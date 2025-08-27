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Индикаторы

ServerTime - индикатор для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Ключевые особенности:

  • Показывает серверное время (не местное) для точного мониторинга рынка.

  • Настраиваемый цвет текста и размер шрифта для беспрепятственной интеграции с графиком.

  • Дополнительная визуализация ежедневного изменения символов (% изменения).

  • Оптимизирован для минимального использования процессора, обеспечивая плавную работу.

Входные параметры:

  • Показывать ежедневные изменения (true/false)

  • Размер шрифта

  • Цвет текста

Идеально подходит для трейдеров, которым нужен надежный учет серверного времени с чистым, эффективным дизайном.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61994

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