BB MACD MetaTrader 指标 - 是一个基本的 MACD（移动平均收敛背离）指标变体，有助于检测趋势变化点并衡量当前趋势的强度。该指标在图表上的独立窗口中绘制，由两条线（蓝色和红色）和点（绿色或洋红色）组成。点的颜色变化是一个良好的信号提供者，而两条线之间的差距宽度则表示当前趋势的强度。该指标适用于 MT4 和 MT5。

MetaTrader 初级指标 - 一个非常简单的自定义指标，在图表上以红色和蓝色圆点显示局部顶部和底部。它分析一定时期内的最大值和最小值，然后将其与货币对的交易范围进行比较，如果顶部/底部足够重要，则用圆点标记。该指标会自行重绘，因此不能用于生成交易信号，因为点的位置可能会发生变化。该指标有 MT4 和 MT5 版本。