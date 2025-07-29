负成交量指数 (NVI) 是 用于 MT4 和 MT5 平台高级图表分析的免费技术指标。它基于勾选成交量（在 MT5 中可用实际成交量替代），并增加了两个有用的功能：

支持多时间框架 (MTF) 操作。

可切换为显示正成交量指数。

负成交量指数显示在主图表下方的单独图表窗口中，代码中不使用任何标准或自定义指标。此 NVI 实现适用于 MT4 和 MT5 平台。

什么是负成交量指数 (NVI) 指标？

负成交量指数 (NVI) 指标是一个相当古老的技术指标，由 Paul L. Dysart 在 20 世纪上半叶开发，Norman G. Fosback 在 1976 年对其进行了改进。它由独立指标窗口中的一条震荡线组成。该线仅在成交量小于前一交易栏成交量的交易栏中上升或下降。





如何使用负成交量指数 (NVI) 指标？

经典 NVI 策略

负成交量指数的经典解释是，负成交量指数的后续变动对趋势的确认预示着趋势的强弱。其原理是，即使成交量下降，强劲的趋势也会持续。与移动平均线的交叉可视为趋势确认。





与其他移动平均线交叉策略一样，这种策略容易产生错误或滞后信号。





NVI 背离策略

另一种方法是通过观察价格与负成交量指数之间的背离来发现趋势反转。在这里，价格图表正在创出新高，而负量指数则显示出较低的低点。长期下跌趋势随之而来：





不幸的是，这种信号并不总是清晰或准确的。与其他背离指标 一样，在进入或退出交易之前，使用其他确认信号也很有意义。

更高的时间框架视角

使用我们版本的负成交量指数，可以将其设置为在较低时间框架的图表上显示较高时间框架的负成交量指数值。这是与上面相同的欧元/美元 @ D1 图表，但这次附加了周时间框架的负成交量指数指标：









考虑到较高时间框架柱状图上的成交量可能与较低时间框架柱状图上的成交量有很大不同，由此得出的负成交量指数曲线可能提供不同的市场情况。

正向成交量指数 (PVI)

负成交量指数指标可以切换为计算和显示正成交量指数。这可以让交易者看到伴随成交量上升的价格变化。由此得出的曲线与价格图表并无太大区别：









因此，与 NVI 相比，PVI 的信息量较少。

NVI 输入参数