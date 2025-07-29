Oma Ally 是一位马来西亚交易员，他开发了 BBMA 策略，这是一种结合布林线和移动平均线来识别潜在市场走势的方法。

该策略在马来西亚、印度尼西亚和文莱广受欢迎，并被外汇交易界的许多交易者所采用。