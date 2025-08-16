数据收集原型。 小时的数据窗口（用于数据收集）的虚拟缓冲区，以及每天小时的额外缓冲区。时的注释。

"带有布林线的 2 条移动平均线 "是一个自定义 MT5 指标，结合了两条可配置的移动平均线和可选的布林线。当发生交叉时，它会实时生成买入和卖出箭头，并提供可选的警报、声音和电子邮件通知。适用于所有时间框架和符号