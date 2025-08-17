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Profit labels for closed trades (deals) - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一个简单的演示，展示如何为最近成交的交易编码盈亏标签。
该 EA 将进行虚拟交易，因此您可以在策略测试器中看到它的外观。标签只会在从现在开始的交易中形成（不会在交易历史中形成）。
我使用 Canvas 库和标准库编写了一个解决方案。有两个输入可以让您选择使用 Canvas 还是使用标准库中的文本和矩形对象。如果您认为有更好的解决方案，请随时对代码进行改进。
使用画布：
使用标准对象：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54352
平均范围
这是一个根据价格变动平均值确定目标水平的指标。LotSize Calculation
这是一个简单的脚本文件，可使用风险百分比方法或实际风险金额计算手数。