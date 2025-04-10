거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
이 멀티 심볼 인디케이터는 세로선으로 정의된 두 날짜 사이의 종합시세에서 심볼의 가격 변동을 보여줍니다.
이를 통해 전체 시장 상황을 더 잘/더 빠르게 나타내기 위해 무엇이 얼마나 움직였는지 평가할 수 있는 편리한 기회를 제공합니다.
관리.
날짜는 마우스로 관리해야 합니다. 그리고 키보드를 통해 다음 키를 눌러 표시합니다.
#define KEYCODE_KEY_C 67 // |C| - KEY_C #define KEYCODE_NUMPAD_0 96 // |0| - NUMPAD_0 #define KEYCODE_OPEN_BRACKET 219 // |[| - OPEN_BRACKET #define KEYCODE_CLOSE_BRACKET 221 // |]| - CLOSE_BRACKET
이를 통해 해당 기호 사이를 빠르게 전환 할 수 있습니다. 편리함은 시작하고 시도해야만 느낄 수 있습니다.
특징.
표시기는 시작시 자동으로 다시 시작됩니다. 그리고 기호를 변경하면 자동으로 시작됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/49132
두 번째 막대
인디케이터는 차트에 임의의 두 번째 시간대를 그립니다.함수 포인터를 사용한 인트로소트(내성적 정렬)
단순한 유형, 구조 또는 객체 포인터의 배열을 정렬하는 데 빠른 성능을 제공하는 하이브리드 정렬 알고리즘입니다.