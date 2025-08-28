CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Volume weighted line chart with smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
730
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой индикатор для построения более гладкого линейного графика с использованием тикового объема для определения направления движения рынка.

Основная идея заключается в том, чтобы дать вам истинное направление движения рынка.

При сравнении с линейным графиком видно, что он игнорирует короткие шумные движения рынка. Сглаживание можно настроить на входе.

Некоторые графические элементы добавляются, чтобы подчеркнуть направление движения рынка.

Не стоит заключать сделки, когда линия становится горизонтальной.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53468

Comment Comment

Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.

Скрипт для тестера, который расширяет стандартные возможности оптимизации MetaTrader 5 Скрипт для тестера, который расширяет стандартные возможности оптимизации MetaTrader 5

Это скрипт для тестера, который расширяет стандартные возможности оптимизации MetaTrader 5, позволяя оценивать стратегии по сложному пользовательскому критерию (с разделением на in-sample и out-of-sample периоды, продвинутыми метриками и статистическими тестами).

Bull Bear Volume Bull Bear Volume

Индикатор, который обеспечивает четкую визуализацию давления объема на каждую сторону рынка

simple mt5 trade copier simple mt5 trade copier

Это копировальный шаблон