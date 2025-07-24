Индикатор Candle Wicks Length Display MetaTrader - это индикатор, который может отображать длину свечных виксов в пунктах прямо на вашем графике. Вы можете задать минимальную длину, которая будет отображаться. Кроме того, индикатор может показывать фитили, длина которых меньше заданного предела. Индикатор поддерживает всевозможные оповещения и работает как в MT4, так и в MT5.

Если ваша торговая система использует фитили свечей и если действительно длинные фитили важны для определения сигналов входа или выхода из сделок, индикатор Candle Wicks Length Display может быть незаменим в качестве инструмента, уведомляющего вас о таких свечах и точной длине их фитилей.

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