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ServerTime - индикатор для MetaTrader 5
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Ключевые особенности:
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Показывает серверное время (не местное) для точного мониторинга рынка.
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Настраиваемый цвет текста и размер шрифта для беспрепятственной интеграции с графиком.
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Дополнительная визуализация ежедневного изменения символов (% изменения).
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Оптимизирован для минимального использования процессора, обеспечивая плавную работу.
Входные параметры:
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Показывать ежедневные изменения (true/false)
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Размер шрифта
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Цвет текста
Идеально подходит для трейдеров, которым нужен надежный учет серверного времени с чистым, эффективным дизайном.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61994
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Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.