盈亏信息 MetaTrader 指标- 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。

上图显示了盈亏信息指标在 GBP/USD @ W1 上的使用示例。百分比限制设为 1.0%，点数限制设为 1,500 点。计算模式设置为 "收盘价与前收盘价对比"。期间点数显示在蜡烛图下方。百分比变化 - 在蜡烛图上方。

显然，使用该指标生成交易信号几乎是不可能的。其主要目的是简化对市场形势的分析，更容易找到一些看涨和看跌形态。当然，您仍然可以使用异常大变化的数据作为某种进场或出场信号。



