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3rd Generation Moving Average MT5 - MetaTrader 5脚本

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第 3 代移动平均线是 MetaTrader 标准移动平均线 (MA) 指标的高级版本。它在较长的 MA 周期基础上实施了一个相当简单的减少滞后程序。该方法由 M. Duerschner 在其文章 Gleitende Durchschnitte 3.0（德文）中首次描述。所介绍的版本使用 λ = 2，这提供了最佳的滞后还原。λ越高，与经典移动平均线的相似度越高。该指标适用于 MT4 和 MT5。无需使用任何 DLL。

输入参数
MA_Period (default = 50) - 第三代移动平均线的周期。
MA_Sampling_Period (default = 220) - 第三代移动平均线的采样周期。应至少比 MA_Period 大 4 倍。
MA_Method （默认 = MODE_EMA） - 移动平均线的方法。

MA_Applied_Price (default = PRICE_TYPICAL) - 移动平均线的应用价格。

正如您所看到的，第三代 MA（红线）比传统 EMA（蓝线）的滞后稍小，对价格变化的反应更快。遗憾的是，它仍然容易出现滞后，并可能产生错误信号。与标准移动平均线一样，您也可以使用第三代移动平均线外汇指标来检测当前的趋势方向。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55327

Aroon Up, Down MT5 Aroon Up, Down MT5

Aroon Up &amp; Down MetaTrader 指标 - 该指标用于检测图表的局部顶部和底部，当货币对从底部上升或从顶部下降时，该指标提供买入和卖出信号。指标线的交叉是获利或以最小损失离场的良好信号。该指标可在交叉时发出声音和电子邮件提醒。MT4 和 MT5 版本均有提供。

Basing Candlesticks MT5 Basing Candlesticks MT5

基底烛台 MetaTrader 指标 - 是一种自动指标，用于在图表上检测和标记基底烛台。基底蜡烛是指蜡烛体长度小于其高低区间 50%的蜡烛。该指标使用柱状图线（在 MT4 中）或自定义蜡烛（在 MT5 中）直接在平台的主图表中突出显示底部蜡烛。百分比标准可通过输入参数进行更改。您还可以在出现新的基准烛光时打开警报。

Breakeven Line Indicator for MT5 Breakeven Line Indicator for MT5

盈亏平衡线指标是一个 MetaTrader 指标，可根据所有未结头寸计算盈亏平衡水平，并以水平线的形式显示在图表上。此外，它还会计算交易总数、总手数以及与盈亏平衡线的距离（以点为单位）和盈亏。该指标适用于 MT4 和 MT5。

Negative Volume Index indicator Negative Volume Index indicator

负成交量指数（Negative Volume Index，NVI）是一个免费技术指标，用于 MT4 和 MT5 平台的高级图表分析。它基于勾选成交量（在 MT5 中可用实际成交量替代），并增加了两个有用的功能：支持多时间框架 (MTF) 操作。 可切换为显示正成交量指数。