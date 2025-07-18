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浮动 MetaTrader 指标- 一个复杂的指标，它分析给定货币对之前的图表历史，然后尝试分析当前形势的趋势。它在单独的图表窗口中显示趋势的起点和终点，并在主图上显示 斐波纳契 回撤 水平 和迪纳波利水平。它还会显示当地高点和低点的探测时间。该指标适用于 MT4 和 MT5。
该指标根据其分析 的 所有条形图（默认为 200 条） 重新绘制 水平线。这意味着您不能将其检测到的新高峰或新低谷作为交易信号，因为它们将根据市场形势的进一步发展进行修正。该指标只能用于分析趋势波动持续时间和重要图表水平。
输入参数
- 浮动 （ 默认 = 200）- 用于趋势分析的条数。数量越少，表示最新数据越多，但分析越不准确。
- ObjectPrefix （ 默认 = "FI-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。
- DisableDinapoli （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则不会在主图表窗口中绘制 DiNapoli 水平线。
- DisableFibonacci （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则不会在主图表窗口中绘制斐波那契水平线。
- DrawVerticalLinesAsBackground （ DrawVerticalLinesAsBackground）（默认值 = false）- 如果为 "true"，趋势开始和结束的垂直线将被设置为图表背景，以避免掩盖图表本身。
- SwingBorderColor （ 默认 = clrBlue）- 摆动区域边框的颜色。
- SwingBorderWidth （ 默认 = 1）- 摆动区域边框的宽度。
- SwingBorderStyle （ 默认 = STYLE_SOLID）- 摆动区域边框的线条样式。
- SwingLinesColor （ 默认 = clrRed）- 摆动线的颜色。
- SwingLinesWidth （ 默认 = 1）- 摆动线的宽度。
- SwingLinesStyle （ 默认 = STYLE_DOT）-- 摆动线的线条样式。
- FiboColor （ 默认 = clrGreen）- 斐波那契水平线的颜色。
- FiboWidth （ 默认 = 1）- 斐波那契水平线的宽度。
- FiboStyle （ 默认 = STYLE_DASH）- 斐波那契水平线的线条样式。
- DinapoliColor （ 默认 = clrRed）- DiNapoli 水平线的颜色。
- DinapoliWidth （ 默认 = 1）- DiNapoli 水平线的宽度。
- DinapoliStyle （ 默认 = STYLE_DOT）- DiNapoli 水平线的线条样式。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55388
凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W. Keltner）于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与布林线和包络线有些类似。它使用三条图线：中间线是应用于典型价格的 10 天简单移动平均线（（高价 + 低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（高低差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。Laguerre MT5
Laguerre MetaTrader 指标 - 完全自定义指标，不依赖 MT4/MT5 标准指标。它在图表的单独窗口中显示加权趋势线。可用于发出简单的进场和出场信号。该指标适用于 MT4 和 MT5。
盈亏信息 MetaTrader 指标 - 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。Fisher Indicator MT5
Fisher MetaTrader 指标 - 是一个相当简单的柱状图指标，用于检测趋势的方向和强度，并发出趋势变化信号。它的代码中没有使用任何标准的 MT4/MT5 指标。费舍尔的计算以前期的最高价和最低价为基础，对当前价格和最高价/最低价之间的关系进行一些高级数学计算。该指标同时适用于 MT4 和 MT5。这是一个 "重绘 "指标--当一个新的条形图出现时，它会重新计算之前的条形图。