指标 WeekDays 在数据窗口中显示周日、年周、年日或柱状图指数，也可选择在图表上显示标签。





与往常一样，数据窗口中的信息会随着鼠标的移动而动态更新：左侧栏中的日名称总是及时更新，而右侧栏的内容则由设置，特别是输入的WholePart 和FractionalPart 来定义。每个输入都允许用户选择要显示的实体之一：周日、年周、年日、条形图索引或无。

WholePart - 浮点前面数字的选择器；

- 浮点前面数字的选择器； FractionalPart- 浮点后数字的选择器；

所选的两个属性（整数）将合并为每个条形图的一个浮点数值，并存储在指标缓冲区中。当然，由于使用了 DRAW_NONE 样式，缓冲区在图表上是不可见的，因为其值是合成的。





例如，在下面的截图中，日期名称为 Tue，而包含 Week.DoY （年日指数）的缓冲区显示的值为 44.302，分别表示第 44 周和第 302 天。





其他输入允许用户指定是否在图表上显示标签（ShowLabels），使用什么字体名称、字体大小、字体颜色，以及上/下边缘的填充（Padding），如何对齐（上/中/下），以及中间对齐的可选旋转角度（RotationAngle）。





FontColor 的默认值 clrNONE 表示当前图表背景的反色。







