交易:
4
盈利交易:
3 (75.00%)
亏损交易:
1 (25.00%)
最好交易:
9.03 USD
最差交易:
-47.81 USD
毛利:
13.31 USD (928 pips)
毛利亏损:
-47.97 USD (7 968 pips)
最大连续赢利:
3 (13.31 USD)
最大连续盈利:
13.31 USD (3)
夏普比率:
-0.38
交易活动:
39.76%
最大入金加载:
20.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.72
长期交易:
2 (50.00%)
短期交易:
2 (50.00%)
利润因子:
0.28
预期回报:
-8.67 USD
平均利润:
4.44 USD
平均损失:
-47.97 USD
最大连续失误:
1 (-47.81 USD)
最大连续亏损:
-47.81 USD (1)
每月增长:
0.13%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
47.81 USD
最大值:
47.81 USD (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.44% (43.78 USD)
净值:
0.71% (70.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30.cash
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30.cash
|-44
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30.cash
|-7.3K
|XAUUSD
|256
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.03 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.31 USD
最大连续亏损: -47.81 USD
