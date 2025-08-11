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Breakout Trader 1.0 交易范围突破，根据设定的交易时间下单。
设置：
- 设置开始日期
- 神奇数字
- 起始资金
- 输入交易量
- 每笔订单的风险百分比
- 允许反向吗？
- 当天是否使用 Austoper
- 每日负订单数
- 1+2+3 盈利日公式。每日止损。
- 在信号蜡烛线下方止损？
- 在日线范围内止损？
- 点后止损？
- 止损、追踪和追踪步骤
- 允许追踪吗？
- 如果日范围高于 (%) 增加止损？
- 获利
- 股票看涨。剩余金额 % 的存款保护？
- 如果盈利股票看涨（（100 - 75）/2）增加？
- 目标（%）？
- 与当日最高价和当日最低价的价差
- 如果每日区间高于 (%)，是否交易？
- 如果每日区间高于 (%) 则不交易？
- 允许部分卖出？
- 部分卖出次数风险
- 最小交易次数？
每月交易设置
- 从一月到十二月（真/假）
交易日设置
- 星期一至星期五（真/假）
交易开始和结束 (00:00)
- 关闭或打开交易时间开关 true= 打开 false= 关闭
- 交易开始时间 00:00:00
- 交易结束时间 00:00:00
- 关闭订单
- 在时间之后关闭订单？
- 如果订单为负数，在（分钟）后平仓？
- 日为负数！结束交易。
- 日减去起始资金的百分比？
- 当天为正数！平仓。
- 当日盈利占起始资本的百分比？
- 本周为正数！暂停至下周。
- 本周从起始资金中获利的百分比？
- 本周为负数！暂停至下周。
- 本周亏损占起始资本的百分比？
面板设置！
- 面板开/关
- 文本和设计设置
请仅在测试版或模拟账户中试用 EA！
祝您试用愉快
由MetaQuotes Ltd译自德语
原代码： https://www.mql5.com/de/code/54611
BollingerBandsEA
BollingerBandsEA 根据布林线进行交易。Strategy report output into a chart
该脚本用于将保存的策略报告从策略测试器显示到图表中。
Script to Map Market Watch Symbols Based on Similarity
该脚本是一个参考解决方案，用于将用户在 MetaTrader 5 EA 或脚本中配置的符号名称与经纪商提供的实际名称进行映射。 它使用莱文斯坦距离算法自动识别市场观察中最相似的符号。 它是面临符号名称前缀或后缀兼容性问题的开发人员的理想选择。 这是一个可定制的起点，可适应任何特定需求。Quick Chart Setter: Instant Color Themes for MT5 Traders
一个快速的小脚本，让交易者的生活更轻松。有一件事总是让我很苦恼，那就是重新设置新图表的属性（如颜色），使其看起来是我喜欢的样子。因此，这里有一个脚本可以让事情变得更简单。