移动平均线烛台 MetaTrader 指标 - 使用烛台条形图显示标准移动平均线。它根据收盘价、开盘价、最低价和最高价计算出的移动平均值绘制烛台。与传统的 MA 指标相比，它能以紧凑的快照方式显示更详细的市场信息。它适用于任何货币对、时间框架和 MA 模式。该指标适用于 MT4 和 MT5。

Murrey Math Line X MetaTrader 指标--这是一个枢轴线指标，对于懂得如何利用支撑线、阻力线和枢轴线进行交易的每一位交易者来说，它绝对会有所帮助。它在主图上显示 8 条主要线（另有 5 条附加线），帮助您找到卖出、买入和离场的最佳点位。当蜡烛突破任何一条枢轴线后收盘，该指标就会发出警报。您可以在 MT4 和 MT5 平台上下载该指标。