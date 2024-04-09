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PriceChanges - индикатор для MetaTrader 5
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Данный мультисимвольный индикатор показывает изменения цен символов из Обзора рынка между двумя датами, заданными вертикальными линиями.
Это дает удобную возможность оценить, что и насколько двигалось/двигается, чтобы лучше/быстрее представлять рыночную ситуацию в целом.
Управление.
Предполагается управление датами с помощью мыши. И отображением - через клавиатуру следующими клавишами.
#define KEYCODE_KEY_C 67 // |C| - KEY_C #define KEYCODE_NUMPAD_0 96 // |0| - NUMPAD_0 #define KEYCODE_OPEN_BRACKET 219 // |[| - OPEN_BRACKET #define KEYCODE_CLOSE_BRACKET 221 // |]| - CLOSE_BRACKET
Что позволяет быстро переключаться между соответствующими символами. Удобство возможно ощутить только запустив и попробовав.
Ососбенности.
Индикатор сам себя перезагружает при старте. И самозапускается, когда меняет символ.
Закрываем сделки по мартингейлуChaikin Money Flow
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