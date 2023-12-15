第一部分 MQL5和开发环境的介绍





本书第一章"MQL5和开发环境的介绍"描述了MQL5语言和开发环境的基础架构。

与MQL4（MetaTrader 4 语言）相比，MQL5语言其中一项新功能就是支持面向对象编程(OOP)，这使其类似于C++。虽然一些OOP功能已从MQL5转移到MQL4，但许多不熟悉编程的用户可能会觉得OOP很困难。

本书的目的是使这种方法更易于理解和使用。本书是MQL5参考资料的补充，涵盖MQL5编程的各个方面，并详细解释了所有过程。开发人员可以在面向对象和过程式编程风格之间进行选择，也可以将两者结合起来。





已有编程经验的用户可以跳过这些基础知识。C++程序员会发现掌握MQL5更容易，但应注意语言差异，以免出错。

通过MQL5，您可以创建不同类型的程序，例如用于图形显示数据的指标、用于交易自动化的EA交易、用于一次性操作的脚本以及用于后台任务的服务。

MetaTrader 5一个显著特点是从客户端管理整个交易系统，MQL5程序在其中运行并向交易服务器发送交易命令。MQL5应用程序不安装在服务器上。

第一部分介绍了如何编辑、编译和运行程序，并涵盖了各种数据类型、变量、表达式、数组、调试和输出。