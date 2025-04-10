이 멀티 심볼 인디케이터는 세로선으로 정의된 두 날짜 사이의 종합시세에서 심볼의 가격 변동을 보여줍니다.





이를 통해 전체 시장 상황을 더 잘/더 빠르게 나타내기 위해 무엇이 얼마나 움직였는지 평가할 수 있는 편리한 기회를 제공합니다.





관리.



날짜는 마우스로 관리해야 합니다. 그리고 키보드를 통해 다음 키를 눌러 표시합니다.

#define KEYCODE_KEY_C 67 #define KEYCODE_NUMPAD_0 96 #define KEYCODE_OPEN_BRACKET 219 #define KEYCODE_CLOSE_BRACKET 221





이를 통해 해당 기호 사이를 빠르게 전환 할 수 있습니다. 편리함은 시작하고 시도해야만 느낄 수 있습니다.





특징.



표시기는 시작시 자동으로 다시 시작됩니다. 그리고 기호를 변경하면 자동으로 시작됩니다.