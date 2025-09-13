您是否需要在打开的图表之间复制和粘贴一些图形对象？我想您一定有过。令人惊讶的是，MetaTrader 并不提供对象的 "复制和粘贴 "功能。唯一可以实现类似效果的是模板（tpl 文件）。但模板存储了完整的图表状态，包括指标、设置和大量辅助内容，这些内容可能与所需的复制程序无关，也没有必要。

这就是我开发ChartObjectsCopyPaste.mq5 指标的原因。它可以将选定对象复制到剪贴板，然后粘贴到其他图表上。无附加条件。