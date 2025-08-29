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Индикаторы

Bull Bear Volume - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор разделяет объем на объем покупателя и объем продавца, и визуализация давления объема рисуется с наложением гистограмм.

Изначально индикатор был частью торгового программного обеспечения под названием"Amibroker". Он обсуждался на форуме, и первоначально его просили перевести в mql4, однако я решил перевести его в mql5 с учетом моего лучшего понимания оригинального индикатора.

https://www.mql5.com/en/forum/177976/page2#comment_4348326

Хотя я являюсь автором этой конвертации в mql5, в коде я отдаю должное автору оригинала Нику Молчанову, который придумал оригинальный дизайн.

Бычий медвежий объем

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62061

Volume weighted line chart with smoothing Volume weighted line chart with smoothing

Более гладкий линейный график, который отсекает много рыночного шума и использует объем в формуле

Comment Comment

Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.

simple mt5 trade copier simple mt5 trade copier

Это копировальный шаблон

Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History

Этот индикатор отображает текущие события на графике и позволяет экспортировать календарь в архивы для бэктестинга, автоматически исправляя временные расхождения между историей баров и историей событий. Это улучшенная версия индикатора CalendarMonitorCached из книги по алготрейдингу.