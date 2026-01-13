シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AccurateSignal
Paulo Mig Parrochinha Cardoso

AccurateSignal

Paulo Mig Parrochinha Cardoso
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
FTMO-Server3
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
3 (75.00%)
損失トレード:
1 (25.00%)
ベストトレード:
9.03 USD
最悪のトレード:
-47.81 USD
総利益:
13.31 USD (928 pips)
総損失:
-47.97 USD (7 968 pips)
最大連続の勝ち:
3 (13.31 USD)
最大連続利益:
13.31 USD (3)
シャープレシオ:
-0.38
取引アクティビティ:
39.76%
最大入金額:
20.83%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.72
長いトレード:
2 (50.00%)
短いトレード:
2 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.28
期待されたペイオフ:
-8.67 USD
平均利益:
4.44 USD
平均損失:
-47.97 USD
最大連続の負け:
1 (-47.81 USD)
最大連続損失:
-47.81 USD (1)
月間成長:
0.13%
アルゴリズム取引:
25%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.81 USD
最大の:
47.81 USD (0.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.44% (43.78 USD)
エクイティによる:
0.71% (70.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30.cash 2
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30.cash -44
XAUUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30.cash -7.3K
XAUUSD 256
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.03 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.31 USD
最大連続損失: -47.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
レビューなし
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.13% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください