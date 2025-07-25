加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
BMA or Band Moving Average MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 747
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
BMA MetaTrader 指标 或 带状移动平均线 - 利用原始移动平均线指标和网站一位访客的想法创建而成。该指标以三条线的形式显示：中心线是标准的 MT4/MT5 移动平均线（可以是简单、指数或加权），上线与中心线相同，但向上提升了 2%（默认），下线与中心线相同，但向下推移了 2%。这两条附加线分别作为支撑位和阻力位。该指标适用于 MT4 和 MT5。
输入参数
- MA_Period ( default = 49) - 标准移动平均线（中心线）的周期。
- MA_Shift ( default = 0) - 图表上所有线的水平移动。
- MA_Method ( default = Simple) - MA 绘制方法。
- Percentage ( default = 2) - 相对于中心线垂直移动上下带的百分比数。
使用该指标的最佳方法是将其附加到欧元/美元 H4 图表（如上图所示）上，当价格到达上限值时卖出，当价格到达下限值时买入。建议在这两种情况下都设置适度的止损位，因为价格有时会突破这些止损位，或者这些线可能会突然改变方向。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55357
布林挤压高级 MetaTrader 指标 - 是一个复杂的指标，由两个部分组成：基于布林带和凯尔特纳通道 "挤压 "的趋势度量。 基于以下八个振荡器之一的趋势方向和强度柱状图：随机指标、CCI、RSI、MACD、动量指标、Williams % Range、ADX、DeMarker。Bollinger Squeeze Basic MT5
布林挤压基本 MetaTrader 指标 - 这是一个基于动量、布林带和凯尔特纳通道的复杂指标。该指标在图表的独立窗口中绘制为动量柱状图和一系列显示当前布林带和凯尔特纳通道值之间关系的点。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。
MetaTrader 初级指标 - 一个非常简单的自定义指标，在图表上以红色和蓝色圆点显示局部顶部和底部。它分析一定时期内的最大值和最小值，然后将其与货币对的交易范围进行比较，如果顶部/底部足够重要，则用圆点标记。该指标会自行重绘，因此不能用于生成交易信号，因为点的位置可能会发生变化。该指标有 MT4 和 MT5 版本。BB MACD indicator MT5
BB MACD MetaTrader 指标 - 是一个基本的 MACD（移动平均收敛背离）指标变体，有助于检测趋势变化点并衡量当前趋势的强度。该指标在图表上的独立窗口中绘制，由两条线（蓝色和红色）和点（绿色或洋红色）组成。点的颜色变化是一个良好的信号提供者，而两条线之间的差距宽度则表示当前趋势的强度。该指标适用于 MT4 和 MT5。