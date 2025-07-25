BMA MetaTrader 指标 或 带状移动平均线 - 利用原始移动平均线指标和网站一位访客的想法创建而成。该指标以三条线的形式显示：中心线是标准的 MT4/MT5 移动平均线（可以是简单、指数或加权），上线与中心线相同，但向上提升了 2%（默认），下线与中心线相同，但向下推移了 2%。这两条附加线分别作为支撑位和阻力位。该指标适用于 MT4 和 MT5。

输入参数

MA_Period ( default = 49) - 标准移动平均线（中心线）的周期。

default = 49) - 标准移动平均线（中心线）的周期。 MA_Shift ( default = 0) - 图表上所有线的水平移动。

default = 0) - 图表上所有线的水平移动。 MA_Method ( default = Simple) - MA 绘制方法。

default = Simple) - MA 绘制方法。 Percentage ( default = 2) - 相对于中心线垂直移动上下带的百分比数。

使用该指标的最佳方法是将其附加到欧元/美元 H4 图表（如上图所示）上，当价格到达上限值时卖出，当价格到达下限值时买入。建议在这两种情况下都设置适度的止损位，因为价格有时会突破这些止损位，或者这些线可能会突然改变方向。



