파트1. MQL5 및 개발 환경 소개





이 책의 첫 번째 장인 'MQL5 및 개발 환경 소개 '에서는 MQL5 언어와 개발 환경의 기본 사항에 대해 설명합니다.

MQL4(MetaTrader 4 언어)와 비교하여 MQL5 언어에 도입된 새로운 기능 중 하나는 MQL5 언어는 객체지향 프로그래밍(OOP)을 지원하여 C++와 유사하다는 점입니다. 일부 OOP 기능은 이미 MQL5에서 MQL4로 이전되었지만 프로그래밍에 익숙하지 않은 많은 사용자가 OOP를 어렵게 느낄 수 있습니다.

이 책의 목적은 이러한 접근 방식을 이해하기 쉽고 접근하기 쉽게 만드는 것입니다. 이 책은 MQL5 프로그래밍의 모든 측면을 다루면서 모든 프로세스를 자세하게 설명하는 MQL5 레퍼런스를 보완하는 역할을 합니다. 개발자들은 객체 지향 프로그래밍 스타일과 절차적 프로그래밍 스타일 중에서 선택할 수 있을 뿐만 아니라 두 스타일을 결합할 수도 있습니다.





이미 프로그래밍 경험이 있는 분들은 기본 과정을 건너뛰셔도 됩니다. C++ 프로그래머는 MQL5를 더 쉽게 익힐 수 있을 것입니다. 그러나 실수를 피하려면 언어의 차이에 주의를 기울여야 합니다.

MQL5를 사용하면 여러분은 데이터의 그래픽 표시를 위한 지표, 트레이딩 자동화를 위한 Expert Advisors, 일회성 작동을 위한 스크립트, 백그라운드 작업을 위한 서비스 등 다양한 유형의 프로그램을 만들 수 있습니다.

MetaTrader 5의 특징은 클라이언트 터미널에서 전체 거래 시스템을 관리할 수 있다는 점으로 MQL5 프로그램이 실행되고 거래 명령을 거래 서버로 전송합니다. MQL5 애플리케이션은 서버에 설치되어 있지 않습니다.

파트1에서는 프로그램을 편집, 컴파일 및 실행하는 방법에 대해 설명하고 다양한 데이터 유형, 변수, 표현식, 배열, 디버깅 및 출력에 대해 다룹니다.