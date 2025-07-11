Индикатор Point-and-Figure MetaTrader 5 - это индикатор, который может построить график "точка-фигура" прямо в главном окне вашего обычного графика MT5. Вы можете настроить все параметры метода Point-and-Figure, такие как размер коробки и расстояние разворота, в соответствии с вашими предпочтениями. Кроме того, вы можете управлять всеми параметрами отображения графика PnF. Этот индикатор поддерживает всевозможные оповещения. Он основан на реальных тиковых данных и поэтому доступен только для MT5.

Точечно-фигурные графики - это альтернативный метод отображения изменения цены. Его главная особенность заключается в том, что он не учитывает время и принимает во внимание только достаточно большие изменения курсов валют. Где "достаточно крупные" - определяет сам трейдер в соответствии со своими торговыми целями и стратегией.

Входные параметры

BoxSize ( по умолчанию = 60) - размер бокса в пунктах. Цена должна превысить это значение, чтобы на графике появилась новая точка X или O.

по умолчанию = 60) - размер бокса в пунктах. Цена должна превысить это значение, чтобы на графике появилась новая точка X или O. Reversal ( по умолчанию = 3) - количество боксов для разворота. Цена должна пройти столько боксов в противоположном направлении, чтобы график перешел от X к O или наоборот.

по умолчанию = 3) - количество боксов для разворота. Цена должна пройти столько боксов в противоположном направлении, чтобы график перешел от X к O или наоборот. Days ( по умолчанию = 1) - количество дней, за которые необходимо получить реальные тиковые данные для построения исходного графика. Большее количество дней означает больше данных, но требует больше вычислительной мощности для обработки.

по умолчанию = 1) - количество дней, за которые необходимо получить реальные тиковые данные для построения исходного графика. Большее количество дней означает больше данных, но требует больше вычислительной мощности для обработки. PriceToUse ( по умолчанию = Bid) - цена, которая будет использоваться при построении точечных графиков: Bid - график строится на основе цены Bid. Ask - построение графика основывается на цене Ask. Midprice - построение графика основывается на среднем значении между ценами Bid и Ask. Bid/Ask - X'ы строятся на основе цены Bid, O'ы - на основе цены Ask.

по умолчанию = Bid) - цена, которая будет использоваться при построении точечных графиков: AlertOnXO ( по умолчанию = false) - если значение равно true , оповещения будут выдаваться каждый раз, когда будет напечатан новый X или O.

по умолчанию = false) - если значение , оповещения будут выдаваться каждый раз, когда будет напечатан новый X или O. AlertOnReversal ( по умолчанию = false) - если значение равно true , предупреждения будут выдаваться всякий раз, когда на точечно-фигурном графике происходит разворот от столбца X к столбцу O или наоборот.

по умолчанию = false) - если значение , предупреждения будут выдаваться всякий раз, когда на точечно-фигурном графике происходит разворот от столбца X к столбцу O или наоборот. EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то при любом из вышеперечисленных условий будет использоваться родное всплывающее оповещение MetaTrader.

по умолчанию = false) - если , то при любом из вышеперечисленных условий будет использоваться родное всплывающее оповещение MetaTrader. EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то оповещения будут отправляться по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через Tools->Options->Email .

по умолчанию = false) - если , то оповещения будут отправляться по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через . EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то для оповещений будет отправляться сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через Tools->Options->Notifications .

по умолчанию = false) - если , то для оповещений будет отправляться сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через . ColorUp ( по умолчанию = clrGreen) - цвет для восходящих символов (иксов).

по умолчанию = clrGreen) - цвет для восходящих символов (иксов). ColorDown ( по умолчанию = clrRed) - цвет для понижающихся точечных символов (O's).

по умолчанию = clrRed) - цвет для понижающихся точечных символов (O's). FontSize ( по умолчанию = 15) - размер шрифта для символов графика (крестики и нолики).

по умолчанию = 15) - размер шрифта для символов графика (крестики и нолики). Font ( по умолчанию = "Arial") - шрифт, используемый для символов графика.

по умолчанию = "Arial") - шрифт, используемый для символов графика. X ( по умолчанию = "x") - символ для обозначения растущих ценовых уровней.

по умолчанию = "x") - символ для обозначения растущих ценовых уровней. O ( по умолчанию = "o") - символ для обозначения понижающихся ценовых уровней.

по умолчанию = "o") - символ для обозначения понижающихся ценовых уровней. SilentMode ( по умолчанию = true) - если false , то информация о каждом напечатанном X и O будет выводиться на вкладке Experts в подокне Toolbox .

по умолчанию = true) - если , то информация о каждом напечатанном X и O будет выводиться на в . MaxObjects ( по умолчанию = 10000) - максимально допустимое количество объектов графика (X's и O's), создаваемых индикатором. С помощью этого параметра можно предотвратить перегрузку платформы индикатором из-за неправильных настроек.

по умолчанию = 10000) - максимально допустимое количество объектов графика (X's и O's), создаваемых индикатором. С помощью этого параметра можно предотвратить перегрузку платформы индикатором из-за неправильных настроек. ObjectPrefix ( по умолчанию = "PNF-") - префикс для объектов графика для совместимости с другими индикаторами.

Пример

На изображении ниже показаны 4 дня ценового действия EUR/USD, сжатые в 47 столбцов X's и O's с помощью индикатора Point-and-Figure в MT5. Размер блока установлен на 60 пунктов (6 пунктов), а разворот равен 3.

Вы по-прежнему можете проводить классический анализ поддержки и сопротивления и линий тренда с помощью графиков Point-and-Figure. Некоторые трейдеры даже работают с паттернами PnF-графика, например, вымпелами, треугольниками, двойными вершинами и днищами.

Вот ускоренное видео, как индикатор Point-and-Figure MT5 строит график для пары BTC/USD, используя $10 (1000 пунктов) в качестве размера коробки и значение разворота, установленное на 3:



