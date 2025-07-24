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Bollinger Squeeze Basic MT5 - MetaTrader 5脚本

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布林挤压基本 MetaTrader 指标 - 这是一个基于动量、布林带和凯尔特纳通道的复杂指标。该指标在图表的独立窗口中绘制为动量柱状图和一系列显示当前布林带和凯尔特纳通道值之间关系的点。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。

布林挤压基本指标是 Not So Squeezy 指标体系的一部分。



输入参数

  • MaxBars 默认 = 300）- 要应用该指标的最大图表条数。
  • BB_Period 默认 = 20）- 布林带指标的周期。
  • BB_Deviation ( default = 2.0) - 布林带偏差参数。
  • Keltner_Period ( default = 20) - 凯尔特纳通道指标的周期。
  • Keltner_Factor ( default = 1.5) - 凯尔特纳通道乘法因子。
  • Momentum_Period 默认值 = 12）--动量指标的周期。
  • EnableNativeAlertsEnableNativeAlerts）（默认 = false）- 如果为 "true"，MetaTrader 的本地弹出式警报将用于 BB/Keltner 箭头的颜色变化。
  • EnableEmailAlerts 默认 = false）- 如果为 "true"，将在 BB/Keltner 箭头改变颜色时发送 MetaTrader 电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
  • EnablePushAlerts 默认 = false）- 如果为 "true"，MetaTrader 的推送通知提醒将在 BB/Keltner 箭头改变颜色时发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
  • TriggerCandle 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。

该指标使用动量来衡量趋势的强度和方向：

  • 高于零线（上升趋势）的上升动量用深绿色 条形图 标示。
  • 在零线上方的下降动量（也是上升趋势）用较浅的绿色 柱形 标记。
  • 在零线（下降趋势）下方的上升动量用较深的红色 柱状 标记。
  • 跌破零线的动量（也是下降趋势）用较浅红色 条形图 标示。

此外，布林挤压基本图还在主柱状图中提供了一个有趣的 波动率 测量 工具。零线上的蓝色红色 方格 范围表示布林带和凯尔特纳通道之间的当前关系：

  • 如果方格为红色，则布林带位于凯尔特纳通道之外，这表明汇率趋势强劲。
  • 如果方格为蓝色，则布林带位于凯尔特纳通道内，表明市场走势平缓。

该指标的主要理念是在市场的非趋势阶段（蓝色 方格 ）建立交易区间，以便在突破时进入，并切换到红色 方格 （趋势阶段）。柱状图将显示当前趋势的强度，并告诉您何时在趋势减弱时退出交易。




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55361

Candle Wicks Length Display Indicator MT5 Candle Wicks Length Display Indicator MT5

蜡烛芯长度显示 MetaTrader 指标是一个可以直接在图表上以点数为单位显示蜡烛芯长度的指标。您可以设置要显示的最小长度。或者，它也可以显示小于给定限制的蜡烛芯长度。该指标支持各种警报，在 MT4 和 MT5 中均可使用。

CCI Arrows MT5 CCI Arrows MT5

CCI 箭头 MetaTrader 指标 - 将显示 CCI 与零点交叉的位置（用红色或蓝色箭头标记），帮助您决定做空还是做多。该指标滞后时间极短，准确度相对较高。对于那些喜欢简单、讨厌复杂指标的交易者来说，这个简单的指标是个不错的选择。CCI Arrows 支持所有类型的警报。该指标有 MT4 和 MT5 版本。

Bollinger Squeeze Advanced MT5 Bollinger Squeeze Advanced MT5

布林挤压高级 MetaTrader 指标 - 是一个复杂的指标，由两个部分组成：基于布林带和凯尔特纳通道 "挤压 "的趋势度量。 基于以下八个振荡器之一的趋势方向和强度柱状图：随机指标、CCI、RSI、MACD、动量指标、Williams % Range、ADX、DeMarker。

BMA or Band Moving Average MT5 BMA or Band Moving Average MT5

BMA MetaTrader 指标或带状移动平均线 - 利用原始移动平均线指标和网站一位访客的想法创建而成。该指标以三条线的形式显示：中心线是标准的 MT4/MT5 移动平均线（可以是简单、指数或加权），上线与中心线相同，但向上提升了 2%（默认），下线与中心线相同，但向下推移了 2%。这两条附加线分别作为支撑位和阻力位。该指标适用于 MT4 和 MT5。