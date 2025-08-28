Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.





Известно, что стандартная функция "Комментарий" очень сильно замедляет работу тестера.

Вот пример кода и времени его выполнения в тестере.

void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); if (tick.ask != 0 && tick.bid != 0 ) { string str = StringFormat ( "ask = %.5f

bid = %.5f

time = %s" , tick.ask, tick.bid, TimeToString (tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); Comment (str); } }

11 минут 28 секунд !!!

Просто добавьте код #include <Comm.mqh>

#include <Comm.mqh> void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); if (tick.ask != 0 && tick.bid != 0 ) { string str = StringFormat ( "ask = %.5f

bid = %.5f

time = %s" , tick.ask, tick.bid, TimeToString (tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); Comment (str); } }

14 секунд !!!

14 секунд вместо 11 минут 28 секунд

11*60+28=688, 688/14=49,







в 49 раз быстрее!!!





Пример использования с настройками по умолчанию.

Не нужно объявлять экземпляр класса.



#include <Comm.mqh> void OnTick () { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) + "

" + ( string ) TimeCurrent (); Comment(str); }

Пример использования с возможностью изменения настроек.

#include <Comm.mqh> void OnTick () { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) + "

" + ( string ) TimeCurrent (); Comment(str, _Xpx, _Ypx, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); }

Пример использования нескольких экземпляров комментария.

#include <Comm.mqh> CComm comm1; CComm comm2; CComm comm3; CComm comm4; void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); if (tick.ask != 0 && tick.bid != 0 ) { string str = StringFormat ( "ask = %.5f

bid = %.5f

time = %s" , tick.ask, tick.bid, TimeToString (tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); Comment(str); comm1.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 80 , _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); comm2.Comm(str, _Xpx + 10 , _Ypx + 20 , _clrText, _FontSize, clrGreen , _Transparency, _Font, CORNER_LEFT_LOWER ); comm3.Comm(str, _Xpx + 30 , _Ypx, clrGreen , _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_LOWER ); comm4.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 50 , clrBlack , _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_UPPER ); } }













обновление 05.12.2024 версия 1.06

обновление 05.12.2024 версия 1.07



