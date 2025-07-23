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Detrended Price Oscillator MT5 - MetaTrader 5脚本
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去趋势价格振荡器（MetaTrader 指标） --价格振荡器的一种，基于当前价格与简单移动平均线之间的差值，按（周期/2）+1 小节 移动。与 随机 震荡指标不同，该指标旨在显示短期趋势变化（长期趋势中的价格波浪）。该指标显示在图表的单独窗口中。您可以在 MT4 和 MT5 版本的平台上使用该脱离趋势价格振荡器 (DPO) 指标。
输入参数
- MA_Period （ 默认 = 14）-- 指标中使用的简单移动平均线的周期。
- BarsToCount （ 默认 = 400）-计算 指标的条数。
- EnableNativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 "对通知 进行正确配置。
- TriggerCandle （ 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。
策略
趋势变化由指标与零水平线的交叉发出信号。不过，由于该指标是滞后的，预测这种交叉可能是更好的技术。对于直接交易而言，这不是一个非常准确的指标，但仍可用于短期趋势确认。
使用底趋势价格振荡器的另一个可能性是检测 与 价格图表的 背离 。如下图所示，通过比较价格显示的双顶和 DPO 图表上的较低高点，可以发现主要的趋势反转。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55376
每日百分比变化（MetaTrader 指标）- 计算与前一日收盘价相关的货币汇率变化，并在平台的主图表窗口中以百分比点显示。此外，它还可以显示每周和每月的百分比变化。可以为正或负的价格上涨设置不同的颜色。此外，一个可自定义的小箭头有助于直观地显示价格变化方向。如果您的经纪商使用的是非常规时区，该指标可以使用时间偏移参数来调整当天结束时使用的小时。该指标同样适用于 MT4 和 MT5。Moving Average x Relative Strength Indicator EA
适用于 MQL5 的基于 RSI 和移动平均线的简单智能交易系统
CCI 箭头 MetaTrader 指标 - 将显示 CCI 与零点交叉的位置（用红色或蓝色箭头标记），帮助您决定做空还是做多。该指标滞后时间极短，准确度相对较高。对于那些喜欢简单、讨厌复杂指标的交易者来说，这个简单的指标是个不错的选择。CCI Arrows 支持所有类型的警报。该指标有 MT4 和 MT5 版本。Candle Wicks Length Display Indicator MT5
蜡烛芯长度显示 MetaTrader 指标是一个可以直接在图表上以点数为单位显示蜡烛芯长度的指标。您可以设置要显示的最小长度。或者，它也可以显示小于给定限制的蜡烛芯长度。该指标支持各种警报，在 MT4 和 MT5 中均可使用。