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Point and Figure Indicator for MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Point-and-Figure MetaTrader 5 - это индикатор, который может построить график "точка-фигура" прямо в главном окне вашего обычного графика MT5. Вы можете настроить все параметры метода Point-and-Figure, такие как размер коробки и расстояние разворота, в соответствии с вашими предпочтениями. Кроме того, вы можете управлять всеми параметрами отображения графика PnF. Этот индикатор поддерживает всевозможные оповещения. Он основан на реальных тиковых данных и поэтому доступен только для MT5.
Точечно-фигурные графики - это альтернативный метод отображения изменения цены. Его главная особенность заключается в том, что он не учитывает время и принимает во внимание только достаточно большие изменения курсов валют. Где "достаточно крупные" - определяет сам трейдер в соответствии со своими торговыми целями и стратегией.
Входные параметры
- BoxSize ( по умолчанию = 60) - размер бокса в пунктах. Цена должна превысить это значение, чтобы на графике появилась новая точка X или O.
- Reversal ( по умолчанию = 3) - количество боксов для разворота. Цена должна пройти столько боксов в противоположном направлении, чтобы график перешел от X к O или наоборот.
- Days ( по умолчанию = 1) - количество дней, за которые необходимо получить реальные тиковые данные для построения исходного графика. Большее количество дней означает больше данных, но требует больше вычислительной мощности для обработки.
- PriceToUse ( по умолчанию = Bid) - цена, которая будет использоваться при построении точечных графиков:
- Bid - график строится на основе цены Bid.
- Ask - построение графика основывается на цене Ask.
- Midprice - построение графика основывается на среднем значении между ценами Bid и Ask.
- Bid/Ask - X'ы строятся на основе цены Bid, O'ы - на основе цены Ask.
- AlertOnXO ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, оповещения будут выдаваться каждый раз, когда будет напечатан новый X или O.
- AlertOnReversal ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, предупреждения будут выдаваться всякий раз, когда на точечно-фигурном графике происходит разворот от столбца X к столбцу O или наоборот.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при любом из вышеперечисленных условий будет использоваться родное всплывающее оповещение MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то оповещения будут отправляться по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то для оповещений будет отправляться сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- ColorUp ( по умолчанию = clrGreen) - цвет для восходящих символов (иксов).
- ColorDown ( по умолчанию = clrRed) - цвет для понижающихся точечных символов (O's).
- FontSize ( по умолчанию = 15) - размер шрифта для символов графика (крестики и нолики).
- Font ( по умолчанию = "Arial") - шрифт, используемый для символов графика.
- X ( по умолчанию = "x") - символ для обозначения растущих ценовых уровней.
- O ( по умолчанию = "o") - символ для обозначения понижающихся ценовых уровней.
- SilentMode ( по умолчанию = true) - еслиfalse, то информация о каждом напечатанном X и O будет выводиться на вкладке Experts в подокне Toolbox.
- MaxObjects ( по умолчанию = 10000) - максимально допустимое количество объектов графика (X's и O's), создаваемых индикатором. С помощью этого параметра можно предотвратить перегрузку платформы индикатором из-за неправильных настроек.
- ObjectPrefix ( по умолчанию = "PNF-") - префикс для объектов графика для совместимости с другими индикаторами.
Пример
На изображении ниже показаны 4 дня ценового действия EUR/USD, сжатые в 47 столбцов X's и O's с помощью индикатора Point-and-Figure в MT5. Размер блока установлен на 60 пунктов (6 пунктов), а разворот равен 3.
Вы по-прежнему можете проводить классический анализ поддержки и сопротивления и линий тренда с помощью графиков Point-and-Figure. Некоторые трейдеры даже работают с паттернами PnF-графика, например, вымпелами, треугольниками, двойными вершинами и днищами.
Вот ускоренное видео, как индикатор Point-and-Figure MT5 строит график для пары BTC/USD, используя $10 (1000 пунктов) в качестве размера коробки и значение разворота, установленное на 3:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55463
Индикатор Price Alert MetaTrader - может выдавать любой тип оповещения при достижении ценой определенных уровней, установленных трейдером. Существует три типа ценовых уровней: первый используется, когда цена поднимается выше определенного уровня (отображается зеленой линией на графике), второй - когда цена опускается ниже определенного уровня (отображается красной линией на графике), а третий - когда цена точно достигает определенного уровня (отображается желтой линией). Три типа оповещений: нативное (всплывающее), по электронной почте и push-уведомление. Чтобы оповещения по электронной почте и push-нотификации работали, необходимо настроить параметры электронной почты или MetaQuotes ID в окне опций платформы MetaTrader. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.Скрипт проверки и удаления объектов диаграммы
Скрипт
Pinbar Detector - это индикатор MetaTrader, который пытается обнаружить пинбары (также известные как "пин-бар" или "пин-бар") и отмечает их, помещая символ "улыбающееся лицо" под бычьими пинбарами и над медвежьими пинбарами. Это чистый индикатор ценового действия, который не использует в своем коде никаких стандартных технических индикаторов. Настройка обнаружения пинбаров осуществляется через входные параметры индикатора. Pinbar Detector может выдавать оповещения для платформы и оповещения по электронной почте при обнаружении. Индикатор доступен как для версий торговой платформы MT4, так и для MT5.Tuyul GAP
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