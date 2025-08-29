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Bull Bear Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор разделяет объем на объем покупателя и объем продавца, и визуализация давления объема рисуется с наложением гистограмм.
Изначально индикатор был частью торгового программного обеспечения под названием"Amibroker". Он обсуждался на форуме, и первоначально его просили перевести в mql4, однако я решил перевести его в mql5 с учетом моего лучшего понимания оригинального индикатора.
https://www.mql5.com/en/forum/177976/page2#comment_4348326
Хотя я являюсь автором этой конвертации в mql5, в коде я отдаю должное автору оригинала Нику Молчанову, который придумал оригинальный дизайн.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62061
Более гладкий линейный график, который отсекает много рыночного шума и использует объем в формулеComment
Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.
Это копировальный шаблонEconomic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History
Этот индикатор отображает текущие события на графике и позволяет экспортировать календарь в архивы для бэктестинга, автоматически исправляя временные расхождения между историей баров и историей событий. Это улучшенная версия индикатора CalendarMonitorCached из книги по алготрейдингу.