加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第一部分 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 7905
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
第一部分 MQL5和开发环境的介绍
本书第一章"MQL5和开发环境的介绍"描述了MQL5语言和开发环境的基础架构。
与MQL4（MetaTrader 4 语言）相比，MQL5语言其中一项新功能就是支持面向对象编程(OOP)，这使其类似于C++。虽然一些OOP功能已从MQL5转移到MQL4，但许多不熟悉编程的用户可能会觉得OOP很困难。
本书的目的是使这种方法更易于理解和使用。本书是MQL5参考资料的补充，涵盖MQL5编程的各个方面，并详细解释了所有过程。开发人员可以在面向对象和过程式编程风格之间进行选择，也可以将两者结合起来。
已有编程经验的用户可以跳过这些基础知识。C++程序员会发现掌握MQL5更容易，但应注意语言差异，以免出错。
通过MQL5，您可以创建不同类型的程序，例如用于图形显示数据的指标、用于交易自动化的EA交易、用于一次性操作的脚本以及用于后台任务的服务。
MetaTrader 5一个显著特点是从客户端管理整个交易系统，MQL5程序在其中运行并向交易服务器发送交易命令。MQL5应用程序不安装在服务器上。
第一部分介绍了如何编辑、编译和运行程序，并涵盖了各种数据类型、变量、表达式、数组、调试和输出。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45590
此EA不用于交易。使用标准Canvas库实现的简单面板允许您用鼠标绘制数字。经过测试的mnist.onnx模型用于识别数字。KYjiaoyi
以ama和rsi指标作为交易标准
第二部分 "MQL5编程基础知识"介绍了该编程语言的核心概念。本书这一部分专门讨论数据类型、标识符、变量、表达式和运算符。您将学习了解如何组合不同的指令来形成程序逻辑。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分
第三部分 "MQL5中的面向对象编程"呈现了MQL5语言中面向对象编程(OOP)的世界。软件开发往往涉及与多个实体管理相关的复杂性，需要先进的技术来提高编程的便利性、效率和质量。