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一个简单的注释替换工具。在测试器中的运行速度比标准功能快 50 倍。
众所周知，标准的 "注释 "功能会大大降低测试器的运行速度。
下面是一个代码示例及其在测试仪中的执行时间。
void OnTick() { MqlTick tick; SymbolInfoTick(_Symbol, tick); if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0) { string str = StringFormat("ask = %.5f\nbid = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS)); Comment(str); } } //+------------------------------------------------------------------+
11 分 28秒
只需添加代码 #include <Comm.mqh>
#include <Comm.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { MqlTick tick; SymbolInfoTick(_Symbol, tick); if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0) { string str = StringFormat("ask = %.5f\nbid = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS)); Comment(str); } } //+------------------------------------------------------------------+
14秒
14秒 而不是11分28秒11*60+28=688，688/14=49， 快了49倍！！！
默认设置下的使用示例。
无需声明类的实例。
#include <Comm.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + "\n" + (string)TimeCurrent(); Comment(str); } //+------------------------------------------------------------------+
使用更改设置功能的示例。
#include <Comm.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + "\n" + (string)TimeCurrent(); Comment(str, _Xpx, _Ypx, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); } //+------------------------------------------------------------------+
使用多个注释实例。
#include <Comm.mqh> CComm comm1; CComm comm2; CComm comm3; CComm comm4; //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { MqlTick tick; SymbolInfoTick(_Symbol, tick); if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0) { string str = StringFormat("ask = %.5f\nbid = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS)); Comment(str); comm1.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 80, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); comm2.Comm(str, _Xpx + 10, _Ypx + 20, _clrText, _FontSize, clrGreen, _Transparency, _Font, CORNER_LEFT_LOWER); comm3.Comm(str, _Xpx + 30, _Ypx, clrGreen, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_LOWER); comm4.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 50, clrBlack, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_UPPER); } } //+------------------------------------------------------------------+
更新 05.12.2024 版本 1.06
2024 年 12 月 5 日更新 1.07 版
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53499
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