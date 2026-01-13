- Crescimento
Negociações:
4
Negociações com lucro:
3 (75.00%)
Negociações com perda:
1 (25.00%)
Melhor negociação:
9.03 USD
Pior negociação:
-47.81 USD
Lucro bruto:
13.31 USD (928 pips)
Perda bruta:
-47.97 USD (7 968 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (13.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.31 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.38
Atividade de negociação:
39.76%
Depósito máximo carregado:
20.83%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.72
Negociações longas:
2 (50.00%)
Negociações curtas:
2 (50.00%)
Fator de lucro:
0.28
Valor esperado:
-8.67 USD
Lucro médio:
4.44 USD
Perda média:
-47.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-47.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.81 USD (1)
Crescimento mensal:
0.13%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.81 USD
Máximo:
47.81 USD (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.44% (43.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.71% (70.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30.cash
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30.cash
|-44
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30.cash
|-7.3K
|XAUUSD
|256
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.03 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +13.31 USD
Máxima perda consecutiva: -47.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
6
25%
4
75%
40%
0.27
-8.67
USD
USD
1%
1:30