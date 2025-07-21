加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Donchian Ultimate Indicator for MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 881
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Donchian Ultimate MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Donchian 通道 指标 ，增加了多种功能：
- 可变的 Donchian 通道周期和移动。
- 可关闭中间线。
- 支持多时间框架 (MTF) 操作。
- 通道边界的 5 种不同计算方法。
- 可选择 Donchian 主通道边界附近的支撑区和阻力区。
- 全面的警报系统
- 根据您的交易需求进行高度定制。
该指标在主窗口中绘制，代码中不使用任何标准或自定义指标。Donchian Ultimate 适用于 MT4、MT5 和 cTrader 交易平台。
输入参数
- Period （ 默认 = 20）- Donchian 通道周期。
- Timeframe （ 默认 = 当前）- 计算通道的时间框架。如果设置的时间框架高于当前时间框架，指标将在当前图表上显示更高时间框架的通道。如果设置的时间框架低于当前时间框架，则该参数将被忽略。
- PriceType （ 默认 = 最高价（最低价））- 计算中使用的价格类型。可以是五种模式之一：
- Highest High（Lowest Low）（最高高点（最低低点）） - 经典的 Donchian 通道配置，上边框按期间内的最高高点计算，下边框按期间内的最低低点计算。
- 平均最高价、最高开盘价（最低价、最低开盘价） -- 上波段按期间最高价和最高开盘价之间的平均值计算，下波段按期间最低价和最低开盘价之间的平均值计算。
- 平均最高价、最高收盘价（最低价、最低收盘价） - 上限值按期间内最高价与最高收盘价之间的平均值计算，下限值按期间内最低价与最低收盘价之间的平均值计算。
- 最高开盘价（最低开盘价） - 上限值按期间最高开盘价计算，下限值按期间最低开盘价计算。
- 最高收盘价（最低收盘价） - 上限值按该时段的最高收盘价计算，下限值按该时段的最低收盘价计算。
- 移位 （ 默认 = 0）-- 指标的柱状移位。
- 显示阻力跨度 （ 默认 = true）- 如果为 " true"，则在图表上显示上阻力跨度。
- 显示支撑跨度 （ 默认值 = true）- 如果为真，图表上将显示下支撑跨度。
- 警报蜡烛 （ 默认 = 上一根）- 发出警报的蜡烛：上一根- 最近收盘的蜡烛或当前- 尚未收盘的蜡烛。
- 看涨穿越中线警报 （ 默认 = true）- 如果为 " true"，当蜡烛收盘从下方穿越中线时，指标将发出警报。
- 看跌穿越中线警报 （ 默认为 true）--如果为true，当蜡烛收盘从上方穿越中线时，指标将发出警报。
- 蜡烛收盘在阻力 区内的警报 （ 默认值=true）--如果为 " true"，则当蜡烛收盘在阻力区内时，指标将发出警报。
- 蜡烛收盘在支撑 区内的警报 （ 默认为 true）--如果为 true，则当蜡烛收盘在支撑区内时，指标将发出警报。
- 显示警报 （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 原生弹出式警报。
- 发送电子邮件 （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- 发送通知 （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 "对通知 进行正确配置。
示例和策略
与经典的 Donchian 通道指标一样，Donchian Ultimate 指标本身不能用于生成买入和卖出信号。它能做的是展示当前的趋势情况，以及价格距离改变方向或延长趋势的距离。如下图所示，当趋势开始时，上波段稳步上升，而当货币对盘整时，两个波段开始横盘：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55378
Dots（MetaTrader 指标）基于 TrendLaboratory 2006 年的指标。它通过在主图表上放置圆点来显示当前的趋势方向。蓝点表示看涨趋势，红点表示看跌趋势。虽然该指标不依赖于任何标准的 MetaTrader 指标，但它使用调用 iMA()（移动平均线）来获取价格值，具体取决于所使用的输入价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、典型值等）。交易者可以修改多个输入参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。Easy Trend Visualizer MT5
Easy Trend Visualizer 是一个 MetaTrader 指标，其功能与名称如出一辙。它可以显示趋势的起点、终点以及没有趋势的地方。它基于标准 MetaTrader ADX（平均方向移动指数）指标，运行速度相当快。Easy Trend Visualizer 显示在主图表窗口中。它提供一系列警报：水平线出现、水平线交叉、箭头向上、箭头向下、前水平线交叉 (PHLC)。适用于 MT4 和 MT5 平台
适用于 MQL5 的基于 RSI 和移动平均线的简单智能交易系统Daily Percentage Change MT5
每日百分比变化（MetaTrader 指标）- 计算与前一日收盘价相关的货币汇率变化，并在平台的主图表窗口中以百分比点显示。此外，它还可以显示每周和每月的百分比变化。可以为正或负的价格上涨设置不同的颜色。此外，一个可自定义的小箭头有助于直观地显示价格变化方向。如果您的经纪商使用的是非常规时区，该指标可以使用时间偏移参数来调整当天结束时使用的小时。该指标同样适用于 MT4 和 MT5。