = 0) - максимальное количество баров, на которых необходимо обнаружить пинбары. 0 = все.
- DisplayDistance ( по умолчанию = 5) - расстояние от свечей до символов пинбара "улыбающееся лицо".
- UseAlerts ( по умолчанию = true) - указывает индикатору выдавать платформенное оповещение со звуком при обнаружении пинбара.
- UseEmailAlerts ( по умолчанию = false) - указывает индикатору, что при обнаружении пинбара нужно отправлять оповещение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через Tools->Options->Email .
- UseNotificationAlerts ( по умолчанию = false) - указывает индикатору выдавать push-уведомление при обнаружении пинбара. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через Tools->Options->Notifications .
- UseCustomSettings ( по умолчанию = false) - указывает индикатору использовать пользовательские параметры обнаружения пинбара, описанные ниже.
- CustomMaxNoseBodySize ( по умолчанию = 0.33) - максимально допустимое соотношение тела и длины для пинбара.
- CustomNoseBodyPosition ( по умолчанию = 0,4) - тело носа должно быть расположено в верхней (нижней для медвежьего паттерна) части носового бара.
- CustomLeftEyeOppositeDirection ( по умолчанию = true) - указывает индикатору, что бар "Левый глаз" должен быть медвежьим для бычьего пинбара, и бычьим для медвежьего пинбара.
- CustomNoseSameDirection ( по умолчанию = true) - указывает индикатору, что бар "Нос" должен быть того же направления, что и сам паттерн.
- CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody ( по умолчанию = false) - указывает индикатору, что тело носа должно находиться внутри тела левого глаза.
CustomLeftEyeMinBodySize ( по умолчанию = 0,1) - минимальный размер тела левого глаза по отношению к длине полосы.
CustomNoseProtruding ( по умолчанию = 0,5) - минимальное выпирание носа по отношению к длине полоски.
CustomNoseBodyToLeftEyeBody ( по умолчанию = 1) - максимальный размер тела носа по отношению к телу левого глаза.
CustomNoseLengthToLeftEyeLength ( по умолчанию = 0) - минимальная длина носа относительно длины левого глаза.
CustomLeftEyeDepth ( по умолчанию = 0,2) - минимальная глубина левого глаза относительно его длины. Глубина - это длина части полоски за носом.
- CustomMinimumNoseLength ( по умолчанию = 1) - минимальная длина носовой свечи в пунктах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55461
Торговля Gap Weekend, выгодно ли это?Pinbar Detector MT4
Pinbar Detector - это индикатор MetaTrader, который пытается обнаружить пинбары (также известные как "пин-бар" или "пин-бар") и отмечает их, помещая символ "улыбающееся лицо" под бычьими пинбарами и над медвежьими пинбарами. Это чистый индикатор ценового действия, который не использует в своем коде никаких стандартных технических индикаторов. Настройка обнаружения пинбаров осуществляется через входные параметры индикатора. Pinbar Detector может выдавать оповещения для платформы и оповещения по электронной почте при обнаружении. Индикатор доступен как для версий торговой платформы MT4, так и для MT5.
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