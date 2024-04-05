Chaikin Money Flow

Денежный поток Чайкина (CMF) — это индикатор технического анализа, используемый для измерения объема денежного потока за определенный период времени. Объем денежного потока (концепция, также созданная Марком Чайкиным) — это показатель, используемый для измерения давления покупок и продаж ценных бумаг за один период. Далее CMF суммирует объем денежного потока за заданный пользователем период анализа. Можно использовать любой период ретроспективного анализа, однако наиболее популярными настройками являются 20 или 21 день. Значение Денежного потока Чайкина колеблется между 1 и -1. CMF может использоваться как способ дальнейшей оценки изменений давления покупателей и продавцов и может помочь предвидеть будущие изменения и, следовательно, торговые возможности.

Расчет денежного потока Чайкина (CMF) состоит из трех отдельных этапов.





Давление покупателей и продавцов может определяться тем, где закрывается период по отношению к его максимуму/минимуму. Если период закрывается в верхней половине диапазона бара, то давление покупателей выше, а если период закрывается в нижней половине диапазона бара, то давление продавцов выше. Это является множителем денежного потока (шаг 1 в приведенном выше расчете). На основе множителя денежного потока определяется объем денежного потока (2) и, следовательно, в конечном итоге (3) денежный поток Чайкина (CMF). Значение Денежного потока Чайкина колеблется от 1 до -1.

Основная интерпретация такова: Когда CMF ближе к 1, сильнее давление покупателей. Если CMF ближе к -1, то сильнее давление продавцов.

Подтверждение тренда

Давление покупателей и продавцов может быть хорошим способом подтвердить продолжающуюся тенденцию. Это может дать трейдеру дополнительный уровень уверенности в том, что текущий тренд, вероятно, продолжится. Во время бычьего тренда постоянное давление покупателей (значения денежного потока Чайкина выше 0) может указывать на то, что цены будут продолжать расти. Во время медвежьего тренда постоянное давление со стороны продавцов (значения денежного потока Чайкина ниже 0) может указывать на то, что цены будут продолжать падать.

Пересечения

Когда денежный поток Чайкина пересекает нулевую линию, это может указывать на приближающийся разворот тренда. Когда линия индикатора пересекает нулевую линию снизу вверх, то вероятно, цена будет далее повышаться . Если линия индикатора пересекает нулевую линию сверху вниз, то вероятно последует падение цены. Следует отметить, что, как и у большинства индикаторов, у CMF могут возникать кратковременные пересечения, приводящие к ложным сигналам. Лучший способ избежать таких сигналов — проанализировать поведение конкретной ценной бумаги и соответствующим образом скорректировать пороговые значения. Например, вместо пересечения нулевой линии можно использовать две отдельные линии, такие как 0.05 и -0.05.

Недостатки

Денежный поток Чайкина действительно имеет некоторые недостатки в расчетах, заключающиеся в том, что множитель денежного потока, играющий роль в определении объема денежного потока, и, соответственно, значений индикатора, не учитывает изменение торгового диапазона между периодами. В случае появления какого-либо гэпа, он не будет обнаружен, и, следовательно, линии индикатора и цены не будут здесь синхронизированы.

Итог

Денежный поток Чайкина — хороший индикатор, который позволяет анализировать давление покупок и продаж за заданный период наблюдений. Индикатор не обязательно использовать отдельно в качестве автономного индикатора, генерирующего сигналы. CMF хорошо работает в сочетании с дополнительными индикаторами, особенно с теми индикаторами, которые также были созданы Чайкиным: Накопление/распределение (ADL) и осциллятор Чайкина.