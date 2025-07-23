去趋势价格振荡器（MetaTrader 指标） --价格振荡器的一种，基于当前价格与简单移动平均线之间的差值，按（周期/2）+1 小节 移动。与 随机 震荡指标不同，该指标旨在显示短期趋势变化（长期趋势中的价格波浪）。该指标显示在图表的单独窗口中。您可以在 MT4 和 MT5 版本的平台上使用该脱离趋势价格振荡器 (DPO) 指标。

输入参数

MA_Period （ 默认 = 14）-- 指标中使用的简单移动平均线的周期。

默认 = 14）-- 指标中使用的简单移动平均线的周期。 BarsToCount （ 默认 = 400）- 计算 指标的 条数 。

默认 = 400）- 指标的 。 EnableNativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。

默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。 EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。

默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。 EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 "对通知 进行正确配置。

默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 "对通知 进行正确配置。 TriggerCandle （ 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。





策略

趋势变化由指标与零水平线的交叉发出信号。不过，由于该指标是滞后的，预测这种交叉可能是更好的技术。对于直接交易而言，这不是一个非常准确的指标，但仍可用于短期趋势确认。

使用底趋势价格振荡器的另一个可能性是检测 与 价格图表的 背离 。如下图所示，通过比较价格显示的双顶和 DPO 图表上的较低高点，可以发现主要的趋势反转。







