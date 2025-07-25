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Bollinger Squeeze Advanced MT5 - MetaTrader 5脚本
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布林挤压高级 MetaTrader 指标 - 是一个由两个部分组成的复杂指标：
- 以布林带 和 凯尔特纳 通道 " 挤压 "为基础的趋势度量。
- 基于以下八个振荡器之一的趋势方向和强度柱状图： 随机指标 、 CCI 、 RSI 、 MACD 、 动量 指标、Williams % Range、 ADX 、DeMarker。
该指标在图表的独立窗口中绘制成柱状图，并通过柱状图的颜色和宽度传递其他信息。它支持多时间框架 (MTF) 操作和所有类型的警报。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。
布林挤压高级指标是 Not So Squeezy 指标体系的一部分。
输入参数
- 时间框架 （ 默认 = 当前）--提取数据的时间框架。该指标可以在较低时间框架的图表上显示较高时间框架的数据。
- TriggerType （ 默认 = DeMarker）- 趋势测量柱状图的震荡指标。
- StochasticPeriod （ 随机周期）（默认 = 14）- 随机指标的周期（如果通过TriggerType 设置）。
- CCIPeriod （ 默认值 = 50）- CCI 指标的周期（如果通过TriggerType 设置）。
- RSIPeriod （ 默认值 = 14）- RSI 指标的周期（如果通过TriggerType 设置）。
- MACDFastEMAPeriod （ 默认 = 12）-- MACD 指标的快速 EMA 周期（如果通过触发类型 设置）。
- MACDSlowEMAPeriod （ 默认值 = 26）- MACD 指标的慢速 EMA 周期（如果通过触发类型 设置）。
- MACDMACDEMAPeriod （ 默认值 = 9）- MACD 指标的信号线周期（通过触发类型 设置）。
- MomentumPeriod （ 动量周期）（默认值 = 14）-- 动量指标的周期（如果通过触发类型 设置）。
- WilliamsPRPeriod （ 默认值 = 24）-Williams% Range 指标的周期（如果通过TriggerType 设置）。
- ADXPeriod （ 默认值 = 14）- ADX 指标的周期（如果通过TriggerType 设置）。
- DeMarkerPeriod （ 默认值 = 13）-DeMarker 指标的周期（如果通过触发器类型 设置）。
- AlertOnSidewaysTrending （ AlertOnSidewaysTrending）（默认值=false）--如果为 "true"，则当市场条件从"Trending（趋势）" 变为 "Sideways（横向）" 或 相反时，指标将发出警报。
- AlertOnZeroCross （ 默认值=false）--如果为 "true"，则当柱状图越过零线或通过下面两个输入参数定义的水平线时，指标将发出警报。
- AlertAboveLevel （ 默认值 = 0）- 当指标值高于该值时发出警报。
- AlertBelowLevel （ 默认值 = 0）- 指标值低于该值时的警报级别。
- EnableNativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 "对通知 进行正确配置。
- TriggerCandle （ 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。
该指标使用八个震荡指标之一来衡量趋势的强度和方向，并以柱状图显示：
- 上升趋势波用零线上方的绿色 柱形 标记。
- 下降趋势波在零线下方用红色 柱形图 标出。
此外，布林挤压高级版还在主柱状图中内置了 波动率 测量 功能。当布林挤压指标显示市场横盘（布林带位于凯尔特纳通道内）时，柱状图条会变为蓝色 粗条 。
该指标背后的主要理念是在市场的非趋势阶段（蓝色 柱状图 条）建立交易区间，以便在突破时进入，并切换到正常柱状图条。柱状图将帮助您了解当前趋势的强度，并告诉您何时在趋势减弱时退出交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55359
布林挤压基本 MetaTrader 指标 - 这是一个基于动量、布林带和凯尔特纳通道的复杂指标。该指标在图表的独立窗口中绘制为动量柱状图和一系列显示当前布林带和凯尔特纳通道值之间关系的点。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。Candle Wicks Length Display Indicator MT5
蜡烛芯长度显示 MetaTrader 指标是一个可以直接在图表上以点数为单位显示蜡烛芯长度的指标。您可以设置要显示的最小长度。或者，它也可以显示小于给定限制的蜡烛芯长度。该指标支持各种警报，在 MT4 和 MT5 中均可使用。
BMA MetaTrader 指标或带状移动平均线 - 利用原始移动平均线指标和网站一位访客的想法创建而成。该指标以三条线的形式显示：中心线是标准的 MT4/MT5 移动平均线（可以是简单、指数或加权），上线与中心线相同，但向上提升了 2%（默认），下线与中心线相同，但向下推移了 2%。这两条附加线分别作为支撑位和阻力位。该指标适用于 MT4 和 MT5。Beginner indicator MT5
MetaTrader 初级指标 - 一个非常简单的自定义指标，在图表上以红色和蓝色圆点显示局部顶部和底部。它分析一定时期内的最大值和最小值，然后将其与货币对的交易范围进行比较，如果顶部/底部足够重要，则用圆点标记。该指标会自行重绘，因此不能用于生成交易信号，因为点的位置可能会发生变化。该指标有 MT4 和 MT5 版本。