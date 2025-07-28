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3rd Generation Moving Average MT5 - MetaTrader 5脚本
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MA_Applied_Price (default = PRICE_TYPICAL) - 移动平均线的应用价格。
正如您所看到的，第三代 MA（红线）比传统 EMA（蓝线）的滞后稍小，对价格变化的反应更快。遗憾的是，它仍然容易出现滞后，并可能产生错误信号。与标准移动平均线一样，您也可以使用第三代移动平均线外汇指标来检测当前的趋势方向。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55327
Aroon Up & Down MetaTrader 指标 - 该指标用于检测图表的局部顶部和底部，当货币对从底部上升或从顶部下降时，该指标提供买入和卖出信号。指标线的交叉是获利或以最小损失离场的良好信号。该指标可在交叉时发出声音和电子邮件提醒。MT4 和 MT5 版本均有提供。Basing Candlesticks MT5
基底烛台 MetaTrader 指标 - 是一种自动指标，用于在图表上检测和标记基底烛台。基底蜡烛是指蜡烛体长度小于其高低区间 50%的蜡烛。该指标使用柱状图线（在 MT4 中）或自定义蜡烛（在 MT5 中）直接在平台的主图表中突出显示底部蜡烛。百分比标准可通过输入参数进行更改。您还可以在出现新的基准烛光时打开警报。
盈亏平衡线指标是一个 MetaTrader 指标，可根据所有未结头寸计算盈亏平衡水平，并以水平线的形式显示在图表上。此外，它还会计算交易总数、总手数以及与盈亏平衡线的距离（以点为单位）和盈亏。该指标适用于 MT4 和 MT5。Negative Volume Index indicator
负成交量指数（Negative Volume Index，NVI）是一个免费技术指标，用于 MT4 和 MT5 平台的高级图表分析。它基于勾选成交量（在 MT5 中可用实际成交量替代），并增加了两个有用的功能：支持多时间框架 (MTF) 操作。 可切换为显示正成交量指数。