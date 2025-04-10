찬데 크롤 스톱 인디케이터는 손절매 설정 수준을 결정하는 인디케이터입니다. 가격 차트에서 두 개의 선으로 표시됩니다. 빨간색 선은 숏 포지션의 스톱 레벨을 나타내고 녹색 선은 롱 포지션의 스톱 레벨을 나타냅니다.

롱 포지션의 선 (파란색)은 롱 포지션의 스톱로스를 어느 수준으로 설정해야 하는지를 나타냅니다. 자산이 하락하기 시작하여 이 선의 수준에 도달하면 매수를 청산하라는 신호일 수 있습니다.

반대로숏 포지션의 선 (빨간색)은 숏 포지션을 청산해야 하는 수준을 나타냅니다. 자산 가격이 상승하기 시작하여 이 선에 닿으면 매도 포지션을 청산하라는 신호일 수 있습니다.





샹데 크롤 스톱은 실제 범위를 기준으로 계산되므로 상품 변동성과 무관한 지표로 포지셔닝됩니다.

이 지표는 투샤르 찬데와 스탠리 크롤이 저술한 "새로운 테크니컬 트레이더"에서 처음 논의되고 구현되었습니다.

추세 추종 지표로 설계된 찬데 크롤 스톱은 시장 변동성을 고려하면서 시장 추세의 평균 실제 범위를 계산하여 트레이더의 스톱 레벨을 나타냅니다.

지표 계산은 특정 기간의 최대 및 최소 가격 값과 표준 편차(ATR)를 기반으로 합니다. 이러한 데이터를 통해 인디케이터는 시장을 "감지"하고 현재 시장 상황에 따라 값을 조정할 수 있습니다.

시장 변동성은 지표 계산에 중요한 역할을 합니다. 변동성이 높을 때는 샹데 크롤 스톱 라인이 현재 가격에서 더 멀리 떨어져 있어 투자자에게 시장 변동에 대한 더 많은 여지를 제공합니다. 반대로 변동성이 낮으면 선이 가격에 가까워져 변화에 더 빨리 반응할 수 있습니다.