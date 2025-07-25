布林挤压高级 MetaTrader 指标 - 是一个由两个部分组成的复杂指标：

以布林带 和 凯尔特纳 通道 " 挤压 "为基础的趋势度量。

通道 挤压 "为基础的趋势度量。 基于以下八个振荡器之一的趋势方向和强度柱状图： 随机指标 、 CCI 、 RSI 、 MACD 、 动量 指标、Williams % Range、 ADX 、DeMarker。

该指标在图表的独立窗口中绘制成柱状图，并通过柱状图的颜色和宽度传递其他信息。它支持多时间框架 (MTF) 操作和所有类型的警报。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。

布林挤压高级指标是 Not So Squeezy 指标体系的一部分。

输入参数

时间框架 （ 默认 = 当前）--提取数据的时间框架。该指标可以在较低时间框架的图表上显示较高时间框架的数据。

默认 = 当前）--提取数据的时间框架。该指标可以在较低时间框架的图表上显示较高时间框架的数据。 TriggerType （ 默认 = DeMarker）- 趋势测量柱状图的震荡指标。

默认 = DeMarker）- 趋势测量柱状图的震荡指标。 StochasticPeriod （ 随机周期 ）（默认 = 14）- 随机指标的周期（如果通过 TriggerType 设置）。

）（默认 = 14）- 随机指标的周期（如果通过 设置）。 CCIPeriod （ 默认值 = 50）- CCI 指标的周期（如果通过 TriggerType 设置）。

默认值 = 50）- CCI 指标的周期（如果通过 设置）。 RSIPeriod （ 默认值 = 14）- RSI 指标的周期（如果通过 TriggerType 设置）。

默认值 = 14）- RSI 指标的周期（如果通过 设置）。 MACDFastEMAPeriod （ 默认 = 12）-- MACD 指标的快速 EMA 周期（如果通过 触发类型 设置）。

默认 = 12）-- MACD 指标的快速 EMA 周期（如果通过 设置）。 MACDSlowEMAPeriod （ 默认值 = 26）- MACD 指标的慢速 EMA 周期（如果通过 触发类型 设置）。

默认值 = 26）- MACD 指标的慢速 EMA 周期（如果通过 设置）。 MACDMACDEMAPeriod （ 默认值 = 9）- MACD 指标的信号线周期（通过 触发类型 设置）。

默认值 = 9）- MACD 指标的信号线周期（通过 设置）。 MomentumPeriod （ 动量周期）（默认值 = 14）-- 动量指标的周期（如果通过 触发类型 设置）。

动量周期）（默认值 = 14）-- 动量指标的周期（如果通过 设置）。 WilliamsPRPeriod （ 默认值 = 24）- Williams % Range 指标的周期（如果通过 TriggerType 设置）。

默认值 = 24）- % Range 指标的周期（如果通过 设置）。 ADXPeriod （ 默认值 = 14）- ADX 指标的周期（如果通过 TriggerType 设置）。

默认值 = 14）- ADX 指标的周期（如果通过 设置）。 DeMarkerPeriod （ 默认值 = 13）- DeMarker 指标的周期（如果通过 触发器类型 设置）。

默认值 = 13）- 指标的周期（如果通过 设置）。 AlertOnSidewaysTrending （ AlertOnSidewaysTrending）（默认值=false）--如果为 "true"，则当市场条件从"Trending （趋势 ）" 变为 " Sideways（横向 ）" 或 相反时，指标将发出警报。

AlertOnSidewaysTrending）（默认值=false）--如果为 "true"，则当市场条件从"Trending ）" " ）" 相反时，指标将发出警报。 AlertOnZeroCross （ 默认值=false）--如果为 "true"，则当柱状图越过零线或通过下面两个输入参数定义的水平线时，指标将发出警报。

默认值=false）--如果为 "true"，则当柱状图越过零线或通过下面两个输入参数定义的水平线时，指标将发出警报。 AlertAboveLevel （ 默认值 = 0）- 当指标值高于该值时发出警报。

默认值 = 0）- 当指标值高于该值时发出警报。 AlertBelowLevel （ 默认值 = 0）- 指标值低于该值时的警报级别。

默认值 = 0）- 指标值低于该值时的警报级别。 EnableNativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。

默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的本地弹出式警报。 EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。

默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。 EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 "对通知 进行正确配置。

默认 = false）- 如果为 "true"，指标将使用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 "对通知 进行正确配置。 TriggerCandle （ 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。

该指标使用八个震荡指标之一来衡量趋势的强度和方向，并以柱状图显示：

上升趋势波用零线上方的 绿色 柱形 标记。

标记。 下降趋势波在零线下方用 红色 柱形图 标出。

此外，布林挤压高级版还在主柱状图中内置了 波动率 测量 功能。当布林挤压指标显示市场横盘（布林带位于凯尔特纳通道内）时，柱状图条会变为蓝色 粗条 。

该指标背后的主要理念是在市场的非趋势阶段（蓝色 柱状图 条）建立交易区间，以便在突破时进入，并切换到正常柱状图条。柱状图将帮助您了解当前趋势的强度，并告诉您何时在趋势减弱时退出交易。



