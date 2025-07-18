凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W.Keltner） 于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与 布林线 和 包络线 有些类似。它使用三条图线：中间线是 应用 于典型价格的 10 天 简单 移动平均线（（最高价 + 最低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（最高价和最低价之差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。

输入参数

MA_Period ( default = 10) - 移动平均线（中线）的周期。

default = 10) - 移动平均线（中线）的周期。 Mode_MA （ 默认 = MODE_SMA）- 移动平均线（中线）的模式。

默认 = MODE_SMA）- 移动平均线（中线）的模式。 Price_Type ( default = PRICE_TYPICAL) - 移动平均线的应用价格（中线）。

示例和策略

使用该指标的经典策略是，当价格收盘价高于上限值时做多，当价格收盘价低于下限值时做空。这似乎是一个相当可行的进场系统。退出可以基于三个部分：非常保守的止损（如图所示，错误信号并不少见）、相当远的止盈以及与中间线的交叉。一些交易者还建议使用其他指标进行确认。

从数学角度来看，通道代表了在上升趋势中更偏重于上侧的波段，而在下降趋势中更偏重于下侧的波段。这意味着，在已经确立的上升趋势中，上行线被突破的可能性较小。反之亦然，在已经确立的下降趋势中也是如此。



