使用 MA 将多时间框架趋势合并为一个趋势。在该指标中，我使用 M1、M5、M15 和 H1 来判断是看涨、看跌还是横盘趋势。 除此之外，该指标还使用圆点来检测横盘走势，并判断是否适合建仓。除了将 MTF 趋势合并为单一趋势并使用圆点来检测横盘走势外，还使用箭头来表示在某个时间段（例如 M30）是否适合建仓。

我还为您提供了基于当前时间框架的看涨或看跌指标。这些指标也使用 MA 来检测看涨或看跌。



