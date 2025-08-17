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Profit labels for closed trades (deals) - MetaTrader 5EA

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

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5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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一个简单的演示，展示如何为最近成交的交易编码盈亏标签。

该 EA 将进行虚拟交易，因此您可以在策略测试器中看到它的外观。标签只会在从现在开始的交易中形成（不会在交易历史中形成）。

我使用 Canvas 库和标准库编写了一个解决方案。有两个输入可以让您选择使用 Canvas 还是使用标准库中的文本和矩形对象。如果您认为有更好的解决方案，请随时对代码进行改进。

使用画布：

策略测试仪中的利润标签

使用标准对象：


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54352

承诺 承诺

实现算法异步执行的接口

利润最大化 利润最大化

Profit Maximiser（PMax）指标是通过整合超级趋势指标的移动平均线而创建的指标。

平均范围 平均范围

这是一个根据价格变动平均值确定目标水平的指标。

LotSize Calculation LotSize Calculation

这是一个简单的脚本文件，可使用风险百分比方法或实际风险金额计算手数。