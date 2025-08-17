一个简单的演示，展示如何为最近成交的交易编码盈亏标签。

该 EA 将进行虚拟交易，因此您可以在策略测试器中看到它的外观。标签只会在从现在开始的交易中形成（不会在交易历史中形成）。

我使用 Canvas 库和标准库编写了一个解决方案。有两个输入可以让您选择使用 Canvas 还是使用标准库中的文本和矩形对象。如果您认为有更好的解决方案，请随时对代码进行改进。

使用画布：

使用标准对象：



