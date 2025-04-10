코드베이스섹션
지표

가격 변경 - MetaTrader 5용 지표

\MQL5\Include\fxsaber\PriceChanges\
Chart.mqh (2.42 KB) 조회
TwoVLines.mqh (1.19 KB) 조회
Error.mqh (0.56 KB) 조회
PriceChange.mqh (1.94 KB) 조회
PriceChanges.mqh (4.34 KB) 조회
PriceChanges.mq5 (4.05 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
이 멀티 심볼 인디케이터는 세로선으로 정의된 두 날짜 사이의 종합시세에서 심볼의 가격 변동을 보여줍니다.


이를 통해 전체 시장 상황을 더 잘/더 빠르게 나타내기 위해 무엇이 얼마나 움직였는지 평가할 수 있는 편리한 기회를 제공합니다.


관리.

날짜는 마우스로 관리해야 합니다. 그리고 키보드를 통해 다음 키를 눌러 표시합니다.

    #define  KEYCODE_KEY_C          67 // |C| - KEY_C
#define  KEYCODE_NUMPAD_0       96 // |0| - NUMPAD_0
#define  KEYCODE_OPEN_BRACKET  219 // |[| - OPEN_BRACKET
#define  KEYCODE_CLOSE_BRACKET 221 // |]| - CLOSE_BRACKET


    이를 통해 해당 기호 사이를 빠르게 전환 할 수 있습니다. 편리함은 시작하고 시도해야만 느낄 수 있습니다.


    특징.

    표시기는 시작시 자동으로 다시 시작됩니다. 그리고 기호를 변경하면 자동으로 시작됩니다.

