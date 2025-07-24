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Индикаторы

Bollinger Squeeze Basic MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор Bollinger Squeeze Basic MetaTrader - комплексный индикатор на основе Momentum, полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор строится в отдельном окне графика в виде гистограммы Momentum и ряда точек, показывающих соотношение между текущими значениями полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.

Bollinger Squeeze Basic является частью системы индикаторов Not So Squeezy.



Входные параметры

  • MaxBars ( по умолчанию = 300) - максимальное количество баров на графике, к которым будет применяться индикатор.
  • BB_Period ( по умолчанию = 20) - период для индикатора полос Боллинджера.
  • BB_Deviation ( по умолчанию = 2,0) - параметр отклонения полос Боллинджера.
  • Keltner_Period ( по умолчанию = 20) - период для индикатора канала Кельтнера.
  • Keltner_Factor ( по умолчанию = 1,5) - коэффициент умножения канала Кельтнера.
  • Momentum_Period ( по умолчанию = 12) - период для индикатора Momentum.
  • EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при изменении цвета стрелок BB/Keltner будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.
  • EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при изменении цвета стрелок BB/Keltner будут отправляться оповещения по электронной почте MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
  • EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при изменении цвета стрелок BB/Keltner на ваше устройство будут отправляться оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
  • TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.

Индикатор использует импульс для измерения силы и направления тренда:

  • Растущий импульс выше нулевой линии (восходящий тренд) отмечаетсяболее темными зелеными барами .
  • Падающий импульс выше нулевой линии (также восходящий тренд) отмечаетсяболее светлыми зелеными столбиками .
  • Восходящий импульс ниже нулевой линии (нисходящий тренд) отмеченболее темными красными барами .
  • Падающий импульс ниже нулевой линии (также нисходящий тренд) отмеченболее светлыми красными барами .

Кроме того, Bollinger Squeeze Basic предлагает интересный показатель волатильности , встроенный в основную гистограмму. Диапазонсиних и красных квадратов на нулевой линии указывает на текущее соотношение между полосами Боллинджера и каналом Кельтнера:

  • Если квадратыкрасные, то полосы Боллинджера находятся вне канала Кельтнера, что говорит о сильном тренде курса.
  • Если квадратысиние, то полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, что говорит о ровном боковом рынке.

Основная идея этого индикатора заключается в установлении торговых диапазонов во время нетрендовой фазы рынка(синие квадраты ) для входа на прорыве и перехода ккрасным квадратам (трендовая фаза). Гистограмма покажет, насколько силен текущий тренд, и подскажет, когда выходить из сделки при ослаблении тренда.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55361

Candle Wicks Length Display Indicator MT5 Candle Wicks Length Display Indicator MT5

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