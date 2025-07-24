加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Candle Wicks Length Display Indicator MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 566
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
蜡烛芯长度显示 MetaTrader 指标 是 一个可以直接在图表上以点数为单位显示蜡烛芯长度的指标。您可以设置要显示的最小长度。或者，它也可以显示小于给定限制的蜡烛芯长度。该指标支持各种警报，可在 MT4 和 MT5 中使用。
如果您的交易系统使用蜡烛芯，而长蜡烛芯对于确定交易的入场或出场信号非常重要，那么蜡烛芯长度显示指标就是不可或缺的工具，它可以通知您此类蜡烛及其蜡烛芯的确切长度。
输入参数
- 单位 （ 默认 = 点数）- 如何测量蜡烛芯- 标准点数或百分比点数。
- DisplayWickLimit （ 显示 蜡烛芯长度限制）（默认 = 5）- 以点数（标准/正常）或百分点为单位的最小蜡烛芯长度，以便指标将其显示在图表上。
- DisplayHighWickColorBullish （ 默认 = clrRed）- 向上蜡烛芯长度显示的颜色。
- DisplayHighWickColorBearish （ 默认 = clrFireBrick）--显示看跌蜡烛的灯芯长度顶部的颜色。
- DisplayLowWickColorBullish （ 默认 = clrLimeGreen）- 看涨蜡烛的底部蜡烛芯长度显示颜色。
- DisplayLowWickColorBearish （ 默认 = clrGreen）--显示看跌蜡烛芯底部长度的颜色。
- UpperWickLimit （ 上 灯芯长度限制）（默认值 = 10）- 触发警报的上灯芯长度最小值，以经纪商点数或百分点为单位。
- LowerWickLimit （ 下 灯芯长度限制）（默认值 = 10）- 触发警报的下灯芯长度最小值，以经纪商点数或百分点为单位。
- WaitForClose （ 默认 = true）- 如果为 " true"，指标将等待蜡烛收盘后再检查蜡烛芯长度。
- TopBottomPercent （ 默认 = 0）--如果该参数设置为大于 0 且小于或等于 100，则指标将只显示开盘价和收盘价在给定的蜡烛顶部或底部百分比范围内的蜡烛的长度。
- LessThan （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将标记小于 或 等于给定限制的蜡烛芯，而不是大于或等于给定限制的蜡烛芯。
- SoundAlert （ 声音警报）（默认 = false）- 如果为 "true"，则在达到灯芯 上 限值 或 灯芯下限值 时发出声音警报。
- VisualAlert （ 默认 = false）- 如果为 "true" ， 当达到UpperWickLimit （ 上限值） 或 LowerWickLimit（下限值）时，将使用 MetaTrader 本地弹出式警报。
- EmailAlert （ 默认 = false）- 如果为 "true" ， 则当达到UpperWickLimit 或 LowerWickLimit 时将发送 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- NotificationAlert （ 默认 = false）- 如果为 "true" ， 当达到UpperWickLimit （ 上限值） 或 LowerWickLimit（下限值）时，MetaTrader 的推送通知警报将发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- AlertOnLimit （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将在蜡烛芯超过给定限制时发出警报。
- AlertOnEqualTopBottomWicks （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将在上灯芯和下灯芯长度相同时发出警报。
- IgnoreAlertsOnFirstRun （ 默认为true）--如果为 " true"，则在指标首次连接到图表或图表的时间框架/符号发生变化时，指标将忽略警报条件。此后的警报条件将不会被忽略。
- FontFace （ 默认 = "Verdana"）- 用于显示蜡烛芯长度的字体。
- FontSize （ 默认 = 10）- 显示烛芯长度时使用的字体大小。
- MaxCandles （ 默认 = 500）- 要处理的蜡烛数量（从当前蜡烛开始计算）。0 - 处理所有蜡烛。
- UseRawPips （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将不尝试猜测当前符号的点数大小，而是使用原始点数（点数）。在处理非外汇符号时可能需要使用。
- ShowAverageWickSize （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将显示平均灯芯大小。
- AvgCandles （ 默认 = 50）- 用于分析平均蜡烛芯尺寸的蜡烛数量。0 - 所有可用蜡烛。
- AverageWickSizeColor （ 默认 = clrLightGray）- 平均蜡烛芯大小的显示颜色。
- Corner ( default = CORNER_LEFT_UPPER) - 平均蜡烛芯大小在图表上的显示位置。
- Distance_X ( default = 3) - 从角落到平均灯芯尺寸显示屏的水平距离。
- Distance_Y ( default = 12) - 从角落到显示平均灯芯尺寸的垂直距离。
- DrawTextAsBackground （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则显示平均灯芯尺寸的文本标签将被绘制为背景。如果想防止指标遮挡图表，这将非常有用。
- RemoveOldLabels （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将持续删除通过MaxCandles 参数设置 的蜡烛图以外的文本标签。
- ObjectPrefix （ 默认 = "CWLD-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55363
CCI 箭头 MetaTrader 指标 - 将显示 CCI 与零点交叉的位置（用红色或蓝色箭头标记），帮助您决定做空还是做多。该指标滞后时间极短，准确度相对较高。对于那些喜欢简单、讨厌复杂指标的交易者来说，这个简单的指标是个不错的选择。CCI Arrows 支持所有类型的警报。该指标有 MT4 和 MT5 版本。Detrended Price Oscillator MT5
去趋势价格振荡器（MetaTrader 指标）--价格振荡器的一种，基于当前价格与简单移动平均线之间的差值，按（周期/2）+1 小节移动。与随机震荡指标不同，该指标旨在显示短期趋势变化（长期趋势中的价格波浪）。该指标显示在图表的单独窗口中。您可以在 MT4 和 MT5 版本的平台上使用该去趋势价格振荡器 (DPO) 指标。
布林挤压基本 MetaTrader 指标 - 这是一个基于动量、布林带和凯尔特纳通道的复杂指标。该指标在图表的独立窗口中绘制为动量柱状图和一系列显示当前布林带和凯尔特纳通道值之间关系的点。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。Bollinger Squeeze Advanced MT5
布林挤压高级 MetaTrader 指标 - 是一个复杂的指标，由两个部分组成：基于布林带和凯尔特纳通道 "挤压 "的趋势度量。 基于以下八个振荡器之一的趋势方向和强度柱状图：随机指标、CCI、RSI、MACD、动量指标、Williams % Range、ADX、DeMarker。