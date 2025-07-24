布林挤压基本 MetaTrader 指标 - 这是一个基于动量、布林带和凯尔特纳通道的复杂指标。该指标在图表的独立窗口中绘制为动量柱状图和一系列显示当前布林带和凯尔特纳通道值之间关系的点。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。

布林挤压基本指标是 Not So Squeezy 指标体系的一部分。









输入参数

MaxBars （ 默认 = 300）- 要应用该指标的最大图表条数。

默认 = 300）- 要应用该指标的最大图表条数。 BB_Period （ 默认 = 20）- 布林带指标的周期。

默认 = 20）- 布林带指标的周期。 BB_Deviation ( default = 2.0) - 布林带偏差参数。

default = 2.0) - 布林带偏差参数。 Keltner_Period ( default = 20) - 凯尔特纳通道指标的周期。

default = 20) - 凯尔特纳通道指标的周期。 Keltner_Factor ( default = 1.5) - 凯尔特纳通道乘法因子。

default = 1.5) - 凯尔特纳通道乘法因子。 Momentum_Period （ 默认值 = 12）--动量指标的周期。

默认值 = 12）--动量指标的周期。 EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts ）（默认 = false）- 如果 为 "true "，MetaTrader 的本地弹出式警报将用于 BB/Keltner 箭头的颜色变化。

）（默认 = false）- 如果 "，MetaTrader 的本地弹出式警报将用于 BB/Keltner 箭头的颜色变化。 EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，将在 BB/Keltner 箭头改变颜色时发送 MetaTrader 电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。

默认 = false）- 如果 "，将在 BB/Keltner 箭头改变颜色时发送 MetaTrader 电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 " 电子邮件 "正确配置电子邮件。 EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，MetaTrader 的推送通知提醒将在 BB/Keltner 箭头改变颜色时发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。

默认 = false）- 如果 "，MetaTrader 的推送通知提醒将在 BB/Keltner 箭头改变颜色时发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 " 正确配置通知。 TriggerCandle （ 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。

该指标使用动量来衡量趋势的强度和方向：

高于零线（上升趋势）的上升动量用 深绿色 条形图 标示。

标示。 在零线上方的下降动量（也是上升趋势）用 较浅的绿色 柱形 标记。

标记。 在零线（下降趋势）下方的上升动量用 较深的红色 柱状 标记。

标记。 跌破零线的动量（也是下降趋势）用 较浅 的 红色 条形图 标示。

此外，布林挤压基本图还在主柱状图中提供了一个有趣的 波动率 测量 工具。零线上的蓝色 和 红色 方格 范围表示布林带和凯尔特纳通道之间的当前关系：

如果方格为 红色 ，则布林带位于凯尔特纳通道之外，这表明汇率趋势强劲。

，则布林带位于凯尔特纳通道之外，这表明汇率趋势强劲。 如果方格为 蓝色 ，则布林带位于凯尔特纳通道内，表明市场走势平缓。

该指标的主要理念是在市场的非趋势阶段（蓝色 方格 ）建立交易区间，以便在突破时进入，并切换到红色 方格 （趋势阶段）。柱状图将显示当前趋势的强度，并告诉您何时在趋势减弱时退出交易。