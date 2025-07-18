浮动 MetaTrader 指标- 一个复杂的指标，它分析给定货币对之前的图表历史，然后尝试分析当前形势的趋势。它在单独的图表窗口中显示趋势的起点和终点，并在主图上显示 斐波纳契 回撤 水平 和迪纳波利水平。它还会显示当地高点和低点的探测时间。该指标适用于 MT4 和 MT5。

该指标根据其分析 的 所有条形图（默认为 200 条） 重新绘制 水平线。这意味着您不能将其检测到的新高峰或新低谷作为交易信号，因为它们将根据市场形势的进一步发展进行修正。该指标只能用于分析趋势波动持续时间和重要图表水平。

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