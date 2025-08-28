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Comment - библиотека для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
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Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.


Известно, что стандартная функция "Комментарий" очень сильно замедляет работу тестера.

Вот пример кода и времени его выполнения в тестере.

void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol, tick);
   if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0)
     {
      string str = StringFormat("ask  = %.5f\nbid  = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS));
      Comment(str);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

11 минут 28 секунд !!!

Просто добавьте код #include <Comm.mqh>

#include <Comm.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol, tick);
   if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0)
     {
      string str = StringFormat("ask  = %.5f\nbid  = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS));
      Comment(str);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

14 секунд !!!

14секунд вместо 11 минут 28секунд

11*60+28=688, 688/14=49, в 49 раз быстрее!!!




Пример использования с настройками по умолчанию.

Не нужно объявлять экземпляр класса. 

#include <Comm.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + "\n" + (string)TimeCurrent();
   Comment(str);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Пример использования с возможностью изменения настроек.

#include <Comm.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + "\n" + (string)TimeCurrent();
   Comment(str, _Xpx, _Ypx, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Пример использования нескольких экземпляров комментария.

#include <Comm.mqh>
CComm comm1;
CComm comm2;
CComm comm3;
CComm comm4;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol, tick);
   if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0)
     {
      string str = StringFormat("ask  = %.5f\nbid  = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS));
      Comment(str);
      comm1.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 80, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner);
      comm2.Comm(str, _Xpx + 10, _Ypx + 20, _clrText, _FontSize, clrGreen, _Transparency, _Font, CORNER_LEFT_LOWER);
      comm3.Comm(str, _Xpx + 30, _Ypx, clrGreen, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_LOWER);
      comm4.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 50, clrBlack, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_UPPER);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+




обновление 05.12.2024 версия 1.06

обновление 05.12.2024 версия 1.07


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53499

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