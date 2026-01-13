信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AccurateSignal
Paulo Mig Parrochinha Cardoso

AccurateSignal

Paulo Mig Parrochinha Cardoso
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 -0%
FTMO-Server3
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4
盈利交易:
3 (75.00%)
亏损交易:
1 (25.00%)
最好交易:
9.03 USD
最差交易:
-47.81 USD
毛利:
13.31 USD (928 pips)
毛利亏损:
-47.97 USD (7 968 pips)
最大连续赢利:
3 (13.31 USD)
最大连续盈利:
13.31 USD (3)
夏普比率:
-0.38
交易活动:
39.76%
最大入金加载:
20.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.72
长期交易:
2 (50.00%)
短期交易:
2 (50.00%)
利润因子:
0.28
预期回报:
-8.67 USD
平均利润:
4.44 USD
平均损失:
-47.97 USD
最大连续失误:
1 (-47.81 USD)
最大连续亏损:
-47.81 USD (1)
每月增长:
0.13%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
47.81 USD
最大值:
47.81 USD (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.44% (43.78 USD)
净值:
0.71% (70.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30.cash 2
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30.cash -44
XAUUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30.cash -7.3K
XAUUSD 256
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.03 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.31 USD
最大连续亏损: -47.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
没有评论
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.13% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
