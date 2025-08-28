Простой индикатор для построения более гладкого линейного графика с использованием тикового объема для определения направления движения рынка.

Основная идея заключается в том, чтобы дать вам истинное направление движения рынка.



При сравнении с линейным графиком видно, что он игнорирует короткие шумные движения рынка. Сглаживание можно настроить на входе.

Некоторые графические элементы добавляются, чтобы подчеркнуть направление движения рынка.

Не стоит заключать сделки, когда линия становится горизонтальной.







