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由MetaQuotes Ltd译自土耳其语
原代码： https://www.mql5.com/tr/code/54410
Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes
数据收集原型。 小时的数据窗口（用于数据收集）的虚拟缓冲区，以及每天小时的额外缓冲区。时的注释。2 Moving Averages with Bollinger Bands
"带有布林线的 2 条移动平均线 "是一个自定义 MT5 指标，结合了两条可配置的移动平均线和可选的布林线。当发生交叉时，它会实时生成买入和卖出箭头，并提供可选的警报、声音和电子邮件通知。适用于所有时间框架和符号
承诺
实现算法异步执行的接口Profit labels for closed trades (deals)
在交易（平仓交易）上创建利润标签，这些标签也会显示在策略测试器中