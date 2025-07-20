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Flexible Momentum for MT5 - MetaTrader 5脚本
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灵活动量（MetaTrader 指标）--计算给定时间段内（以秒为单位）的汇率变动，并在平台的主图表窗口中以点数和百分比的形式显示结果。它可根据点数和百分比的最大动量阈值提供高度可定制的警报。由于该指标使用刻度线历史记录来计算动量，因此只能在 MT5 中使用。
该 MT5 指标的主要目的是在短时间内出现较大价格波动时通知您。这对您进入新交易和决定是否退出现有交易都很有用。
输入参数
主要参数
- 秒数 （ 默认 = 10）- 计算价格变化的秒数。
- ThresholdPoints （ 阈值点数）（默认 = 30）- 触发警报的阈值点数（如果已配置）。
- ThresholdPercentage （ 阈值百分比）（默认值 = 0.02）- 以百分比为单位触发警报的阈值（如果已配置）。
- DiscardIfOlder （ 丢弃旧值）（默认值 = 1）- 如果用于计算的刻度超过给定的秒数，则丢弃计算。
- PriceToUse （ PriceToUse）（默认 = Bid）- 计算中使用的价格类型。可以是卖出价、买入价或中间价。
警报
- AlertBehaviror （ 默认 = 无警报）-- 在违反阈值时如何处理？
- 无警报 - 什么都不做。
- 单一警报，直到下一次突破 - 将发出单一警报，直到动量下降到阈值以下。点数和百分比阈值分别适用。
- 满足条件时发出连续警报 - 如果动量高于阈值，则每隔一个刻度发出警报。
- 根据条件发出警报，但下一次警报有时间限制 - 如果动量高于阈值，则根据下一个输入参数定义的时间间隔发出警报。
- AlertTimeLimitForRestricted （ AlertTimeLimitForRestricted）（默认值 = 5）- 以秒为单位暂停，直到发出下一个警报。仅当AlertBehaviror 设置 为 "根据条件发出警报 "但下一次警报有时间限制时才 有效。
- EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts）（默认 = false）- 如果为 "true"，则在满足警报条件时使用本地 MetaTrader 弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则当警报条件满足时将发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则在满足警报条件时发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
显示
- 字体大小 （ 默认 = 8）- 显示文本的字体大小。
- 上涨颜色 （ 默认 =clrGreen）- 价格变化为正数时文本的颜色。
- 下跌颜色 （ 默认 =clrRed）- 价格变化为负值时的文本颜色。
- 无变化颜色 （ 默认 =clrBlue）- 价格无变化或刻度线数量不足时的文本颜色。
- 文本的 X 距离 （ 默认值 = 21）- 从所选屏幕角到文本的水平距离（像素）。
- 文本的 Y 距离 （ 默认值 = 20）- 从所选屏幕角到文本的垂直距离（像素）。
- 文本角 （ 默认 = CORNER_LEFT_LOWER）- 显示文本的图表角。
- 文本对象名称 （ 默认 = "FM_Text"）- 带有动量值的文本的对象名称。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55386
Fisher MetaTrader 指标 - 是一个相当简单的柱状图指标，用于检测趋势的方向和强度，并发出趋势变化信号。它的代码中没有使用任何标准的 MT4/MT5 指标。费舍尔的计算以前期的最高价和最低价为基础，对当前价格和最高价/最低价之间的关系进行一些高级数学计算。该指标同时适用于 MT4 和 MT5。这是一个 "重绘 "指标--当一个新的条形图出现时，它会重新计算之前的条形图。Gain/Loss Info MT5
盈亏信息 MetaTrader 指标 - 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。
Easy Trend Visualizer 是一个 MetaTrader 指标，其功能与名称如出一辙。它可以显示趋势的起点、终点以及没有趋势的地方。它基于标准 MetaTrader ADX（平均方向移动指数）指标，运行速度相当快。Easy Trend Visualizer 显示在主图表窗口中。它提供一系列警报：水平线出现、水平线交叉、箭头向上、箭头向下、前水平线交叉 (PHLC)。适用于 MT4 和 MT5 平台Dots Indi MT5
Dots（MetaTrader 指标）基于 TrendLaboratory 2006 年的指标。它通过在主图表上放置圆点来显示当前的趋势方向。蓝点表示看涨趋势，红点表示看跌趋势。虽然该指标不依赖于任何标准的 MetaTrader 指标，但它使用调用 iMA()（移动平均线）来获取价格值，具体取决于所使用的输入价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、典型值等）。交易者可以修改多个输入参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。