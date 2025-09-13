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ChartObjectsCopyPaste - MetaTrader 5脚本

Stanislav Korotky
Stanislav Korotky

Stanislav Korotky

4.3 (59)
Trading is just my hobby. I'm working in IT industry. So developement of experts, indicators, and script is not a problem at all to me. Wide range of technologies are used: MQL4, MQL5, system and applied programming, web-services, neural networks and more.
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\MQL5\Include\MQL5Book\
ObjectMonitorExt.mqh (12.33 KB) 预览
MapArray.mqh (2.74 KB) 预览
AutoPtr.mqh (1.86 KB) 预览
ChartObjectsCopyPaste.mq5 (10.35 KB) 预览
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您是否需要在打开的图表之间复制和粘贴一些图形对象？我想您一定有过。令人惊讶的是，MetaTrader 并不提供对象的 "复制和粘贴 "功能。唯一可以实现类似效果的是模板（tpl 文件）。但模板存储了完整的图表状态，包括指标、设置和大量辅助内容，这些内容可能与所需的复制程序无关，也没有必要。

这就是我开发ChartObjectsCopyPaste.mq5 指标的原因。它可以将选定对象复制到剪贴板，然后粘贴到其他图表上。无附加条件。

该指标基于算法交易书中 发布的另一个指标 -ObjectGroupEdit.mq5

请点击链接了解更多有关幕后工作的所有底层类（ObjectMonitorMapArray 及其他）的信息。

该指标没有缓冲区。它至少应连接到两个图表：要复制对象的源图表和要粘贴对象的目标图表。

在图表上运行时，指标会跟踪现有的图形对象，并记录选中了哪些对象。

通常，"复制和粘贴 "命令是成对使用的：

  1. 按 Ctrl+Q 热键可将所有选中对象以文本形式复制到 Windows 剪贴板中（可在任何文本编辑器中保存和查看，下面有一个示例）。
  2. 在目标图表上按 Ctrl+J 从剪贴板粘贴所有对象。

为什么要按 Ctrl+Q/Ctrl+J？这只是从极少数按键中自愿选择的 2 个空闲按键组合。这是因为 MetaTrader 会拦截许多热键，但不会将它们传播到 MQL 程序中。尤其是标准的 Ctrl+C/Ctrl+V/Ctrl+Ins/Shift+Ins 在此情况下无法使用。

由于源代码可用，您可以将热键改成其他组合。

由于指示器使用系统 DLL 访问 Windows 剪贴板，因此应在 "属性"对话框的 "依赖关系"选项卡上允许 DLL 导入。

由于代码库不允许 DLL 导入，与剪贴板相关的代码被封装在条件预处理器指令 #ifdef DLL_LINK 中，因此请取消注释该行

#define DLL_LINK

行。否则，你会看到剪贴板函数存根会在按下热键时显示提示，但不会执行任何实际操作！

输入为
  • MakeAllSelectable- 使所有对象都可选择的标志（对于以编程方式创建的对象，该标志通常为假）；
  • LogDetails- 标志，用于将传输对象的所有属性输出到日志中；
指标不会检查粘贴的对象是否与实际目标图表相匹配，如符号、价格范围、子窗口数量等。- 请自行检查。

以下是包含 2 个对象的剪贴板文本示例：

OBJ_VLINE       H1 Vertical Line 5578   0       0
enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
0       OBJPROP_COLOR   55295
1       OBJPROP_STYLE   2
2       OBJPROP_WIDTH   1
3       OBJPROP_BACK    0
4       OBJPROP_SELECTED        1
7       OBJPROP_TYPE    0
8       OBJPROP_TIME    1726739940
10      OBJPROP_SELECTABLE      1
11      OBJPROP_CREATETIME      1726847009
12      OBJPROP_TIMEFRAMES      2097151
200     OBJPROP_LEVELS  0
207     OBJPROP_ZORDER  0
208     OBJPROP_HIDDEN  0
1032    OBJPROP_RAY     1
enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE
9       OBJPROP_PRICE   1.11449
enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING
5       OBJPROP_NAME    H1 Vertical Line 5578
6       OBJPROP_TEXT    
206     OBJPROP_TOOLTIP 
OBJ_CHANNEL     H1 Equidistant Channel 40885    5       1
enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
0       OBJPROP_COLOR   255
1       OBJPROP_STYLE   0
2       OBJPROP_WIDTH   1
3       OBJPROP_BACK    0
4       OBJPROP_SELECTED        1
7       OBJPROP_TYPE    5
8       OBJPROP_TIME    1726758000
8       OBJPROP_TIME.1  1726797600
8       OBJPROP_TIME.2  1726758000
10      OBJPROP_SELECTABLE      1
11      OBJPROP_CREATETIME      1726847883
12      OBJPROP_TIMEFRAMES      2097151
200     OBJPROP_LEVELS  0
207     OBJPROP_ZORDER  0
208     OBJPROP_HIDDEN  0
1003    OBJPROP_RAY_LEFT        0
1004    OBJPROP_RAY_RIGHT       0
1031    OBJPROP_FILL    0
enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE
9       OBJPROP_PRICE   -28.113879003558715
9       OBJPROP_PRICE.1 -21.708185053380777
9       OBJPROP_PRICE.2 -48.04270462633452
enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING
5       OBJPROP_NAME    H1 Equidistant Channel 40885
6       OBJPROP_TEXT    
206     OBJPROP_TOOLTIP

下面是粘贴到图表上的对象：

通过剪贴板在图表上粘贴 2 个图形对象








由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52263

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