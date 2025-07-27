加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Basing Candlesticks MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 594
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基底烛台 MetaTrader 指标 - 是一种自动指标，用于在图表上检测和标记基底烛台。基底蜡烛是指蜡烛体长度小于其高低区间 50%的蜡烛。该指标使用柱状图线（在 MT4 中）或自定义蜡烛（在 MT5 中）直接在平台的主图表中突出显示底部蜡烛。百分比标准可通过输入参数进行更改。您还可以在出现新的基准烛光时打开警报。
输入参数
- 百分比 （ 默认值 = 50）- 百分比值，用于比较蜡烛体与其高低区间的比率。
- TriggerCandle （ 默认 = 1）- 用于检查警报的蜡烛图编号。1 "表示最新的完整烛台。0 "为当前烛台，尚未完全形成。
- EnableNativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，MetaTrader 的本地弹出式警报将用于新出现的基准烛台。
- EnableSoundAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将在出现新的基准蜡烛线时使用声音警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将在出现新的蜡烛图时发送 MetaTrader 电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，MetaTrader 的推送通知提醒将在出现新的蜡烛图时发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- AlertEmailSubject （ 默认 = ""） -警报电子邮件 主题的附加文本。
- AlertText （ 默认 = "") -警报 的附加文本。
- SoundFileName （ 默认 = "alert.wav"）- 如果EnableSoundAlerts 设置 为true，警报时要播放的声音文件名。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55351
BB MACD MetaTrader 指标 - 是一个基本的 MACD（移动平均收敛背离）指标变体，有助于检测趋势变化点并衡量当前趋势的强度。该指标在图表上的独立窗口中绘制，由两条线（蓝色和红色）和点（绿色或洋红色）组成。点的颜色变化是一个良好的信号提供者，而两条线之间的差距宽度则表示当前趋势的强度。该指标适用于 MT4 和 MT5。Beginner indicator MT5
MetaTrader 初级指标 - 一个非常简单的自定义指标，在图表上以红色和蓝色圆点显示局部顶部和底部。它分析一定时期内的最大值和最小值，然后将其与货币对的交易范围进行比较，如果顶部/底部足够重要，则用圆点标记。该指标会自行重绘，因此不能用于生成交易信号，因为点的位置可能会发生变化。该指标有 MT4 和 MT5 版本。
Aroon Up & Down MetaTrader 指标 - 该指标用于检测图表的局部顶部和底部，当货币对从底部上升或从顶部下降时，该指标提供买入和卖出信号。指标线的交叉是获利或以最小损失离场的良好信号。该指标可在交叉时发出声音和电子邮件提醒。MT4 和 MT5 版本均有提供。3rd Generation Moving Average MT5
第 3 代移动平均线是 MetaTrader 标准移动平均线 (MA) 指标的高级版本。它在较长的 MA 周期基础上实施了一个相当简单的减少滞后程序。该方法由 M. Duerschner 在其文章 Gleitende Durchschnitte 3.0（德文）中首次描述。所介绍的版本使用 λ = 2，这提供了最佳的滞后还原。λ越高，与经典移动平均线的相似度越高。该指标适用于 MT4 和 MT5。无需使用任何 DLL