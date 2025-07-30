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Индикаторы

Candle Range - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор Candle Range MetaTrader - очень простой и легкий индикатор, отображающий диапазон свечи в пунктах при наведении курсора мыши. Кроме диапазона High/Low, он может дополнительно отображать размер тела свечи (Open/Close). Для управления внешним видом индикатора доступны несколько параметров отображения. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.

Входные параметры

  • ShowBodySize ( по умолчанию = false) - если значение равноtrue, то будет отображаться и размер тела свечи.
  • HavePipettes ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет считать, что котировка валютной пары содержит пипсы, и соответственно показывать диапазоны пипсов.
  • TrueRange ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет рассчитывать истинный диапазон (включая часть разрыва) вместо обычного диапазона.
  • font_color ( по умолчанию = clrLightGray) - цвет индикатора диапазона свечи.
  • font_size ( по умолчанию = 10) - размер индикатора диапазона свечи.
  • font_face ( default = "Verdana") - шрифт индикатора диапазона свечей.
  • corner ( по умолчанию = CORNER_LEFT_UPPER) - расположение индикатора диапазона свечей на графике.
  • distance_x ( по умолчанию = 3) - расстояние по горизонтали от угла до индикатора.
  • distance_y ( по умолчанию = 12) - расстояние по вертикали от угла до индикатора.
  • DrawTextAsBackground ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то текстовая метка со значением диапазона свечи будет отрисовываться как фон. Это может быть полезно, если вы хотите, чтобы индикатор не заслонял график.
  • ObjectPrefix ( по умолчанию = "CR-") - префикс для объектов графика для совместимости с другими индикаторами.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55115

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