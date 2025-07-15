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盈亏信息 MetaTrader 指标- 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。
输入参数
- PercentageLimit （ 默认 = 1.0）- 显示变化的最小阈值；单位为百分点。
- PointsLimit （ 默认 = 1000）- 显示变化的最小阈值；单位为点。
- CloseToClose （ 默认 = true）- 如果为真，指标将比较当前收盘价和上一个收盘价；如果为假，指标将比较当前收盘价和当前开盘价。
- DisplayLossColor （ 默认 = clrRed）- 显示负价格变化的颜色。
- DisplayGainColor （ 默认 = clrGreen）- 显示正价格变化的颜色。
- MaxBars （ 默认 = 100）- 计算指标的最大条数。数字越大，指标越滞后。
- FontFace （ 默认 = "Verdana"）- 显示使用的字体。
- FontSize （ 默认值 = 10）- 显示使用的字体大小。
- ObjectPrefix （ 默认 = "GLI-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。
上图显示了盈亏信息指标在 GBP/USD @ W1 上的使用示例。百分比限制设为 1.0%，点数限制设为 1,500 点。计算模式设置为 "收盘价与前收盘价对比"。期间点数显示在蜡烛图下方。百分比变化 - 在蜡烛图上方。
显然，使用该指标生成交易信号几乎是不可能的。其主要目的是简化对市场形势的分析，更容易找到一些看涨和看跌形态。当然，您仍然可以使用异常大变化的数据作为某种进场或出场信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55455
凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W. Keltner）于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与布林线和包络线有些类似。它使用三条图线：中间线是应用于典型价格的 10 天简单移动平均线（（高价 + 低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（高低差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。EXSR
EXSR.mq5：一款反趋势 MT5 EA，结合 RSI(14) 极值、布林带突破和反转烛台，捕捉反转信号，以固定的 SL/TP 对每个符号进行一次交易。
Murrey Math Line X MetaTrader 指标--这是一个枢轴线指标，对于懂得如何利用支撑线、阻力线和枢轴线进行交易的每一位交易者来说，它绝对会有所帮助。它在主图上显示 8 条主要线（另有 5 条附加线），帮助您找到卖出、买入和离场的最佳点位。当蜡烛突破任何一条枢轴线后收盘，该指标就会发出警报。您可以在 MT4 和 MT5 平台上下载该指标。Moving Average Candlesticks MT5
移动平均线烛台 MetaTrader 指标 - 使用烛台条形图显示标准移动平均线。它根据收盘价、开盘价、最低价和最高价计算出的移动平均值绘制烛台。与传统的 MA 指标相比，它能以紧凑的快照方式显示更详细的市场信息。它适用于任何货币对、时间框架和 MA 模式。该指标适用于 MT4 和 MT5。