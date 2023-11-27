可识别手写数字的EA交易





MNIST数据库由60,000张用于练习的图像和10,000张用于测试的图像组成。这些图像通过"重新组合"一组原始NIST 20x20像素黑白样本来创建，这组样本从美国人口普查局获得，并补充从美国高中生中获取的测试样本。样本被标准化为28x28像素大小，并进行抗混叠处理，从而引入灰度级别。



测试的手写数字识别模型mnist.onnx从Model Zoo(opset 8)的Github下载。有兴趣的用户可以下载并试用其他模型，但不包括使用opset 1的模型，因为最新的ONNX运行环境已不再支持opset 1。出人意料的是，输出向量并没有像分类模型中常见的那样使用Softmax激活函数进行处理。不过，这不是问题；我们自己可以轻松实现。

int PredictNumber( void ) { static matrixf image( 28 , 28 ); static vectorf result( 10 ); PrepareMatrix(image); if (! OnnxRun (ExtModel, ONNX_DEFAULT ,image,result)) { Print (" OnnxRun error ", GetLastError ()); return (- 1 ); } result.Activation(result, AF_SOFTMAX ); int predict= int (result.ArgMax()); if (result[predict]< 0.8 ) Print (result); Print ("value ",predict," predicted with probability ",result[predict]); return (predict); }



按住鼠标左键，用鼠标在特殊网格中绘制数字。要识别绘制的数字，请按"分类"按键。















如果获得识别数字的概率小于0.8，则将每类概率的结果向量记录到日志中。例如，尝试对空的未填充输入字段进行分类。

[ 0.095331445 , 0.10048489 , 0.10673151 , 0.10274081 , 0.087865397 , 0.11471312 , 0.094342403 , 0.094900772 , 0.10847695 , 0.09441267 ] value 5 predicted with probability 0.11471312493085861

出于某种原因，数字九(9)的识别准确率明显较低。识别向左倾斜的数字会更准确。



