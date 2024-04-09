Данный мультисимвольный индикатор показывает изменения цен символов из Обзора рынка между двумя датами, заданными вертикальными линиями.





Это дает удобную возможность оценить, что и насколько двигалось/двигается, чтобы лучше/быстрее представлять рыночную ситуацию в целом.





Управление.



Предполагается управление датами с помощью мыши. И отображением - через клавиатуру следующими клавишами.

#define KEYCODE_KEY_C 67 #define KEYCODE_NUMPAD_0 96 #define KEYCODE_OPEN_BRACKET 219 #define KEYCODE_CLOSE_BRACKET 221





Что позволяет быстро переключаться между соответствующими символами. Удобство возможно ощутить только запустив и попробовав.





Ососбенности.



Индикатор сам себя перезагружает при старте. И самозапускается, когда меняет символ.