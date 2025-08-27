Автоматический советник, реализующий популярную стратегию на основе MACD, показанную в вирусном видео на YouTube с более чем 3,5 миллионами просмотров. Сочетает в себе пересечения MACD, фильтрацию тренда с помощью 200 MA и определение поддержки/сопротивления.

SUPERMACBOT - это полностью автоматизированный торговый робот, который сочетает в себе мощь стратегии пересечения скользящих средних с индикатором MACD для получения точных и надежных торговых сигналов. Этот советник разработан для бесперебойной работы на всех инструментах и таймфреймах, обеспечивая универсальность и адаптивность для трейдеров в различных рыночных условиях.