请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这是一个在图表上显示烛台形态的指标。
您可以从这些形态中进行选择：
@Conor Mcnamara 感谢您发现并修复了错误。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54723
Pending tread EA (Best for Gold)
Pending_tread EA 是一款多功能、易于使用的交易机器人，设计用于自动放置和管理以高于和低于当前市场价格的网格模式排列的多个挂单。该 EA 非常适合剥头皮策略，可在任何时间框架或货币对上运行，因此非常灵活，适合各种交易风格。AIS 相关性
该指标采用了一些最有趣的方法来衡量相关性
Candle Replay Magnifier
蜡烛图回放放大镜可在当前图表区域直观地回放历史蜡烛图，以便进行比较分析。该指标可将所选日期的过往价格条叠加到实时图表上，让交易者实时研究蜡烛形态、波动性和结构。包括动态范围高亮显示和详细的工具提示，显示每根重放蜡烛的开盘价、最高价、最低价、收盘价、范围、方向、时间和成交量。Strategy report output into a chart
该脚本用于将保存的策略报告从策略测试器显示到图表中。