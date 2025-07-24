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Bollinger Squeeze Basic MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Входные параметры
- MaxBars ( по умолчанию = 300) - максимальное количество баров на графике, к которым будет применяться индикатор.
- BB_Period ( по умолчанию = 20) - период для индикатора полос Боллинджера.
- BB_Deviation ( по умолчанию = 2,0) - параметр отклонения полос Боллинджера.
- Keltner_Period ( по умолчанию = 20) - период для индикатора канала Кельтнера.
- Keltner_Factor ( по умолчанию = 1,5) - коэффициент умножения канала Кельтнера.
- Momentum_Period ( по умолчанию = 12) - период для индикатора Momentum.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при изменении цвета стрелок BB/Keltner будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при изменении цвета стрелок BB/Keltner будут отправляться оповещения по электронной почте MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при изменении цвета стрелок BB/Keltner на ваше устройство будут отправляться оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.
Индикатор использует импульс для измерения силы и направления тренда:
- Растущий импульс выше нулевой линии (восходящий тренд) отмечаетсяболее темными зелеными барами .
- Падающий импульс выше нулевой линии (также восходящий тренд) отмечаетсяболее светлыми зелеными столбиками .
- Восходящий импульс ниже нулевой линии (нисходящий тренд) отмеченболее темными красными барами .
- Падающий импульс ниже нулевой линии (также нисходящий тренд) отмеченболее светлыми красными барами .
Кроме того, Bollinger Squeeze Basic предлагает интересный показатель волатильности , встроенный в основную гистограмму. Диапазонсиних и красных квадратов на нулевой линии указывает на текущее соотношение между полосами Боллинджера и каналом Кельтнера:
- Если квадратыкрасные, то полосы Боллинджера находятся вне канала Кельтнера, что говорит о сильном тренде курса.
- Если квадратысиние, то полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, что говорит о ровном боковом рынке.
Основная идея этого индикатора заключается в установлении торговых диапазонов во время нетрендовой фазы рынка(синие квадраты ) для входа на прорыве и перехода ккрасным квадратам (трендовая фаза). Гистограмма покажет, насколько силен текущий тренд, и подскажет, когда выходить из сделки при ослаблении тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55361
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