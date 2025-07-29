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Oma Ally 是一位马来西亚交易员，他开发了 BBMA 策略，这是一种结合布林线和移动平均线来识别潜在市场走势的方法。
该策略在马来西亚、印度尼西亚和文莱广受欢迎，并被外汇交易界的许多交易者所采用。
BBMA 策略包括几种设置，其中包括 "重新入市 "设置，其目的是在价格向主要趋势方向修正后重新入市。
交易者使用该设置来确定精确的入市和出场点。
交易者使用该设置来确定精确的入市和出场点。
零损失区 "是 BBMA 策略中的一个概念，旨在确定风险最小的交易区域，如"重新入市 "设置。
通过应用特定的标准，如出现强劲的趋势蜡烛图和某些移动平均线的位置，交易者试图在损失风险最小的情况下建仓。
由MetaQuotes Ltd译自德语
原代码： https://www.mql5.com/de/code/55233
Negative Volume Index indicator
负成交量指数（Negative Volume Index，NVI）是一个免费技术指标，用于 MT4 和 MT5 平台的高级图表分析。它基于勾选成交量（在 MT5 中可用实际成交量替代），并增加了两个有用的功能：支持多时间框架 (MTF) 操作。 可切换为显示正成交量指数。Breakeven Line Indicator for MT5
盈亏平衡线指标是一个 MetaTrader 指标，可根据所有未结头寸计算盈亏平衡水平，并以水平线的形式显示在图表上。此外，它还会计算交易总数、总手数以及与盈亏平衡线的距离（以点为单位）和盈亏。该指标适用于 MT4 和 MT5。
EQ
一次性和一次性未平仓虚拟头寸的历史权益，以分析价差/权益交易的效率Candle Range
Candle Range MetaTrader 指标 - 是一个非常简单、轻量级的指标，可在鼠标移动时以点为单位显示蜡烛的范围。除最高/最低范围外，它还可选择显示蜡烛体大小（开盘/收盘）。多个显示参数可用于控制指标的外观。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。