Индикатор Bollinger Squeeze Basic MetaTrader - комплексный индикатор на основе Momentum, полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор строится в отдельном окне графика в виде гистограммы Momentum и ряда точек, показывающих соотношение между текущими значениями полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.

Bollinger Squeeze Basic является частью системы индикаторов Not So Squeezy.









Входные параметры

MaxBars ( по умолчанию = 300) - максимальное количество баров на графике, к которым будет применяться индикатор.

по умолчанию = 300) - максимальное количество баров на графике, к которым будет применяться индикатор. BB_Period ( по умолчанию = 20) - период для индикатора полос Боллинджера.

по умолчанию = 20) - период для индикатора полос Боллинджера. BB_Deviation ( по умолчанию = 2,0) - параметр отклонения полос Боллинджера.

по умолчанию = 2,0) - параметр отклонения полос Боллинджера. Keltner_Period ( по умолчанию = 20) - период для индикатора канала Кельтнера.

по умолчанию = 20) - период для индикатора канала Кельтнера. Keltner_Factor ( по умолчанию = 1,5) - коэффициент умножения канала Кельтнера.

по умолчанию = 1,5) - коэффициент умножения канала Кельтнера. Momentum_Period ( по умолчанию = 12) - период для индикатора Momentum.

по умолчанию = 12) - период для индикатора Momentum. EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то при изменении цвета стрелок BB/Keltner будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.

по умолчанию = false) - если , то при изменении цвета стрелок BB/Keltner будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader. EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то при изменении цвета стрелок BB/Keltner будут отправляться оповещения по электронной почте MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через Tools->Options->Email .

по умолчанию = false) - если , то при изменении цвета стрелок BB/Keltner будут отправляться оповещения по электронной почте MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через . EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значение равно true , то при изменении цвета стрелок BB/Keltner на ваше устройство будут отправляться оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через Tools->Options->Notifications .

по умолчанию = false) - если значение , то при изменении цвета стрелок BB/Keltner на ваше устройство будут отправляться оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через . TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.

Индикатор использует импульс для измерения силы и направления тренда:

Растущий импульс выше нулевой линии (восходящий тренд) отмечается более темными зелеными барами .

. Падающий импульс выше нулевой линии (также восходящий тренд) отмечается более светлыми зелеными столбиками .

. Восходящий импульс ниже нулевой линии (нисходящий тренд) отмечен более темными красными барами .

. Падающий импульс ниже нулевой линии (также нисходящий тренд) отмечен более светлыми красными барами .

Кроме того, Bollinger Squeeze Basic предлагает интересный показатель волатильности , встроенный в основную гистограмму. Диапазонсиних и красных квадратов на нулевой линии указывает на текущее соотношение между полосами Боллинджера и каналом Кельтнера:

Если квадраты красные , то полосы Боллинджера находятся вне канала Кельтнера, что говорит о сильном тренде курса.

, то полосы Боллинджера находятся вне канала Кельтнера, что говорит о сильном тренде курса. Если квадраты синие , то полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, что говорит о ровном боковом рынке.

Основная идея этого индикатора заключается в установлении торговых диапазонов во время нетрендовой фазы рынка(синие квадраты ) для входа на прорыве и перехода ккрасным квадратам (трендовая фаза). Гистограмма покажет, насколько силен текущий тренд, и подскажет, когда выходить из сделки при ослаблении тренда.