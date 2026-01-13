- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
3 (75.00%)
損失トレード:
1 (25.00%)
ベストトレード:
9.03 USD
最悪のトレード:
-47.81 USD
総利益:
13.31 USD (928 pips)
総損失:
-47.97 USD (7 968 pips)
最大連続の勝ち:
3 (13.31 USD)
最大連続利益:
13.31 USD (3)
シャープレシオ:
-0.38
取引アクティビティ:
39.76%
最大入金額:
20.83%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.72
長いトレード:
2 (50.00%)
短いトレード:
2 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.28
期待されたペイオフ:
-8.67 USD
平均利益:
4.44 USD
平均損失:
-47.97 USD
最大連続の負け:
1 (-47.81 USD)
最大連続損失:
-47.81 USD (1)
月間成長:
0.13%
アルゴリズム取引:
25%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.81 USD
最大の:
47.81 USD (0.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.44% (43.78 USD)
エクイティによる:
0.71% (70.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30.cash
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30.cash
|-44
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30.cash
|-7.3K
|XAUUSD
|256
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.03 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.31 USD
最大連続損失: -47.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
6
25%
4
75%
40%
0.27
-8.67
USD
USD
1%
1:30