SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AccurateSignal
Paulo Mig Parrochinha Cardoso

AccurateSignal

Paulo Mig Parrochinha Cardoso
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -0%
FTMO-Server3
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4
Negociações com lucro:
3 (75.00%)
Negociações com perda:
1 (25.00%)
Melhor negociação:
9.03 USD
Pior negociação:
-47.81 USD
Lucro bruto:
13.31 USD (928 pips)
Perda bruta:
-47.97 USD (7 968 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (13.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.31 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.38
Atividade de negociação:
39.76%
Depósito máximo carregado:
20.83%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.72
Negociações longas:
2 (50.00%)
Negociações curtas:
2 (50.00%)
Fator de lucro:
0.28
Valor esperado:
-8.67 USD
Lucro médio:
4.44 USD
Perda média:
-47.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-47.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.81 USD (1)
Crescimento mensal:
0.13%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.81 USD
Máximo:
47.81 USD (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.44% (43.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.71% (70.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30.cash 2
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30.cash -44
XAUUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30.cash -7.3K
XAUUSD 256
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.03 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +13.31 USD
Máxima perda consecutiva: -47.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.13% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AccurateSignal
100 USD por mês
-0%
0
0
USD
10K
USD
6
25%
4
75%
40%
0.27
-8.67
USD
1%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.