加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
CCI 箭头 MetaTrader 指标- 将显示 CCI 与零点交叉的位置（用红色或蓝色箭头标记），帮助您决定做空还是做多。该指标滞后时间极短，准确度相对较高。对于那些喜欢简单、讨厌复杂指标的交易者来说，这个简单的指标是个不错的选择。CCI Arrows 支持所有类型的警报。该指标有 MT4 和 MT5 版本。
输入参数
- CCI_Period （ 默认 = 14）- 该指标使用的 CCI 周期。该值越大，指标越滞后，但错误信号越少。
- EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts）（默认 = false）- 如果为 "true"，当出现箭头时将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，箭头出现时将发送 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当出现箭头时，MetaTrader 的推送通知提醒将发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- TriggerCandle （ 默认 = 上一根）- 发出警报的蜡烛：上一根- 最近收盘的蜡烛或当前- 尚未收盘的蜡烛。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55366
去趋势价格振荡器（MetaTrader 指标）--价格振荡器的一种，基于当前价格与简单移动平均线之间的差值，按（周期/2）+1 小节移动。与随机震荡指标不同，该指标旨在显示短期趋势变化（长期趋势中的价格波浪）。该指标显示在图表的单独窗口中。您可以在 MT4 和 MT5 版本的平台上使用该去趋势价格振荡器 (DPO) 指标。Daily Percentage Change MT5
每日百分比变化（MetaTrader 指标）- 计算与前一日收盘价相关的货币汇率变化，并在平台的主图表窗口中以百分比点显示。此外，它还可以显示每周和每月的百分比变化。可以为正或负的价格上涨设置不同的颜色。此外，一个可自定义的小箭头有助于直观地显示价格变化方向。如果您的经纪商使用的是非常规时区，该指标可以使用时间偏移参数来调整当天结束时使用的小时。该指标同样适用于 MT4 和 MT5。
蜡烛芯长度显示 MetaTrader 指标是一个可以直接在图表上以点数为单位显示蜡烛芯长度的指标。您可以设置要显示的最小长度。或者，它也可以显示小于给定限制的蜡烛芯长度。该指标支持各种警报，在 MT4 和 MT5 中均可使用。Bollinger Squeeze Basic MT5
布林挤压基本 MetaTrader 指标 - 这是一个基于动量、布林带和凯尔特纳通道的复杂指标。该指标在图表的独立窗口中绘制为动量柱状图和一系列显示当前布林带和凯尔特纳通道值之间关系的点。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。