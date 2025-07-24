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Candle Wicks Length Display Indicator MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Candle Wicks Length Display MetaTrader - это индикатор, который может отображать длину свечных виксов в пунктах прямо на вашем графике. Вы можете задать минимальную длину, которая будет отображаться. Кроме того, индикатор может показывать фитили, длина которых меньше заданного предела. Индикатор поддерживает всевозможные оповещения и работает как в MT4, так и в MT5.
Если ваша торговая система использует фитили свечей и если действительно длинные фитили важны для определения сигналов входа или выхода из сделок, индикатор Candle Wicks Length Display может быть незаменим в качестве инструмента, уведомляющего вас о таких свечах и точной длине их фитилей.
Входные параметры
- Units ( по умолчанию = Pips) - как измерять фитили - в стандартных пипсах или в процентных пунктах.
- DisplayWickLimit ( по умолчанию = 5) - минимальная длина фитиля в пипсах (стандартных/нормальных) или процентных пунктах, чтобы индикатор отобразил его на графике.
- DisplayHighWickColorBullish ( по умолчанию = clrRed) - цвет отображения длины верхнего фитиля для бычьих свечей.
- DisplayHighWickColorBearish ( по умолчанию = clrFireBrick) - цвет отображения длины верхнего фитиля для медвежьих свечей.
- DisplayLowWickColorBullish ( по умолчанию = clrLimeGreen) - цвет отображения длины нижнего фитиля для бычьих свечей.
- DisplayLowWickColorBearish ( по умолчанию = clrGreen) - цвет отображения длины нижнего фитиля для медвежьих свечей.
- UpperWickLimit ( по умолчанию = 10) - минимальное значение длины верхнего фитиля в брокерских пунктах или процентах для срабатывания алерта.
- LowerWickLimit ( по умолчанию = 10) - минимальное значение длины нижнего фитиля в брокерских пунктах или процентных пунктах для срабатывания предупреждения.
- WaitForClose ( по умолчанию = true) - если значение равноtrue, индикатор будет ждать закрытия свечи, прежде чем проверять длину ее фитиля.
- TopBottomPercent ( по умолчанию = 0) - если для этого параметра установлено значение больше 0 и меньше или равно 100, индикатор будет отображать длину только тех свечей, у которых Open и Close находятся в пределах заданного верхнего или нижнего процента свечи.
- LessThan ( по умолчанию = false) - призначении true индикатор будет отмечать фитили, которыеменьше или равны заданным границам, а не больше или равны.
- SoundAlert ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при достижении UpperWickLimit или LowerWickLimit будут использоваться звуковые оповещения.
- VisualAlert ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при достижении UpperWickLimit или LowerWickLimit будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.
- EmailAlert ( по умолчанию = false) - есливерно, то при достижении UpperWickLimit или LowerWickLimit будут отправляться оповещения по электронной почте MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- NotificationAlert ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при достижении UpperWickLimit или LowerWickLimit на ваше устройство будут отправляться оповещения в виде push-уведомлений от MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- AlertOnLimit ( по умолчанию = false) - если значение равноtrue, индикатор будет выдавать оповещения о превышении фитилями заданного лимита.
- AlertOnEqualTopBottomWicks ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет выдавать предупреждения, когда верхний и нижний фитили имеют одинаковую длину.
- IgnoreAlertsOnFirstRun ( по умолчанию = true) - если значениеравно true, индикатор будет игнорировать условия оповещения при первом прикреплении индикатора к графику или при смене таймфрейма/символа графика. Последующие предупреждения игнорироваться не будут.
- FontFace ( по умолчанию = "Verdana") - шрифт, который будет использоваться для отображения длины фитиля свечи.
- FontSize ( по умолчанию = 10) - размер шрифта, используемый для отображения длины фитиля свечи.
- MaxCandles ( по умолчанию = 500) - количество обрабатываемых свечей (считая от текущей). 0 - обрабатывать все свечи.
- UseRawPips ( по умолчанию = false) - если установленозначение true, индикатор не будет пытаться угадать размер пункта для текущего символа и будет использовать необработанные пункты (пипсы). Может потребоваться при работе с нефорексными символами.
- ShowAverageWickSize ( по умолчанию = false) - если значение равноtrue, индикатор будет отображать средний размер фитиля.
- AvgCandles ( по умолчанию = 50) - количество свечей для анализа среднего размера фитиля. 0 - все доступные свечи.
- AverageWickSizeColor ( по умолчанию = clrLightGray) - цвет отображения среднего размера фитиля.
- Угол ( по умолчанию = CORNER_LEFT_UPPER) - местоположение отображения среднего размера фитиля на графике.
- Расстояние_X ( по умолчанию = 3) - расстояние по горизонтали от угла до отображения среднего размера фитиля.
- Distance_Y ( по умолчанию = 12) - расстояние по вертикали от угла до отображения среднего размера фитиля.
- DrawTextAsBackground ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то текстовая метка с отображением среднего размера фитиля будет рисоваться как фон. Это может быть полезно, если вы хотите, чтобы индикатор не заслонял график.
- RemoveOldLabels ( по умолчанию = false) - еслиtrue, текстовые метки, выходящие за пределы свечей, заданных параметром MaxCandles, будут постоянно удаляться.
- ObjectPrefix ( по умолчанию = "CWLD-") - префикс для объектов графика для совместимости с другими индикаторами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55363
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