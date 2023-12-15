코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
Experts

MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 1 - MetaTrader 5용 expert

MetaQuotes | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
914
평가:
(10)
게시됨:
업데이트됨:
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 조회
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 조회
unicode2.txt (0.1 KB) 조회
unicode3.txt (0.1 KB) 조회
utf8.txt (0.05 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 조회
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 조회
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 조회
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 조회
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 조회
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 조회
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 조회
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 조회
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 조회
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 조회
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 조회
ColorMix.mqh (6.25 KB) 조회
Comments.mqh (3.71 KB) 조회
ConverterT.mqh (0.96 KB) 조회
CRC32.mqh (1.89 KB) 조회
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 조회
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 조회
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 조회
DateTime.mqh (2.56 KB) 조회
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 조회
DealFilter.mqh (0.84 KB) 조회
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 조회
Defines.mqh (0.71 KB) 조회
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 조회
FileHandle.mqh (1.97 KB) 조회
FileHolder.mqh (3.64 KB) 조회
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 조회
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 조회
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 조회
IndCommon.mqh (0.9 KB) 조회
IS.mqh (0.98 KB) 조회
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 조회
LibRand.mqh (1.23 KB) 조회
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 조회
MapArray.mqh (2.64 KB) 조회
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 조회
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 조회
MqlError.mqh (8.53 KB) 조회
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 조회
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 조회
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 조회
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 조회
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 조회
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 조회
OptReader.mqh (21.93 KB) 조회
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 조회
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 조회
OutputStream.mqh (4.18 KB) 조회
Periods.mqh (1.95 KB) 조회
Permissions.mqh (4.87 KB) 조회
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 조회
PNG.mqh (5.31 KB) 조회
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 조회
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 조회
PRTF.mqh (1.07 KB) 조회
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 조회
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 조회
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 조회
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 조회
Reservoir.mqh (4.71 KB) 조회
RSquared.mqh (2.27 KB) 조회
RTTI.mqh (1.57 KB) 조회
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 조회
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 조회
StringUtils.mqh (1.91 KB) 조회
StructPrint.mqh (0.85 KB) 조회
SymbolFilter.mqh (7 KB) 조회
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 조회
Tableau.mqh (8.79 KB) 조회
TickEnum.mqh (2.4 KB) 조회
TickFilter.mqh (3.74 KB) 조회
TickModel.mqh (2.67 KB) 조회
Timing.mqh (1.71 KB) 조회
toyjson.mqh (11.4 KB) 조회
TplFile.mqh (8.12 KB) 조회
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 조회
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 조회
TradeCache.mqh (7.55 KB) 조회
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 조회
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 조회
TradeReport.mqh (8.83 KB) 조회
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 조회
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 조회
TradeState.mqh (5.91 KB) 조회
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 조회
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 조회
Tuples.mqh (4.94 KB) 조회
TypeName.mqh (1 KB) 조회
Uninit.mqh (1.16 KB) 조회
URL.mqh (4.64 KB) 조회
Warnings.mqh (0.54 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 조회
wsframe.mqh (11.62 KB) 조회
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 조회
wsmessage.mqh (5.44 KB) 조회
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 조회
wstools.mqh (6.22 KB) 조회
wstransport.mqh (5.33 KB) 조회
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 조회
LibRand.mq5 (3 KB) 조회
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p1\
GoodTime0.mq5 (1.17 KB) 조회
GoodTime1.mq5 (1.24 KB) 조회
GoodTime2.mq5 (1.27 KB) 조회
Hello.mq5 (0.78 KB) 조회
HelloChart.mq5 (0.82 KB) 조회
HelloChartFunc.mq5 (1.08 KB) 조회
확장 (121) 제거 (121)
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

파트1. MQL5 및 개발 환경 소개

이 책의 첫 번째 장인 'MQL5 및 개발 환경 소개 '에서는 MQL5 언어와 개발 환경의 기본 사항에 대해 설명합니다.

MQL4(MetaTrader 4 언어)와 비교하여 MQL5 언어에 도입된 새로운 기능 중 하나는 MQL5 언어는 객체지향 프로그래밍(OOP)을 지원하여 C++와 유사하다는 점입니다. 일부 OOP 기능은 이미 MQL5에서 MQL4로 이전되었지만 프로그래밍에 익숙하지 않은 많은 사용자가 OOP를 어렵게 느낄 수 있습니다.

이 책의 목적은 이러한 접근 방식을 이해하기 쉽고 접근하기 쉽게 만드는 것입니다. 이 책은 MQL5 프로그래밍의 모든 측면을 다루면서 모든 프로세스를 자세하게 설명하는 MQL5 레퍼런스를 보완하는 역할을 합니다. 개발자들은 객체 지향 프로그래밍 스타일과 절차적 프로그래밍 스타일 중에서 선택할 수 있을 뿐만 아니라 두 스타일을 결합할 수도 있습니다.

프로그램 편집, 컴파일 및 실행

이미 프로그래밍 경험이 있는 분들은 기본 과정을 건너뛰셔도 됩니다. C++ 프로그래머는 MQL5를 더 쉽게 익힐 수 있을 것입니다. 그러나 실수를 피하려면 언어의 차이에 주의를 기울여야 합니다.

MQL5를 사용하면 여러분은 데이터의 그래픽 표시를 위한 지표, 트레이딩 자동화를 위한 Expert Advisors, 일회성 작동을 위한 스크립트, 백그라운드 작업을 위한 서비스 등 다양한 유형의 프로그램을 만들 수 있습니다.

MetaTrader 5의 특징은 클라이언트 터미널에서 전체 거래 시스템을 관리할 수 있다는 점으로 MQL5 프로그램이 실행되고 거래 명령을 거래 서버로 전송합니다. MQL5 애플리케이션은 서버에 설치되어 있지 않습니다.

파트1에서는 프로그램을 편집, 컴파일 및 실행하는 방법에 대해 설명하고 다양한 데이터 유형, 변수, 표현식, 배열, 디버깅 및 출력에 대해 다룹니다.


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/45590

ONNX 모델을 사용하여 손으로 쓴 숫자를 인식하는 법 예시 ONNX 모델을 사용하여 손으로 쓴 숫자를 인식하는 법 예시

이 Expert Advisor는 거래를 하지 않습니다. 표준 캔버스 라이브러리를 사용하여 구현된 간단한 패널을 사용하면 여러분은 마우스로 숫자를 그릴 수 있습니다. 학습된 mnist.onnx 모델은 숫자를 인식하는 데 사용됩니다.

Six Soldiers Six Soldiers

Six bulls or six bear continuous candles

MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 2 MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 2

파트2 'MQL5 프로그래밍 기본'에서는 이 프로그래밍 언어의 주요 개념을 소개합니다. 이 파트에서는 데이터 유형, 식별자, 변수, 표현식 및 연산자에 대해 설명합니다. 여러분은 다양한 명령어를 결합하여 프로그램 로직을 구성하는 방법을 배우게 될 것입니다.

MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 3 MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 3

3부 “MQL5에서는 객체 지향 프로그래밍”에서 MQL5 언어에서의 객체 지향 프로그래밍(OOP)의 세계에 대해 자세히 알아봅니다. 소프트웨어 개발에는 여러 요소의 관리와 관련된 복잡함이 수반되는 경우가 많기 때문에 프로그래밍의 편의성과 생산성 및 품질을 개선하기 위한 고급 기술이 필요합니다.