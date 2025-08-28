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Comment - MetaTrader 5程序库

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 产品 2 文章 23 代码 26 主题 1748 评论
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显示:
575
等级:
(13)
已发布:
Example.mq5 (0.94 KB) 预览
Comm.mqh (19.43 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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一个简单的注释替换工具。在测试器中的运行速度比标准功能快 50 倍。


众所周知，标准的 "注释 "功能会大大降低测试器的运行速度。

下面是一个代码示例及其在测试仪中的执行时间。

void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol, tick);
   if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0)
     {
      string str = StringFormat("ask  = %.5f\nbid  = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS));
      Comment(str);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

11 分 28

只需添加代码 #include <Comm.mqh>

#include <Comm.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol, tick);
   if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0)
     {
      string str = StringFormat("ask  = %.5f\nbid  = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS));
      Comment(str);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

14

14 而不是11分28

11*60+28=688，688/14=49， 快了49倍！！！




默认设置下的使用示例。

无需声明类的实例。 

#include <Comm.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + "\n" + (string)TimeCurrent();
   Comment(str);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

使用更改设置功能的示例。

#include <Comm.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + "\n" + (string)TimeCurrent();
   Comment(str, _Xpx, _Ypx, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

使用多个注释实例。

#include <Comm.mqh>
CComm comm1;
CComm comm2;
CComm comm3;
CComm comm4;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol, tick);
   if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0)
     {
      string str = StringFormat("ask  = %.5f\nbid  = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS));
      Comment(str);
      comm1.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 80, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner);
      comm2.Comm(str, _Xpx + 10, _Ypx + 20, _clrText, _FontSize, clrGreen, _Transparency, _Font, CORNER_LEFT_LOWER);
      comm3.Comm(str, _Xpx + 30, _Ypx, clrGreen, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_LOWER);
      comm4.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 50, clrBlack, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_UPPER);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+




更新 05.12.2024 版本 1.06

2024 年 12 月 5 日更新 1.07 版


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53499

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