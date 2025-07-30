Negative Volume Index (NVI) - это бесплатный технический индикатор для расширенного анализа графиков на платформах MT4, MT5. Он основан на тиковом объеме (в MT5 может быть заменен реальным объемом) и имеет две полезные функции: Поддержка работы с несколькими таймфреймами (MTF). Возможность переключения на отображение индекса положительного объема.

MQL5-советник, который реагирует на важные новостные события на рынке Форекс с помощью MQL5-календаря. Он определяет новости, связанные с инфляцией (CPI/PPI) и решениями по процентным ставкам, и выставляет пробойные сделки с отложенными ордерами. Идеально подходит для трейдеров, желающих автоматизировать стратегии на основе новостей. (Это только начальная версия)

К сожалению, мне пришлось осознать, что некоторые брокеры немного небрежно относятся к переключению времени на сервере, чего я не ожидал и что меня очень удивило. Вот скрипт, с помощью которого каждый может проверить своего брокера.