Aroon Up & Down MetaTrader 指标 - 该指标用于检测图表的局部顶部和底部，当货币对从底部上升或从顶部下降时，该指标提供买入和卖出信号。指标线的交叉是获利或以最小损失离场的良好信号。该指标可在交叉时发出声音和电子邮件提醒。MT4 和 MT5 版本均有提供。

基底烛台 MetaTrader 指标 - 是一种自动指标，用于在图表上检测和标记基底烛台。基底蜡烛是指蜡烛体长度小于其高低区间 50%的蜡烛。该指标使用柱状图线（在 MT4 中）或自定义蜡烛（在 MT5 中）直接在平台的主图表中突出显示底部蜡烛。百分比标准可通过输入参数进行更改。您还可以在出现新的基准烛光时打开警报。