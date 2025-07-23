CCI 箭头 MetaTrader 指标- 将显示 CCI 与零点交叉的位置（用红色或蓝色箭头标记），帮助您决定做空还是做多。该指标滞后时间极短，准确度相对较高。对于那些喜欢简单、讨厌复杂指标的交易者来说，这个简单的指标是个不错的选择。CCI Arrows 支持所有类型的警报。该指标有 MT4 和 MT5 版本。

输入参数

CCI_Period （ 默认 = 14）- 该指标使用的 CCI 周期。该值越大，指标越滞后，但错误信号越少。

默认 = 14）- 该指标使用的 CCI 周期。该值越大，指标越滞后，但错误信号越少。 EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts ）（默认 = false）- 如果 为 "true "，当出现箭头时将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。

）（默认 = false）- 如果 "，当出现箭头时将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。 EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，箭头出现时将发送 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。

默认 = false）- 如果 "，箭头出现时将发送 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 " 电子邮件 "正确配置电子邮件。 EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，当出现箭头时，MetaTrader 的推送通知提醒将发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。

默认 = false）- 如果 "，当出现箭头时，MetaTrader 的推送通知提醒将发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 " 正确配置通知。 TriggerCandle （ 默认 = 上一根）- 发出警报的蜡烛：上一根- 最近收盘的蜡烛或当前- 尚未收盘的蜡烛。

如您所见，该指标直接发出买入（蓝色箭头向上）和卖出（红色箭头向下）信号。要知道，如果信号与当前的总体趋势相悖，则不应进行交易。如果是上升趋势，您看到蓝色箭头--做多，如果您看到红色箭头--什么也不要做（如果您有多头头寸，只需平仓即可）；如果是下降趋势，您看到蓝色箭头--平仓空头头寸，但不要做多，如果您看到红色箭头--做空；如果图表横盘，您看到蓝色或红色箭头--可分别做多或做空。我建议将止损直接设置在箭头所在的价位上（将鼠标指向箭头处即可显示）。



