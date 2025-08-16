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利润最大化 - MetaTrader 5脚本

Mahmut Deniz
Mahmut Deniz

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3 代码 1 评论
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输出 ：
----------------------
0 :超级趋势
1 :Direnc
2 :支持
3 :趋势
----------------------


由MetaQuotes Ltd译自土耳其语
原代码： https://www.mql5.com/tr/code/54410

Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes

数据收集原型。 小时的数据窗口（用于数据收集）的虚拟缓冲区，以及每天小时的额外缓冲区。时的注释。

2 Moving Averages with Bollinger Bands 2 Moving Averages with Bollinger Bands

"带有布林线的 2 条移动平均线 "是一个自定义 MT5 指标，结合了两条可配置的移动平均线和可选的布林线。当发生交叉时，它会实时生成买入和卖出箭头，并提供可选的警报、声音和电子邮件通知。适用于所有时间框架和符号

承诺 承诺

实现算法异步执行的接口

Profit labels for closed trades (deals) Profit labels for closed trades (deals)

在交易（平仓交易）上创建利润标签，这些标签也会显示在策略测试器中