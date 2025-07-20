灵活动量（MetaTrader 指标）--计算给定时间段内（以秒为单位）的汇率变动，并在平台的主图表窗口中以点数和百分比的形式显示结果。它可根据点数和百分比的最大动量阈值提供高度可定制的警报。由于该指标使用刻度线历史记录来计算动量，因此只能在 MT5 中使用。

该 MT5 指标的主要目的是在短时间内出现较大价格波动时通知您。这对您进入新交易和决定是否退出现有交易都很有用。

输入参数

主要参数

秒数 （ 默认 = 10）- 计算价格变化的秒数。

默认 = 10）- 计算价格变化的秒数。 ThresholdPoints （ 阈值点数 ）（默认 = 30）- 触发警报的阈值点数（如果已配置）。

）（默认 = 30）- 触发警报的阈值点数（如果已配置）。 ThresholdPercentage （ 阈值百分比）（默认值 = 0.02）- 以百分比为单位触发警报的阈值（如果已配置）。

阈值百分比）（默认值 = 0.02）- 以百分比为单位触发警报的阈值（如果已配置）。 DiscardIfOlder （ 丢弃 旧值 ）（默认值 = 1）- 如果用于计算的刻度超过给定的秒数，则丢弃计算。

丢弃 ）（默认值 = 1）- 如果用于计算的刻度超过给定的秒数，则丢弃计算。 PriceToUse （ PriceToUse）（默认 = Bid）- 计算中使用的价格类型。可以是卖出价、买入价或中间价。

警报

AlertBehaviror （ 默认 = 无警报）-- 在违反阈值时如何处理？ 无警报 - 什么都不做。 单一警报，直到下一次突破 - 将发出单一警报，直到动量下降到阈值以下。点数和百分比阈值分别适用。 满足条件时发出连续警报 - 如果动量高于阈值，则每隔一个刻度发出警报。 根据条件发出警报，但下一次警报有时间限制 - 如果动量高于阈值，则根据下一个输入参数定义的时间间隔发出警报。

默认 = 无警报）-- 在违反阈值时如何处理？ AlertTimeLimitForRestricted （ AlertTimeLimitForRestricted ）（默认值 = 5）- 以秒为单位暂停，直到发出下一个警报。仅当 AlertBehaviror 设置 为 "根据条件发出警报 "但下一次警报有时间限制时才 有效。

）（默认值 = 5）- 以秒为单位暂停，直到发出下一个警报。仅当 为 "根据条件发出警报 "但下一次警报有时间限制时才 有效。 EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts ）（默认 = false）- 如果为 "true"，则在满足警报条件时使用本地 MetaTrader 弹出式警报。

）（默认 = false）- 如果为 "true"，则在满足警报条件时使用本地 MetaTrader 弹出式警报。 EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则当警报条件满足时将发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。

默认 = false）- 如果为 "true"，则当警报条件满足时将发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。 EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则在满足警报条件时发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。