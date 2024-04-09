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Индикаторы

PriceChanges - индикатор для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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Данный мультисимвольный индикатор показывает изменения цен символов из Обзора рынка между двумя датами, заданными вертикальными линиями.


Это дает удобную возможность оценить, что и насколько двигалось/двигается, чтобы лучше/быстрее представлять рыночную ситуацию в целом.


Управление.

Предполагается управление датами с помощью мыши. И отображением - через клавиатуру следующими клавишами.

    #define KEYCODE_KEY_C          67 // |C| - KEY_C
#define KEYCODE_NUMPAD_0       96 // |0| - NUMPAD_0
#define KEYCODE_OPEN_BRACKET  219 // |[| - OPEN_BRACKET
#define KEYCODE_CLOSE_BRACKET 221 // |]| - CLOSE_BRACKET


    Что позволяет быстро переключаться между соответствующими символами. Удобство возможно ощутить только запустив и попробовав.


    Ососбенности.

    Индикатор сам себя перезагружает при старте. И самозапускается, когда меняет символ.

    KSU_martin KSU_martin

    Закрываем сделки по мартингейлу

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