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Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart - MetaTrader 5脚本
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指标 WeekDays 在数据窗口中显示周日、年周、年日或柱状图指数，也可选择在图表上显示标签。
与往常一样，数据窗口中的信息会随着鼠标的移动而动态更新：左侧栏中的日名称总是及时更新，而右侧栏的内容则由设置，特别是输入的WholePart 和FractionalPart 来定义。每个输入都允许用户选择要显示的实体之一：周日、年周、年日、条形图索引或无。
- WholePart- 浮点前面数字的选择器；
- FractionalPart- 浮点后数字的选择器；
所选的两个属性（整数）将合并为每个条形图的一个浮点数值，并存储在指标缓冲区中。当然，由于使用了 DRAW_NONE 样式，缓冲区在图表上是不可见的，因为其值是合成的。
例如，在下面的截图中，日期名称为 Tue，而包含 Week.DoY （年日指数）的缓冲区显示的值为 44.302，分别表示第 44 周和第 302 天。
其他输入允许用户指定是否在图表上显示标签（ShowLabels），使用什么字体名称、字体大小、字体颜色，以及上/下边缘的填充（Padding），如何对齐（上/中/下），以及中间对齐的可选旋转角度（RotationAngle）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53125
Smart Fibonacci
SmartFibo 是一款功能强大的 MQL5 自定义指标，可根据 ZigZag 算法自动绘制斐波那契回撤和扩展水平，是 ABCD 形态交易的理想选择。它同时支持 "芯到芯 "和 "体到体 "的斐波纳契计算，因此适用于各种交易策略，包括日元货币对。Hammer Indicator
上面的代码是一个 "锤形 "指标，用于检测 MetaTrader 5 图表上的烛台锤形（看涨和看跌）和倒锤形（看涨和看跌）。该指标根据可调参数计算蜡烛芯的大小和比例，从而识别价格反转形态：最大比率（MaxRatioShortWick）、最小比率（MinRatioLongWick）和最小蜡烛尺寸（MinCandleSize）。检测到形态时，指标会根据形态的方向，在蜡烛最低价或最高价附近显示一个彩色箭头。代码还包括在指标初始化或停止时自动创建和删除对象的函数。
Value Area Retracement Volume Indicator
价值区域回调指标是一款功能强大的基于成交量曲线的工具，旨在识别关键交易水平--控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH)、价值区域低点 (VAL)，以及跨不同时间框架的剖面高点/低点。它可以帮助交易者发现潜在的回调机会，以达到控制点、突破区域和价值区域，因此对日内、波段和头寸交易非常有用。AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag
AutoFibo 指标是一种先进的斐波纳契回撤工具，可根据之字形形态自动绘制斐波纳契水平线。该指标旨在帮助交易者快速识别趋势市场中的潜在支撑位和阻力位。