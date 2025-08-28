一个简单的注释替换工具。在测试器中的运行速度比标准功能快 50 倍。





众所周知，标准的 "注释 "功能会大大降低测试器的运行速度。

下面是一个代码示例及其在测试仪中的执行时间。

void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); if (tick.ask != 0 && tick.bid != 0 ) { string str = StringFormat ( "ask = %.5f

bid = %.5f

time = %s" , tick.ask, tick.bid, TimeToString (tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); Comment (str); } }

11 分 28秒

只需添加代码 #include <Comm.mqh>

#include <Comm.mqh> void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); if (tick.ask != 0 && tick.bid != 0 ) { string str = StringFormat ( "ask = %.5f

bid = %.5f

time = %s" , tick.ask, tick.bid, TimeToString (tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); Comment (str); } }

14秒

14 秒 而不是 11分28 秒

11*60+28=688， 688/14=49，







快了49倍！！！





默认设置下的使用示例。

无需声明类的实例。



#include <Comm.mqh> void OnTick () { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) + "

" + ( string ) TimeCurrent (); Comment(str); }

使用更改设置功能的示例。

#include <Comm.mqh> void OnTick () { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) + "

" + ( string ) TimeCurrent (); Comment(str, _Xpx, _Ypx, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); }

使用多个注释实例。

#include <Comm.mqh> CComm comm1; CComm comm2; CComm comm3; CComm comm4; void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); if (tick.ask != 0 && tick.bid != 0 ) { string str = StringFormat ( "ask = %.5f

bid = %.5f

time = %s" , tick.ask, tick.bid, TimeToString (tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); Comment(str); comm1.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 80 , _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); comm2.Comm(str, _Xpx + 10 , _Ypx + 20 , _clrText, _FontSize, clrGreen , _Transparency, _Font, CORNER_LEFT_LOWER ); comm3.Comm(str, _Xpx + 30 , _Ypx, clrGreen , _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_LOWER ); comm4.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 50 , clrBlack , _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_UPPER ); } }













更新 05.12.2024 版本 1.06

2024 年 12 月 5 日更新 1.07 版



