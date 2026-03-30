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Combine Multi Timeframe Trends into one trend using MA. - MetaTrader 5脚本
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使用 MA 将多时间框架趋势合并为一个趋势。在该指标中，我使用 M1、M5、M15 和 H1 来判断是看涨、看跌还是横盘趋势。 除此之外，该指标还使用圆点来检测横盘走势，并判断是否适合建仓。除了将 MTF 趋势合并为单一趋势并使用圆点来检测横盘走势外，还使用箭头来表示在某个时间段（例如 M30）是否适合建仓。
我还为您提供了基于当前时间框架的看涨或看跌指标。这些指标也使用 MA 来检测看涨或看跌。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47717
Modern Time Panel - Candle Time
适用于 MT5 的现代时间面板 现代时间面板是一款适用于 MetaTrader 5 的时尚、简约的自定义指标，可帮助您精确跟踪时间。它整齐地固定在图表的右上角，显示当前的经纪商时间、本地时间以及到下一个蜡烛图（新条形图）的实时倒计时。倒计时配有一个独立的 1 秒计时器，即使在市场疲软或没有输入刻度线的情况下，倒计时也会持续运行。倒计时可完全自定义，并支持暗模式，是一款完美的非侵入式工具，可确保您不会错过蜡烛收盘。WPR Monitoring MTF Trend
在一个时间框架内监测不同时间框架的趋势
CExecutionSafety - Ping + Execution Latency Guard for MQL5 EAs
包含在交易操作前验证终端 ping + 执行延迟组合的类。如果超过阈值，则返回 false。Last Structure Indicator : LSB Explorer
这是一个实验性的 "最后结构突破"（Last Structure Break，LSB）价格行为指标，通过智能的支撑位和阻力位分析，发现有意义的市场结构和潜在的交易优势。