Этот индикатор разделяет объем на объем покупателя и объем продавца, и визуализация давления объема рисуется с наложением гистограмм.

Изначально индикатор был частью торгового программного обеспечения под названием"Amibroker". Он обсуждался на форуме, и первоначально его просили перевести в mql4, однако я решил перевести его в mql5 с учетом моего лучшего понимания оригинального индикатора.

https://www.mql5.com/en/forum/177976/page2#comment_4348326

Хотя я являюсь автором этой конвертации в mql5, в коде я отдаю должное автору оригинала Нику Молчанову, который придумал оригинальный дизайн.



