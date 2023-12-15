당사 팬 페이지에 가입하십시오
MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 4
파트 4. 일반적인 MQL5 API
이 책의 이전 섹션에서 우리는 MQL5 프로그래밍 언어의 기초를 살펴보고 구문, 사용 규칙 및 주요 개념을 공부했습니다. 그러나 데이터 처리 및 자동매매를 사용하는 실제 프로그램을 작성하려면 내장된 많은 기능을 사용하여 MetaTrader 5 터미널과 상호 작용해야 합니다.
"4부. MQL5 APIs" 이 책의 네 번째 파트에서는 기본 제공 함수(MQL5 API)를 마스터하는 데 중점을 둘 것입니다. 그리고 이후 점차 전문화된 하위 시스템을 살펴볼 것입니다. 모든 MQL5 프로그램은 다양한 기술과 기능을 활용할 수 있게 합니다. 따라서 여러분은 대부분의 프로그램에서 활용할 수 있는 가장 간단하고 유용한 기능부터 시작하는 것이 좋습니다.
주요 주제 중 우리는 배열 연산, 문자열 처리, 파일 상호 작용, 데이터 변환 및 사용자 상호 작용 함수에 대해 알아 볼 것입니다. 또한 수학적 함수와 프로그램 환경 관리에 대해서도 살펴볼 것입니다.
다른 프로그래밍 언어와 달리 MQL5 API의 기본 제공 함수를 사용하면 추가 적인 전처리기 지시어가 필요하지 않습니다. 모든 MQL5 API 함수 이름은 글로벌 컨텍스트(네임스페이스)에서 사용할 수 있으며 항상 무조건 액세스할 수 있습니다.
또한 우리는 클래스 메서드 이름이나 사용자 지정 네임스페이스와 같은 다양한 프로그램 컨텍스트에서 유사한 이름을 사용할 수 있는 가능성에 대해서도 논의할 것입니다. 이러한 경우 여러분은 중첩된 유형, 네임스페이스 및 컨텍스트 연산자 '::'에 대한 섹션에서 설명했던 컨텍스트 확인 연산자를 사용하여 전역 함수를 호출해야 합니다.
프로그래밍에는 종종 다양한 데이터 유형을 사용한 연산이 필요합니다. 우리는 이전 섹션에서 내장 데이터 유형의 명시적 및 암시적 변환 메커니즘에 대해 살펴봤습니다. 그러나 이들이 여러 사유로 인해 항상 적합하지 않을 수도 있습니다. 서로 다른 유형 간에 보다 세밀하게 조정된 데이터 변환을 가능하게 하기 위해 MQL5 API에는 변환 함수 세트가 포함되어 있습니다. 특히 숫자, 날짜 및 시간, 색상, 구조, 열거형과 같은 문자열과 다른 유형 간의 변환 함수에 특히 주의를 기울여 만들었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/45593
