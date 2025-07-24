蜡烛芯长度显示 MetaTrader 指标 是 一个可以直接在图表上以点数为单位显示蜡烛芯长度的指标。您可以设置要显示的最小长度。或者，它也可以显示小于给定限制的蜡烛芯长度。该指标支持各种警报，可在 MT4 和 MT5 中使用。

如果您的交易系统使用蜡烛芯，而长蜡烛芯对于确定交易的入场或出场信号非常重要，那么蜡烛芯长度显示指标就是不可或缺的工具，它可以通知您此类蜡烛及其蜡烛芯的确切长度。

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