加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Bollinger Squeeze Basic MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 850
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
输入参数
- MaxBars （ 默认 = 300）- 要应用该指标的最大图表条数。
- BB_Period （ 默认 = 20）- 布林带指标的周期。
- BB_Deviation ( default = 2.0) - 布林带偏差参数。
- Keltner_Period ( default = 20) - 凯尔特纳通道指标的周期。
- Keltner_Factor ( default = 1.5) - 凯尔特纳通道乘法因子。
- Momentum_Period （ 默认值 = 12）--动量指标的周期。
- EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts）（默认 = false）- 如果为 "true"，MetaTrader 的本地弹出式警报将用于 BB/Keltner 箭头的颜色变化。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将在 BB/Keltner 箭头改变颜色时发送 MetaTrader 电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，MetaTrader 的推送通知提醒将在 BB/Keltner 箭头改变颜色时发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- TriggerCandle （ 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。
该指标使用动量来衡量趋势的强度和方向：
- 高于零线（上升趋势）的上升动量用深绿色 条形图 标示。
- 在零线上方的下降动量（也是上升趋势）用较浅的绿色 柱形 标记。
- 在零线（下降趋势）下方的上升动量用较深的红色 柱状 标记。
- 跌破零线的动量（也是下降趋势）用较浅 的红色 条形图 标示。
此外，布林挤压基本图还在主柱状图中提供了一个有趣的 波动率 测量 工具。零线上的蓝色 和 红色 方格 范围表示布林带和凯尔特纳通道之间的当前关系：
- 如果方格为红色，则布林带位于凯尔特纳通道之外，这表明汇率趋势强劲。
- 如果方格为蓝色，则布林带位于凯尔特纳通道内，表明市场走势平缓。
该指标的主要理念是在市场的非趋势阶段（蓝色 方格 ）建立交易区间，以便在突破时进入，并切换到红色 方格 （趋势阶段）。柱状图将显示当前趋势的强度，并告诉您何时在趋势减弱时退出交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55361
蜡烛芯长度显示 MetaTrader 指标是一个可以直接在图表上以点数为单位显示蜡烛芯长度的指标。您可以设置要显示的最小长度。或者，它也可以显示小于给定限制的蜡烛芯长度。该指标支持各种警报，在 MT4 和 MT5 中均可使用。CCI Arrows MT5
CCI 箭头 MetaTrader 指标 - 将显示 CCI 与零点交叉的位置（用红色或蓝色箭头标记），帮助您决定做空还是做多。该指标滞后时间极短，准确度相对较高。对于那些喜欢简单、讨厌复杂指标的交易者来说，这个简单的指标是个不错的选择。CCI Arrows 支持所有类型的警报。该指标有 MT4 和 MT5 版本。
布林挤压高级 MetaTrader 指标 - 是一个复杂的指标，由两个部分组成：基于布林带和凯尔特纳通道 "挤压 "的趋势度量。 基于以下八个振荡器之一的趋势方向和强度柱状图：随机指标、CCI、RSI、MACD、动量指标、Williams % Range、ADX、DeMarker。BMA or Band Moving Average MT5
BMA MetaTrader 指标或带状移动平均线 - 利用原始移动平均线指标和网站一位访客的想法创建而成。该指标以三条线的形式显示：中心线是标准的 MT4/MT5 移动平均线（可以是简单、指数或加权），上线与中心线相同，但向上提升了 2%（默认），下线与中心线相同，但向下推移了 2%。这两条附加线分别作为支撑位和阻力位。该指标适用于 MT4 和 MT5。