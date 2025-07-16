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Market Profile MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Market Profile 实施工具，可显示一段时间内的价格密度，勾勒出特定交易时段内最重要的价格水平、价值区域和控制值。该指标可连接到 M1 和 D1 之间的时间框架，并显示日、周、月甚至日内交易时段的市场概况。较低的时间框架精度更高。建议使用较高的时间框架，以获得更好的可视性。也可以使用自由绘制矩形时段，在任何时间框架上创建自定义市场概况。有六种不同的配色方案可用于绘制剖面图块。也可以将剖面图绘制成纯色柱状图。您也可以选择根据看涨/看跌柱状图为剖面图着色。该指标基于裸价格行为，不使用任何标准指标。适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。
输入参数
主要
- 时段 （ 默认 = 每日）- 市场概况的交易时段：每日、每周、每月、日内和矩形。要计算矩形时段， 应 在图表中添加名称以MPR 开头的矩形图表对象。按键盘上的 "r "键将自动添加一个名称正确的矩形对象。
- StartFromDate （ 默认 =__DATE__）- 如果StartFromCurrentSession 为 false，那么指标将从该日期开始绘制剖面图。它会绘制到过去。例如，如果设置为 2018-01-20，且SessionsToCount 为 2，那么它将绘制 2018-01-20 和 2018-01-19 的剖面图。
- StartFromCurrentSession （ 默认为 true）- 如果为 true，则指标从今天开始绘制，否则从StartFromDate 中指定的日期开始绘制。
- SessionsToCount （ 默认 = 2）--绘制市场剖面图的交易时段数。
- SeamlessScrollingMode （ 无缝滚动模式）（默认 = false）- 如果为 "true"，则忽略StartFromDate（从日期 开始） 和 StartFromCurrentSession（从 当前会话开始） 参数 ；会话从当前图表位置最右边的柱形开始计算和显示。这样就可以无限向后滚动，查看过去的会话。
- EnableDevelopingPOC （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将绘制多条水平线来描述控制点在会话中的发展情况。
- EnableDevelopingVAHVAL （ 默认值 = false）-- 如果为 " true"，则将绘制多条水平线来描述 "高值区 "和 "低值区 "在会话中的发展情况。
- ValueAreaPercentage （ 价值区域 百分比）（默认值 = 70）- 包含在价值区域中的会话 TPO 的百分比份额。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55396
移动平均线烛台 MetaTrader 指标 - 使用烛台条形图显示标准移动平均线。它根据收盘价、开盘价、最低价和最高价计算出的移动平均值绘制烛台。与传统的 MA 指标相比，它能以紧凑的快照方式显示更详细的市场信息。它适用于任何货币对、时间框架和 MA 模式。该指标适用于 MT4 和 MT5。Murrey Math Line X MT5
Murrey Math Line X MetaTrader 指标--这是一个枢轴线指标，对于懂得如何利用支撑线、阻力线和枢轴线进行交易的每一位交易者来说，它绝对会有所帮助。它在主图上显示 8 条主要线（另有 5 条附加线），帮助您找到卖出、买入和离场的最佳点位。当蜡烛突破任何一条枢轴线后收盘，该指标就会发出警报。您可以在 MT4 和 MT5 平台上下载该指标。
这是一个基于 Heiken-Ashi 蜡烛而非原始市场价格的移动平均线指标。Laguerre MT5
Laguerre MetaTrader 指标 - 完全自定义指标，不依赖 MT4/MT5 标准指标。它在图表的单独窗口中显示加权趋势线。可用于发出简单的进场和出场信号。该指标适用于 MT4 和 MT5。